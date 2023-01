Kunstsammlung des KSA ohne Betreuung: Wie weiter mit 3000 Werken?

Kunst Kunstsammlung des KSA ohne Betreuung: Wie geht es mit den 3000 Werken weiter? Dem Fitnessprogramm für den Spitalneubau in Aarau fiel auch die Kuration der bedeutenden Kunstsammlung zum Opfer. Dahintersteckt ein systemisches Problem, sagt der Kanton. Anna Raymann Jetzt kommentieren 26.01.2023, 14.00 Uhr

«Einkehr» nannte die Künstlerin Gloria Friedmann das Labyrinth, mit dem das KSA Besucherinnen und Besucher empfängt. Claudio Thoma

Kunst kann nervös machen, wenn sie irritiert. Ein Landschaftsbild, so heisst es hingegen in mehreren Studien, könne gar den Blutdruck senken und derart wohltun, dass man die Dosierung von Schmerzmitteln beim betrachtenden Patienten senken kann. Auf Studien wie diese hin engagierte vor einigen Jahren das Universitätsspital Zürich den Künstler Gottfried Honegger für die Gestaltung der Zimmer. Oder in Paris: Dort stellte 2018 der Louvre Replika berühmter Werke, so etwa die Venus von Milo, ins Universitätsspital. Und in skandinavischen Ländern können Ärzte Kunst auf Rezept verschreiben.

Bei den Aargauer Spitalneubauten spielt diese heilende Kunst eine sekundäre Rolle. In Baden setzt man auf «Healing Architecture», also eine Architektur, die Patienten ernst nimmt. Aber Kunst am Bau ist keine geplant. In Aarau wolle man auf die bestehende Sammlung setzen. Diese ist beachtlich: Seit den 1920er-Jahren ist sie auf zirka 3000 Werke gewachsen und damit eine der grössten Sammlungen im Kanton. Seit den 1970er-Jahren engagiert sich der Kanton mit Anschaffungen und seit 25 Jahren ist das Spital selbst Ankäufer. Kunst im – und für – ein Krankenhaus muss sensibel ausgewählt werden.

Eine umfassende Sammlung im Depot

In Aarau war man sich dieser Aufgabe bewusst, es gab drei Ausstellungen jährlich, man wechselte die Hängungen auf den Gängen und in den Zimmern. Doch im September 2022 hat sich das Kantonsspital Aarau (KSA) ein «Fitnessprogramm» verordnet, um finanziell auf Kurs zu bleiben. Es kam zu 24 Kündigungen. Auch die Stelle für die Betreuung und Kuration der Kunstsammlung wurde eingespart.

Im Depot der Kunstsammlung des KSA lagern zirka 3000 Werke. David Egger

Das KSA muss sich gut überlegen, wie bei einer Sammlung mit rund 3000 Werken der Umzug in den Neubau gelingt, wie diese folgend genutzt – und gepflegt – wird, wenn es keine Kuration gibt. Und was wird erst mit den festinstallierten Werken geschehen?

Als die Sammlung in ihren Anfängen noch wenig systematisch geführt worden war, sei es auch mal vorgekommen, dass Bilder abhandenkamen. Die Verantwortlichen vom KSA wollen sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter zur Situation äussern, man dürfe aber davon ausgehen, dass mit der Sammlung professionell umgegangen wird. Dies ist eine Pflicht, denn abgesehen vom kulturellen und, möglicherweise, medizinischen Wert, hat die qualitativ hochwertige Sammlung auch einen finanziellen Wert.

Georg Matter, Leiter der Abteilung Kultur beim Kanton, zeigt sich besorgt zum Entscheid, die Kurationsstelle zu streichen: «Die Sammlung entstand auch aus dem Gedanken heraus, dass Kunst im Kontext von Krankenhäusern eine wichtige Rolle spielen kann. Seither hat das KSA eine umfangreiche Sammlung mit bedeutenden Werken Schweizer Künstler aufgebaut», sagt Matter, «solange es diese Sammlung gibt, braucht es jemanden, der sich professionell und nachhaltig um sie kümmert.»

Auch der Kanton hat eine Verantwortung

Durch die Organisation als Aktiengesellschaft ist die Bauherrschaft finanziell stark gefordert. Man sei nicht zu vergleichen mit kantonalen Bauten, hiess es seitens KSA auf eine frühere Anfrage. Angesichts der immensen Kosten, die der Spitalneubau aufwirft, kann Kunst nicht oberste Priorität geniessen – und muss es auch nicht. «Ein Spital ist natürlich in erster Linie ein Spital», sagt auch Georg Matter, «es kann aber nicht im Interesse des Spitalleitung sein, die bedeutende Kunstsammlung zu vernachlässigen.»

Als Alleinaktionär und dadurch Eigentümer der Aktiengesellschaft steht dabei auch der Kanton in der Verantwortung. «Die Kolleginnen und Kollegen aus dem Departement Gesundheit und Soziales (DGS) erfüllen diese Zuständigkeit gut.» Der Verantwortung sei man sich aber auch bei der Abteilung Kultur bewusst, bestätigt Matter: «Wir verstehen uns als Anwälte der Kunst und der Kulturakteure.» Man achte darauf, dass das Thema für weitere Gespräche auf der Agenda bleibt.

Es braucht Lösungen im konkreten Fall des KSA, aber auch darüber hinaus. Die grösseren Bauprojekte öffentlicher Infrastrukturen im Kanton wurden in den letzten Jahren von privater Hand geführt. Diese Entwicklung wird mit dem Bau der Kantonsspitäler nicht abgeschlossen sein. «Es gibt systemischen Handlungsbedarf», sagt Georg Matter, «es braucht Überlegungen, wie man im Kontext dieser Privatisierungen oder Teilprivatisierungen dem Anspruch bezüglich Kunst im öffentlichen Raum gerecht werden kann.»

