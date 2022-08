Theater Bühne-Aarau-Leiter Peter-Jakob Kelting: «Wir bräuchten für die Umsetzung richtig grosser Projekte mehr technisches Personal» Peter-Jakob Kelting (63) hat die Konzipierung der Bühne Aarau in den letzten zehn Jahren unermüdlich vorangetrieben. Im Gespräch blickt er zurück auf die erste Saison, und erklärt, warum das Potenzial der Alten Reithalle noch längst nicht ausgeschöpft ist. Die neue Spielzeit wird am 7. September mit einer Uraufführung von Ruedi Häusermann eröffnet. Julia Stephan 15.08.2022, 18.21 Uhr

Theaterleiter Peter-Jakob Kelting in der Alten Reithalle Aarau. Bild: Alex Spichale (Aarau, 11. August 2022)

Peter-Jakob Kelting, 2011 waren Sie angetreten, um in Aarau den Bau einer grossen Bühne voranzutreiben. Haben sich die Visionen, die Sie damals für Aarau hatten, erfüllt?

Peter-Jakob Kelting: Ich wünschte mir ein Haus, das mitten in der Stadt steht und niederschwellig funktioniert, und keinen Kulturtempel – schon rein architektonisch hat sich dieser Wunsch für mich mit der Alten Reithalle erfüllt. Hier muss – für die Schweiz einmalig – niemand eine Stufe erklimmen, um reinzukommen. Und auch die Menschen können inhaltlich an das, was geboten wird, andocken. 2011 kamen jährlich noch knapp 11000 Zuschauerinnen und Zuschauer in die Tuchlaube. Heute besuchen die Bühne Aarau – wenn wir uns nicht gerade in pandemischen Zeiten befinden – doppelt so ­viele. 2011 betrug unser Budget 950000 Franken. Heute sind es nicht ganz zwei Millionen. Über die zehn Jahre betrachtet, kann man, glaube ich, sagen, dass das Projekt «Bühne Aarau» eine ­Erfolgsgeschichte ist.

Das Arbeiten in und mit provisorischen Spielorten hat Ihre Karriere gepflastert. Hatten Sie auch deshalb das Potenzial der Alten Reithalle so früh erkannt?

In den 1980er-Jahren wurde bei meinen ersten Gehversuchen als Hospitant und Regieassistent am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg das Stammhaus umgebaut. Wir durften das stillgelegte Fabrikareal Kampnagel nutzen, heute ein wichtiges Zentrum der deutschen Theater­szene. Wir hatten nichts ausser diese riesigen Industriehallen. Da lernte ich, mit diesen Räumen und Provisorien umzugehen, sie auch dafür zu nutzen, um andere Zuschauergruppen ins Theater zu locken. Als Leiter des Stadttheaters Wilhelmshaven habe ich dann später eine Turnhalle zu einem Spielort ­umgebaut, in Lübeck, Konstanz und später auch am Theater Winkelwiese in Zürich habe ich ebenfalls Provisorien bespielt.

Die erste Saison der Bühne Aarau liegt hinter uns. Haben die Aarauer ihr Haus angenommen?

Das Publikum ist mehrheitlich begeistert – nur einige Abonnentinnen und Abonnenten der Theatergemeinde Aarau vermissen das klassische Foyer und den Pausenschwatz. Das Schöne ist ja, dass dieser Raum niemanden ausschliesst. Eine «Minna von Barnhelm» funktioniert hier ebenso gut wie ein Raumexperiment von Ruedi Häusermann, das wir zur Saisoneröffnung zeigen werden (siehe Box). Aber natürlich merken auch wir, dass die Bereitschaft, ein klassisches Schauspielabo zu lösen, seit Pandemiebeginn gesunken ist. Wir bieten deshalb bereits jetzt ein Wahlabo an, wo man sich sein Programm selbst zusammenstellen kann.

Probleme mit Heizung und Lüftung wurden behoben. Frieren muss niemand mehr. Gibt es trotzdem Fehlplanungen, die Sie bereuen?

Nur im Detail. Heute bin ich froh über jede Bauverzögerung, die uns gezwungen hat, zurückzutreten und uns zu fragen, ob das Projekt auch wirklich gut ist. So konnte es über zehn Jahre reifen. Fragezeichen gibt es trotzdem. Wir hatten bei der Planung immer von der Flexibilität des Raumes geschwärmt. Im Prinzip ist er das auch. Nur bräuchten wir für die Umsetzung richtig grosser Projekte mehr technisches Personal. Auch deshalb haben wir in der letzten Spielzeit weniger flexibel gespielt, als es vielleicht erwartet worden ist.

Gibt es in der Schweiz überhaupt genügend Arbeiten, die in einem Raum wie der Alten Reithalle gezeigt werden können?

Die Anfragen von aussen haben deutlich zugenommen. Strukturell sind wir mit der Gessnerallee Zürich oder der Kaserne Basel mittlerweile auf Augenhöhe. Schade nur, dass die Projekte der freien Theaterszene, aus denen sich unser Programm mehrheitlich speist, seit Jahren immer kleiner werden – auch in der Zürcher Gessnerallee wird der Raum nur noch selten voll genutzt. Auch deshalb bleiben Gastspiele von deutschen Theatern, Comedygastspiele oder auch internationale Zirkus- und Tanzprojekte so wichtig für uns, um das Potenzial der Halle auszuschöpfen. Grosse Gastspiele aus dem Ausland, die um die 30000 bis 50000 Franken kosten, könnten wir uns bisher nicht leisten.

Ende August entscheidet der Kantonsrat, ob die Bühne Aarau ähnlich wie das Aargauer Kunsthaus ein kultureller Leuchtturm wird. Was erhoffen Sie sich von den jährlich zusätzlichen 250000 Franken?

Bei anderen Häusern von unserem Format sind 70 bis 75 Prozent des Budgets durch wiederkehrende Mittel der öffentlichen Hand gedeckt. Bei uns sind es momentan 60 Prozent. Die restlichen 40 Prozent holen wir über Projekt-, Stiftungsmittel, Sponsoring und Eintritte herein. Langfristig ist das nicht gesund.

Wie hoch rechnen Sie sich Ihre Chancen ein?

Ich finde es etwas unglücklich, dass momentan der Anschein erweckt wird, als sei dieser Leuchtturmstatus beschlossene Sache. Das ist ein laufendes Verfahren mit hoffentlich gutem Ausgang. Fakt ist: Das Projekt Bühne Aarau ist von Anbeginn als kultureller Leuchtturm betrachtet worden. Die Kulturpolitik schmückt sich auf kantonaler wie auch auf städtischer Ebene mit der Alten Reithalle. Das Prädikat wäre auch angemessen, weil Aarau in der Schweizer Theaterlandschaft an Ansehen gewonnen hat.

Kommen wirklich mehr Zürcherinnen und Züricher in den Aargau, seit es die Alte Reithalle gibt?

Sie kommen nicht in Massen, aber ja, wir merken, dass unser Einzugsgebiet grösser geworden ist. Ebenso die überregionale Ausstrahlung, die Wahrnehmung von Publikum, Kulturschaffenden und der Kultur­politik.

Ab wann könnten Sie von den zusätzlichen 250000 Franken profitieren?

Frühestens 2024, dem Jahr meiner Pensionierung. Für mich wäre es wunderbar, wenn ich meinem Nachfolger oder meiner Nachfolgerin ein Haus hinterlassen könnte, das auf gesunden Füssen steht. Für das Jahr 2022 kommen wir trotz eines budgetierten Defizits über die Runden. Hinter dem Budget 2023 stehen allerdings noch einige Fragezeichen.

Drittveranstalter beschweren sich, dass die Mietkosten für die Alte Reithalle zu hoch seien. Wie stehen Sie dazu?

Wir hatten im Vorfeld sorgfältig die branchenüblichen Preise recherchiert. Die Miete der Alten Reithalle kostet für Kulturveranstalter 3600 Franken, für kommerzielle entsprechend mehr. Im Gegensatz zu anderen Anbietern sind bei uns viele Leistungen aber in den Mietpreis einberechnet. Die Bar im Stall ist fast jede Woche mit Privatanlässen ausgebucht. Aber wie bei vielen Themen sind wir dabei, die ersten Erfahrungen auszuwerten und umzusetzen.

Manche Klassikveranstalter haben den Eindruck, man lasse sie bewusst nicht in der Halle spielen. Ist da etwas dran?

Mit dem ebenfalls in der Reithalle beheimateten Argovia Philharmonic haben wir bei klassischen Konzerten eine Vereinbarung: In dieser Frage hat das Orchester die Entscheidungshoheit, damit keine Konkurrenzsituation entsteht.

Den Theatern läuft seit der Pandemie das Publikum davon. Sie erreichen seit Jahren eine stolze Auslastung von 80 Prozent. Selbst im schwierigen Jahr 2021 kamen Sie auf diesen Wert. Was machen Sie anders?

Ich glaube, viele Häuser machen sich zu wenig Gedanken darüber, für wen sie eigentlich spielen. Kunst entsteht nicht im luftleeren Raum. Kultur ist nicht schaumgeboren, sondern kontextgebunden, zumal wenn man sich wie die Theater auf eine spezifische Öffentlichkeit bezieht. Für mich und unser wunderbares Team war Vermittlungsarbeit von Anfang an ein zentrales Thema. Wir haben über die Jahre immer wieder versucht, Kontexte zu schaffen, mit denen die Menschen etwas anfangen können, und haben versucht, ganze Communitys in unsere Arbeit einzubinden. In der kommenden Spielzeit, in der sich ein thematischer Schwerpunkt ums Thema Vergänglichkeit und Sterblichkeit drehen wird, haben wir etwa mit Forära, dem Forum der Älteren in der Region Aarau, und mit der Stadt eine gemeinsame Veranstaltungsreihe aufgegleist.

Das tun grosse Häuser auch. Mit wenig Erfolg.

Das ist mitunter ein Grund, warum ich persönlich an grossen Häusern nie richtig «funktioniert» habe. Je grösser ein Haus ist, desto mehr Selbstbezüglichkeit entwickelt es, desto mehr ist man in Interna involviert und verliert den Blick nach draussen, aufs Publikum. Diese Tendenz hat sich trotz vieler ambitionierter Stadtraumprojekte grosser Theater in den letzten Jahren noch verstärkt. Ich halte eine ­Inszenierung erst dann für gelungen, wenn sie dem Publikum genügend Angebote macht, sie zu verstehen – sei es mit dem Kopf oder mit dem Herzen. Wenn sie dazu verführt, sich auch auf Unbekanntes einzulassen. Das wird momentan nach meiner Beobachtung zu wenig gemacht. Ich halte diese Frage, in welchem Resonanzraum man sich befindet, für ganz zentral. Es mag zum Beispiel sein, dass in grossen Städten die Menschen eher gewohnt sind, abstrakte, komplexe Lebenswelten für sich zu adaptieren. Hier in Aarau müssen die Stoffe und die Themen aber sehr konkret sein, um mit dem Publikum in einen Austausch treten zu können, der alle bereichert.

Im Herbst wird eine Findungskommission Ihre Nachfolge suchen. Wer soll Sie beerben?

Die eierlegende Wollmilchsau! (Lacht) Die Person sollte ein Gespür für die Vielfalt eines Mehrspartenhauses für alle Generationen haben. Und sie sollte der Stadt Aarau auf Augenhöhe begegnen, sich auf das, was hier ist, einlassen.

Saisonauftakt der Bühne Aarau mit Ruedi Häusermann Uraufführung Eine Kunstausstellung? Ein Konzert? Ein Konzert in einer Kunstausstellung? Der international erfolgreiche Theatermacher Ruedi Häusermann, der von seinem Studio auf dem Lenzburger Goffersberg in den letzten Jahrzehnten so ziemlich jedes grössere Theater und Festival des deutschsprachigen Raumes mit seinen Ideen beliefert hat, eröffnet mit «Schauplatz der Kunst» (Uraufführung: 7.9.) die Saison der Bühne Aarau. Es wird ein Schaulaufen für die unterschiedlichsten Kunstsparten sein. Erstmals spannt Häusermann mit seinem Bruder, dem Keramiker Ernst Häusermann, zusammen. Der Abend verführt zum Flanieren in einer grossen Kunstausstellung. Ein Meer aus Stelen wird in der Reithalle installiert, auf denen die Keramikobjekte von Häusermanns Bruder von herumirrenden Lichtkegeln in den Fokus genommen werden. Aufgebaut wird die Ausstellung von den Schauspielerinnen und Schauspielern Herwig Ursin und Mel Myland, während ein Streichquartett und ein improvisierendes Trio das visuelle Spektakel akustisch kapern werden. Das ziellose Flanieren, zu dem der berühmteste Flaneur der Literaturgeschichte, Robert Walser, Zitatgeber sein wird, bekommt so einen ganz eigenen Rhythmus. Bereits in der letzten Saison war Ruedi Häusermann Gastkünstler der Bühne Aarau gewesen. Für seinen Aarauer Bogen setzte er in der vergangenen Spielzeit fünf Projekte um. (jst)