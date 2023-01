3. Abo-Konzert von Argovia Philharmonic feiert die Melancholie

Klassik Argovia Philharmonic feiert mit dem 3. Abo-Konzert die Melancholie - Star dabei ist die Oboe Albrecht Mayer ist der grosse Sänger auf der Oboe. Mit der Argovia Philharmonic gestaltet er einen romantischen Abend. Roman Kühne 20.01.2023, 15.32 Uhr

Argovia Philharmonics Chefdirigent Rune Bergmann mit Oboist Albrecht Mayer. Chris Iseli / argovia philharmonic

Schöner kann man Musik nicht schreiben. Es ist eine dieser Melodien. Töne, gemeisselt für die Ewigkeit. Fern und doch so nah. Sie erklingen in Filmen wie «Lieben sie Brahms» mit Ingrid Bergmann oder Computerspielen wie «Civilization». Stevie Wonder braucht diese Musik in «Part Time lover». Frank Sinatra («Take my love») oder Carlos Santana machten daraus ein Liebeslied. Der Saxophonist Branford Marsalis wandelte es zum Jazzstück.

Am Donnerstagabend ist es die Argovia Philharmonic, welche die 3. Sinfonie von Johannes Brahms aufführt. Und damit seinen Ohrwurm, das schattige und verspielte «Poco Allegretto». Auch hier verfehlen die singenden Linien ihre Wirkung nicht. Kammermusikalisch schlängeln die Klarinetten und Flöten, weit trägt das Celloregister. Alles ist transparent, ohne Pausen zieht der lange Fluss. Die einzelnen Stimmen fügen sich harmonisch zum Ganzen: Musikalisch, tief und sinnlich.

Überhaupt bringen die Musikerinnen und Musiker unter ihrem Chef Rune Bergmann eine überzeugende Aufführung dieser Sinfonie. Der Dirigent lässt es laufen. Im ersten Satz greifen die verschiedenen Teile aus einem Schwung ineinander: Feierlich und üppig. Oder das herrliche Streichercrescendo im Zweiten. Aus dem Nichts schwingt es sich hoch, hinein ins gedrängte Gefühlsbouquet. Oder das nuancierte Farbenspiel im Wechsel zwischen Blechbläsern und Streichersatz im Schlussabschnitt - es ist eine Stunde zum Geniessen.

Das melancholischste aller Instrumente

In den Ecksätzen teils etwas kantig, vermag die Akustik jetzt jedoch auch härtere Spitzen schlucken. Kleinere Justierungen wie eine etwas tiefere Decke, ein grösserer Abstand der Bläser zur Hinterwand oder ein angepassteres Spiel an den Saal haben einiges bewirkt. Zwar dürften die Fortestellen teils noch etwas klarer sein, doch es ist bereits ein Hörgenuss. Dieselben Qualitäten machen schon aus dem Eröffnungsstück «Die Hebriden» von Felix Mendelssohn Bartholdy einen schattigen Blätterwald. Die Steigerung in den Streichbässen und die vielen sinnlichen Solos geben der wilden Insellandschaft Kontur und Offenheit.

Der Teil vor der Pause gehört sowieso fast ausschliesslich den dunkleren Klängen. Den das Soloinstrument des Abends ist – nach dem hell aufspielenden Pianisten Louis Schwizgebel vom letzten Abo-Konzert – die Oboe, das melancholischste aller Instrumente. Oder wie es Albrecht Mayer mit einem Augenzwinkern gleich selber erklärte: «Bachs Oboenwerke tragen Namen wie ‹Ich stehe mit einem Fuss im Grabe› oder ‹Stumme Seufzer, stille Klagen› – das sagt eigentlich alles».

Aber die Oboe gilt auch als unsäglich schwierig. Schon Marcel Tabuteau, der Gründer der amerikanischen Oboenschule wusste ein Lied davon zu singen: «Seit 40 Jahren spiele ich die Oboe. Und doch weiss ich nie, was am anderen Ende rauskommt.» Dies ist bei Albrecht Mayer, mehrfachem Echo-Klassik Preisträger und Solist der Berliner Philharmoniker, natürlich kein Thema. Er spielt das «Soliloquy» von Edward Elgar und das Konzert für Oboe und Streicher a-Moll von Vaughan Williams mit tragendem, ja grossem Klang. Für sein Instrument mag die Akustik in der Reithalle etwas trocken sein. Dennoch zaubert er Pianissimi, die bis in die hintersten Sitze reichen. Eine farbige Vielfalt, träumerisch und genussvoll. Als Zugabe spielt er in lyrischem Duett mit der Konzertmeisterin Simone Roggen «Ich hatte viel Bekümmernis» (Bach, natürlich), begleitet von einem Quartett der Argovia Philharmonic. Fazit: Ein rundum schöner Abend zum Zurücklehnen und Eintauchen.

SInfonische Kammermusik 20. Januar, Kurtheater Baden. 21. Januar, röm. kath. Kirche, Villmergen. 22. Januar, Alte Reithalle, Aarau.

Am 24. Januar ist Argovia Philharmonic mit Sergio Simón Álvarez an der Oboe mit einem Sinfoniekonzert in Rheinfelden zu hören.