Afrikanische Legende Boubacar Traoré kommt nach Frick

Konzert Grosse Ehre! Afrikanische Blues-Legende kommt nach Frick Boubacar Traoré ist die letzte Ikone des Mali-Blues. Auf seiner Abschiedstournee kommt der 80-jährige noch einmal ins Meck. Stefan Künzli Jetzt kommentieren 30.09.2022, 05.00 Uhr

Afrikanischer Geschichtenerzähler: Boubacar Traoré. zvg

Er war der Elvis Presley von Mali. Damals, in den Jahren nach Unabhängigkeit seines Landes 1960, war Boubacar Traoré ein Star und trat wie sein amerikanisches Pendant mit schwarzer Lederjacke auf. Und er war eine Ikone des malischen Aufbruchs. Jeden Morgen erklang im Radio sein Song «Mali Twist», der die Bevölkerung aufforderte, das junge Land mitzugestalten. Mit dem zur gleichen Zeit im Westen erfolgreichen Twist eines Chubby Checker hatte Traorés Version aber nichts zu tun. Begleitet wurde der Song nur von Troarés akustischer Gitarre, Perkussion und rhythmischem Klatschen.

Nach dem Putsch wurden seine Songs gebannt

Der 1942 in Kayes, im Westen Malis geborene Traoré hatte in den 60er-Jahren noch weitere landesweite Hits wie «Kar Kar Madison» und «Kayes Ba», sang Französisch und Maninka, verdiente aber trotzdem zu wenig von der Musik, um seine wachsende Familie ernähren zu können. Als nach dem Putsch 1968 seine Musik am Radio verboten wurde, zogen er und seine Familie zurück nach Kayes. Zwanzig Jahre verdiente er dort seinen Lebensunterhalt als Schneider und Bauer. Er ging vergessen.

In der Hauptstadt Bamako hielt man Traoré für verstorben. Als malische Journalisten zufällig auf ihn stiessen, wurde seine Musikerkarriere in den späten 1980er Jahren neu lanciert. Doch als 1989 seine Frau starb, zog er nach Frankreich, arbeite als Bauarbeiter und sang abends vor Migranten. Und wieder half der Zufall: Eine Kassette mit seinen Liedern fiel in die Hände eines britischen Produzenten. Es war der Anfang einer bis heute anhaltenden, internationalen Karriere. Seither wird er als einer der Väter und Botschafter moderner Mandingo-Musik weltweit gefeiert, der die westafrikanische Musik mit der Philosophie des Blues aus dem Süden der USA verbindet.

Was verbindet der malische mit dem amerikanischen Blues?

Boubacar Traorés Musik wird wie jene des verstorbenen Ali Farka Touré als Blues, als afrikanischer Blues, bezeichnet. Das ist für westlich Ohren etwas verwirrend und missverständlich, aber nicht unzutreffend, denn die Wurzeln des amerikanischen Blues werden in Westafrika, in Mali oder Niger vermutet. Tatsächlich hört man in der Musik von Boubacar Traoré wie dem 2006 verstorbenen «Bluesman of Africa» Ali Farka Touré die für die afro-amerikanische Musik so stilbildenden Blue Notes. Der afrikanische Blues ist aber offen und kennt die für den amerikanischen Blues typische zwölftaktige Struktur nicht.

Der trockene, karge Klang der gezupften Gitarre und der traurige, wehmütige Gesang erinnert an der archaischen Delta Blues eines Robert Johnson oder Bukka White. Er spielt aber keine Bluesakkorde, seine Gitarrenmusik ist der westafrikanischen Harfenlaute Kora nachempfunden. Doch kann man von einer Geistesverwandtschaft über den Atlantik sprechen. Traoré ist ein Geschichtenerzähler: Wie die westafrikanischen Griots und wie die Bluessänger der Südstaaten erzählt und singt er Geschichten aus seinem langen entbehrungsreichen Leben mit klagender Stimme.

Das Meck in Frick war der erste Schweizer Veranstalter, der Boubacar Traoré Anfang der 90er-Jahre engagiert hatte. Damals für das Urschrei Open-Air, wo er ein legendäres, mehrstündiges Konzert gab. Auf seiner Abschiedstournee kehrt der 80-jährige Musiker nochmal nach Frick zurück. Eine grosse Ehre. Begleitet wird er von den langjährigen Weggefährten Babah Koné an der Kalabasse sowie von Vincent Bucher an der Mundharmonika.

Boubacar Traoré: 7. Oktober Meck Frick. Türe: 20 Uhr; Konzert: 21 Uhr.

