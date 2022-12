Klassik Musik verbindet: Ihr Orchester gibt ukrainischen Musikern eine Bühne – und sie teilen sie mit einem Solisten aus Russland Die ukrainische Pianistin Raissa Zhunke lebt seit Jahren in Zürich. Jetzt hat sie das Schweizer Orchester für die Ukraine SoUkraine gegründet und unterstützt damit Musiker, die vor dem Krieg geflüchtet sind. Matthias Scharrer 02.12.2022, 15.24 Uhr

Die Pianistin Raissa Zhunke aus der Ukraine lebt seit Jahren in Zürich. Jetzt hat sie ein Orchester mit geflüchteten ukrainischen und Schweizer Musikerinnen und Musikern aufgebaut. Andrea Zahler

Der Überfall russischer Truppen auf ihr Heimatland Ukraine war auch für Raissa Zhunke ein Schock. «Ich hatte Panikattacken in der Nacht», sagt die Pianistin beim Gespräch im Konservatorium Zürich. Und die Angst- und Panikzustände quälten sie weiterhin immer wieder. Doch nach dem ersten Schock kam die Erkenntnis, dass nun Hilfe nötig sei.

Die Musikerin, die seit Jahren an der Musikschule Konservatorium Zürich (MKZ) unterrichtet, fing an, Benefizkonzerte zu geben, und fragte sich bald: «Was soll aus den Musikern werden, die vor dem Krieg flüchten?» Ihre Antwort lautete: «Sie sollen mitspielen!» So hätten die Geflüchteten Arbeit – und Kontakte in der hiesigen Musikszene.

Es braucht klare Bekenntnisse fürs Zusammenspiel

Inzwischen ist aus der Idee das SoUkraine entstanden. Seine Konzertpremiere hat es am 3. Dezember im Grossen Saal des Konservatoriums Zürich mit Werken zeitgenössischer Komponisten aus der Schweiz und Ukraine. Vorher sind noch drei intensive Probetage geplant. Rund 25 Musikerinnen und Musiker aus der Schweiz und aus der Ukraine sind dabei:

«Es sind professionelle, hochkarätige Leute, die vor dem Krieg in renommierten ukrainischen Orchestern gespielt haben.»

Als Solist beim Konzert mit dabei sein wird auch der russische Geiger Ilya Gringolts. Er unterrichtet als Professor an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK). Und ist ansonsten auf den grossen Bühnen der klassischen Musik zu Hause: vom Concertgebouw in Amsterdam über die Elbphilharmonie in Hamburg bis zur Tonhalle in Zürich.

Es sei zurzeit nicht einfach, russische und ukrainische Musiker zusammenzubringen, sagt Zhunke. Doch Gringolts habe das Putin-Regime derart klar kritisiert, dass über seine Haltung kein Zweifel bestehe. «Nur, weil er russischer Abstammung ist, bedeutet das nicht, dass keine Zusammenarbeit möglich ist», sagt die 38-Jährige – und fügt an: «Das sehen viele Ukrainerinnen und Ukrainer so.»

Schon in jungen Jahren zog es die Musikerin westwärts

Sie selbst orientierte sich schon früh nach Westen, wo sie als Musikerin bessere Chancen sah: Nach ihrer Kindheit in einer ukrainischen Kleinstadt nahe der polnischen Grenze absolvierte sie das Musikgymnasium im polnischen Lublin. Anschliessend folgte sie ihrer Schwester, der Violinistin Elena Zhunke, ins norddeutsche Lübeck und machte ihren Bachelor, 2006 kam Raissa Zhunke in die Schweiz, um beim Pianisten Homero Francesch zu studieren.

Zuletzt war Raissa Zhunke im Sommer 2021 in der Ukraine. Ihre Eltern sind noch immer dort. «Wir telefonieren täglich», sagt Zhunke. In den letzten Tagen hätten sie Raketenangriffe erlebt. Die Elektrizitätsversorgung sei zerstört worden, Strom gebe es jetzt nur während sechs Stunden pro Tag.

«Und die Eltern sehen täglich die Särge der Menschen, die gestorben sind.»

Ihre Schulfreundinnen seien grossteils geflüchtet, während deren Männer in der Ukraine bleiben mussten. «Die meisten sind an der Front. Sie wollen unbedingt das Land verteidigen», sagt Zhunke.

Die Rolle der Schweiz im Verhältnis zu diesem Krieg sieht sie positiv: Die Schweiz habe sich grosszügig gezeigt, indem sie schnell den Flüchtlingsschutzstatus S schuf und dafür sorgte, dass geflüchtete Kinder in den Schulen Unterstützung erhalten. Auch die Unterstützung der Sanktionen gegen Russland durch die Schweiz trotz Neutralität sei bemerkenswert. Und: Sie sei dankbar, den Grossen Saal des Konservatoriums für das geplante Konzert kostenlos benützen zu dürfen.

Hoffen auf Geld vom Kanton und ein Crowdfunding

Der Kanton Zürich bewilligte ebenfalls Gelder zur Unterstützung von Menschen, die wegen des Ukraine-Kriegs flüchten mussten. Zhunke reichte ein Gesuch beim Kanton ein, um den Mitgliedern des SoUkraine Gagen gemäss den Tarifen des Schweizerischen Musikpädagogischen Verbands bezahlen zu können: 185 Franken für eine dreistündige Probe, 213 Franken fürs Konzert.

Das Gesuch für insgesamt 50’000 Franken war beim Schreiben dieses Artikels noch hängig. Als Notlösung für die Finanzierung des Konzerts lanciert Zhunke ein Crowdfunding. Ein weiteres Konzert ist bereits in Planung. «Wir wurden vom Ballet Béjart in Lausanne angefragt, ob wir die 3. Sinfonie von Gustav Mahler aufführen», sagt Zhunke. Im kommenden Juni soll das Konzert mit über 100 Musikerinnen und Musikern stattfinden.

In absehbarer Zeit wohl keine Rückkehr

Ein Planungshorizont von über einem halben Jahr scheint gewagt für ein Orchester mit Leuten, die vor einem Krieg geflohen sind, dessen Dauer sich schwer abschätzen lässt. Doch Zhunke geht davon aus, dass die ukrainischen Musikerinnen und Musiker in absehbarer Zeit nicht in ihre Heimat zurückkehren können:

«Die Ukraine ist zerstört. In Charkiw, Mariupol, Saporischschja und auch Kiew werden wohl lange keine Konzerte mehr stattfinden.»

Gerade darum sei es wichtig, die Menschen an diesen Krieg zu erinnern, nicht zu vergessen – und alles Mögliche zu tun, damit er endlich aufhöre.

Ukrainian Poem. Konzert des SoUkraine: 3. Dezember, Konservatorium MKZ, Florhofgasse 6, Zürich.