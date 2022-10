Langmatt: Ein Museum für alle - alle für ein Museum

Kommentar Den Museen bröckelt der Boden unter den Füssen weg – rettet sie! Während die Kunst in den Zentren grosse Prestigebauten erhält, geht es an der Peripherie an die Substanz. In den nächsten Wochen berät der Gemeinderat in Baden über einen wichtigen Kredit für das Museum Langmatt. Den braucht es und noch mehr: den Rückhalt seines Publikums. Anna Raymann Jetzt kommentieren 06.10.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die historisch bedeutende Villa Langmatt muss dringend saniert werden. Alex Spichale

Oh, wie schön ist die Schweizer Museumslandschaft: In Lausanne funkelt ein ganz neues Kunstquartier, in Zürich glänzt ein Neubau aus der Architektenfeder David Chipperfields und in Riehen baut Peter Zumthor für die Fondation Beyeler. Die schönen Künste wollen und sollen schön verpackt werden.

Ob solcher neuen Kunsthallen könnte man leicht übersehen, dass das Geld der Kultur eigentlich nie in den Schoss fällt. Abseits der Zentren, an der Peripherie, ist es schwierig, die Aufmerksamkeit zahlungskräftiger Förderer zu gewinnen. Und die Steuerzahler wachen gut über ihr Portemonnaie.

Das bekam das Kunstmuseum Olten eben schmerzhaft zu spüren. Dem Traditionshaus mit einer ordentlichen Sammlung Kunstschaffender aus der Region bröckelt im wahrsten Sinne des Wortes der Boden unter den Füssen weg. Der Bau ist dringend sanierungsbedürftig und somit ist der Standort als Museum langfristig schwerlich zu halten.

Obwohl anonyme Mäzene der Stadt bereits insgesamt drei Millionen Franken an die Investition versprochen hatten, liess sich die Stimmbevölkerung am letzten Abstimmungssonntag nicht überzeugen. Sie lehnte den für das Projekt nötige Planungskredit in der Höhe von 2,5 Millionen Franken ab.

Die Ausgangslage ist nicht dieselbe, dennoch blickt man aus dem Aargau auf dieses Resultat mit mulmigem Bauchgefühl.

Auch hier gibt es mit der Langmatt ein Museum, das eine Sanierung dringend nötig hat. Die Jugendstilvilla, die mit Werken unter anderem von Renoir, Monet und Cézanne eine eindrückliche und relevante impressionistische Sammlung beherbergt, ist stellenweise marode.

Auch hier wird (sofern der Einwohnerrat sein OK gibt) im nächsten Jahr die Bevölkerung über dessen Zukunft abstimmen. Auch hier geht es um viel Geld: Rund 40 Millionen Franken zu Gunsten des Stiftungskapitals soll der durchaus heikle Verkauf von einem bis maximal drei Bildern aus der Sammlung generieren. Welche Werke es betrifft, ist noch offen.

Abgestimmt würde aber über einen für die kleine Stadt grossen Kredit von über 10 Millionen Franken. Zusätzliche 2,3 Millionen Franken sollen, auch hier, Spenden einbringen.

Es ist wichtig, dass diese Sanierungen auf dem politischen Parkett eine Rolle spielen, denn, wie Kunstkritiker Kolja Reichert in seinem neuen Buch pointiert formuliert: «Weil Geld wie Kunst alle etwas angeht.» Die schöne Aussicht aus dem Elfenbeinturm kann sich die Kunst heute nicht mehr leisten.

Sie muss dorthin, wo die Leute sind, muss sie erreichen, wo sie leben, sich treffen und sich austauschen – und das ist eben nicht (nur) in den prächtigen Hallen in den Zentren, sondern an deren Rändern, an der Peripherie, wo ein Grossteil der Schweizer Bevölkerung lebt. In Bezug auf die Theater an diesen Orten sprach Bühne-Aarau-Leiter Peter-Jakob Kelting kürzlich in dieser Zeitung vom Auftrag der «kulturellen Grundversorgung». Dieser Auftrag muss genauso für Museen gelten.

Mit der Sanierung sollen die Ausstellungsräume modernisiert und Barrieren abgebaut werden. Ein Pavillon soll den Bau erweitern. zvg

Auch wenn sich Baden gerne eine «Kulturstadt» nennt, muss das Publikum – heterogen und anspruchsvoll – erst einmal gewonnen werden. Wenn man bei den nackten Zahlen bleibt, sprechen diese für das Museum Langmatt: 2021 haben knapp 15'000 Personen das Museum besucht. Das sei das zweitbeste Ergebnis der letzten zehn Jahre – und das während der Pandemie, in dem Gäste aus dem Ausland fehlten, zwei der fünf Grossveranstaltungen ausfielen und keine Vernissagen durchgeführt werden konnten.

Der Besucherzuwachs lässt auf einen gewissen Rückhalt in der Bevölkerung hoffen. Ob er sich auch finanziell niederschlägt, wird sich an der Urne und zunächst noch beim Kassensturz nach dem Spendenaufruf des Museums und seinem kürzlich gegründeten Unterstützungskomitee «Pro Langmatt» zeigen.

Spenden klingt nach Nothilfe, was angesichts der anstehenden Sanierung nicht verkehrt ist. «Jeder Rappen zählt», sozusagen. Dahinter verbirgt sich aber subversives Potenzial. Denn gemeinsam für eine Sache anzutreten, verbindet und verbündet. Spickt man einmal rüber in die Medienlandschaft, machen es gecrowdfundete Verlage wie die Zürcher «Republik» vor. Wer dort sein Geld lässt, wird «Verleger».

Überträgt man die Idee auf ein Museum, würde man vielleicht nicht gerade Kuratorin, mindestens aber ein bisschen Museumsdirektorin: alle für ein Museum, ein Museum für alle. Die Langmatt könnte es vormachen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen