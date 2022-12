Klassik Dieser Musik geht man gern auf den Leim: Die Chaarts und Geiger Jonian Ilias Kadesha nehmen CD in Boswil auf In der Alten Kirche Boswil spielen der Geiger Jonian Ilias Kadesha und die Chaarts Giovanni Sollimas alle Stile vereinendes Violinkonzert ein. Wir haben reingehört. Elisabeth Feller 12.12.2022, 15.02 Uhr

Jonian Kadesha Chaarts Albumproduktion in der Alten Kirche Boswil Andreas Fleck / Estela Villamar

Wer könnte den diesjährigen heissen Sommer vergessen? Womit für einmal die Temperaturen im Innern gemeint sind. Gluthitze herrschte im Juni in der Alten Kirche Boswil, als Göttin Fortuna ihr Füllhorn ausschüttete und das Publikum mit Giovanni Sollimas eigens für den Boswiler Sommer komponiertes Violinkonzert Tyche förmlich überrumpelte. Am Ende gab’s enthusiastische Zustimmung für das fesselnde, viele Balkaneinflüsse verratende und mit vertrackten Taktwechseln aufwartende Werk; den Geiger in Höchstform, Jonian Ilias Kadesha, und das Ensemble Chaarts.

Sechs Monate später sieht die Welt anders aus. Die Alte Kirche in Boswil umgibt ein zarter Nebelschleier. Ruhe liegt überm Dorf. Das ändert sich, als der Gast das Foyer der Kirche betritt. Mit «Das klingt einfach toll» empfängt Tonmeister Andreas Neubronner die Besucherin und deutet auf die geschlossene Kirchentüre. Diese vermag den Musiksturm kaum zu dämpfen, weshalb sich die Besucherin sofort im Konzert des vergangenen Sommers wähnt. Wie schön, dass es nun nicht bei der Erinnerung bleiben wird.

Jonian Kadesha und die Chaarts nehmen während mehrerer Tage nicht nur Sollimas Stück für eine 2023 erscheinende CD auf, sondern auch Antonio Vivaldis selten gespieltes Violinkonzert Grosso Mogul. Die Chaarts wären freilich nicht die Chaarts, hielten sie nicht noch eine weitere Surprise bereit: Igor Stravinskys Suite Italienne – diesmal in einer «Aneignung» durch das Ensemble, die für die Chaarts sehr typisch ist. «Passt die Besetzung nicht zum Stück oder umgekehrt, machen wir sie passend», sagt Andreas Fleck, Cellist im Ensemble und Künstlerischer Leiter des Boswiler Sommers. «In unserem Fall spielt die Violine nicht mit Klavier, sondern mit Streichern. Zwei Sätze überlassen wir die Violine dem Cembalo, denn Stravinskys Musik basiert ja explizit auf barocken Vorlagen.»

«Sie müssen mehr geben»

Inhaltliche Bezüge in Hülle und Fülle also. Nicht verwunderlich, dass für dieses beziehungsreiche Programm das exquisite, englische Label Linn Records gerade das Richtige ist. Mit Andreas Neubronner wirkt zudem einer der gesuchtesten Tonmeister mit. Die Spuren seiner Arbeit sind im Foyer sichtbar: Kabel, Mischpulte, Lautsprecher und Aufnahmegeräte dominieren den Raum, den die Besucherin nun verlässt, um möglichst «unsichtbar» in der Kirche Platz zu nehmen, wo der Klang trotz der kompakten Grösse räumlich und farbig ist.

Chaarts bei der Albumroduktion in der Alten Kirche Boswil. Andreas Fleck / Estela Villamar

Dort wird eine Pizzicato-Stelle geprobt, die in einen Balkantanz gleitet. Ta-Ta-Ta-Ta, schlägt Jonian Kadesha, Solist und Dirigent in Personalunion, auf das Pult. So und nicht anders muss es klingen. Mit welcher Bedingungslosigkeit sich dieser Musiker auf Sollimas Partitur fokussiert, ist faszinierend. Und: mit welcher niemals kitschiger Süsse formt der Geiger eine lange Phrase, bis das mit modernem Schlagzeug und Laute ergänzte Streichensemble einsetzt. Man möchte ewig weiterlauschen, aber schon erfolgt der nächste Unterbruch. «You need to give more», sagt Kadesha. Wenig später zieht er die Nase kraus: Es soll «nach einer Prise Parfum» riechen. Und die Celli? Sie spielen hervorragend, aber nun soll es von ihnen nicht leichter, sondern … wie klingen? Verbalisieren lässt sich das nicht. Also setzt Kadesha seinen Körper ein, der bei jeder Note mitschwingt. Der Cellobogen soll in einer grossen, schlängelnden Bewegung geführt werden, was die Besucherin an ein torkelndes Kleinkind erinnert. Verrückt? Nein. Passend zu diesem Stück.

Seine Musik schöpft aus allen Epochen

Erneut wird probiert, bis sich das Schlagzeug mit Wucht meldet. Geht bei der mit Händen geschlagenen Trommel auch ein kürzerer Anschlag? Nein. Kurzer Unterbruch, danach geht es weiter mit dem mitreissenden Melodienstrom von Giovanni Sollima. Dieser ist für Fleck «ein Musiker wie aus einem anderen Jahrhundert. Er ist die Einheit gewordene Form eines ganzheitlichen Künstlers, dessen Ausdruckskraft aus allen Poren seiner Existenz strömt. Seine Musik schöpft aus allen Epochen der letzten fünf Jahrhunderte, dazu hat er ein Faible für Volksmusik bis hin zum Rock.» Genau diese Voraussetzungen waren für den Boswiler Sommer ausschlaggebend, bei dem Italiener ein Violinkonzert in Auftrag zu geben, das Jonian Kadesha auf den Leib geschrieben ist. Wie Sollima bewegt sich dieser Musiker ebenfalls grenzenlos zwischen den Stilen.

Dass sich Sollimas Komposition auch auf den Barock bezieht, ist unüberhörbar. Die Besucherin bekennt, dass sie diesem prompt auf den Leim gegangen ist. Unvermittelt taucht sie – vermeintlich – in die Welt von Vivaldi ein, dessen Musik laut Fleck mehr als Kuschel-Barock oder Virtuosenglanz ist. «Vivaldi war ein kühner Improvisator und Entwickler der Violintechnik. Damit revolutionierte er die Rolle des Solisten bis zur instrumentalen Besessenheit. Er gab der Musik seiner Zeit Charakter, und das passt gut zu Sollima.» Besessenheit: Als ein wilder Tanz bis auf die Spitze des Möglichen getrieben wird, bricht sich ein Sonnenstrahl Bahn und bescheint den Raum mit mildem Glanz – eine unverhoffte Kraftquelle für Proben und Aufnahme.

Die CD erscheint im Frühjahr 2023.