Argovia Philharmonic und Capriccio eröffnen die Konzertsaison

Klassik Felix Argovia! Die Konzertsaison im Aargau beginnt mit grossen Tönen Kaum sind die Sommerfestivals zu Ende, startet die neue Konzertsaison. Das ermöglicht reizvolle Vergleiche zweier «Leuchttürme» im Aargauer Kulturleben: Die Argovia Philharmonic und das Capriccio-Barockorchester. Peter König 25.09.2022, 12.00 Uhr

Die koreanische Stargeigerin Bomsori Kim überzeugte zum Saison-Auftakt der Argovia Philharminic. Patrick Hürlimann

In Basel ist der Fall klar, in Zürich oder Bern liegt er ähnlich: Es gibt ein grosses Sinfonie- und (mindestens) ein kleineres Kammerorchester. Im Kanton Aargau mit seiner dezentralen Struktur ist es logisch, dass sich das Musikleben nicht nur auf die Hauptstadt konzentriert. Wohl hat die Argovia Philharmonic ihren Sitz in Aarau, das Capriccio-Barockorchester jedoch in Rheinfelden. Zudem spielen beide ihre Programme jeweils fast flächendeckend im ganzen Kanton: Von A wie Aarau bis Z wie Zofingen, aber auch in Baden, Bein- oder Boswil.

Der Zufall wollte es, dass beide Orchester ihre Saison innerhalb von nur 24 Stunden eröffneten. Den Start machte die Argovia Philharmonic in der immer noch neuen Alten Reithalle mit drei Werken unter dem Motto «Liebesleid». Natürlich ist bei Romeo und Julia viel Liebesleid im Spiel, aber sowohl in der Ouvertüre von Joachim Raff als auch in der Ballettsuite von Sergei Prokofieff dominieren lebensbejahende Elemente. Diese pflegen ja der Liebe innezuwohnen, bevor es jeweils zum Leid (oder wie bei Shakespeare zur Katastrophe) kommt.

Geigenfreud’ statt Liebesleid

Auch Max Bruchs berühmtes erstes Violinkonzert steht eher für die Romantik der Liebe (wie der Musik), als für deren Leid. Die jugendlich-junge koreanische Stargeigerin Bomsori Kim zur Argovia zu holen, ist ein veritabler Coup, spielt sie doch meist vor weit grösserer Kulisse. Kim erwies sich den Vorschusslorbeeren mehr als gewachsen.

In vollkommener Symbiose mit Geige und, Dirigent und Orchester liess sie keine noch so schwierige Klippe aus, vermied im Adagio jedes Abgleiten in den Kitsch und akzentuierte im Finalsatz sekundenbruchteilscharf die richtigen Stellen: eine technische und stilistische Glanzleistung. Da hilft natürlich, dass Chefdirigent Rune Bergmann und das bestens aufgelegte Orchester auf Augenhöhe mitmusizierten. Wie breit Kims Können ist, konnte man in der Zugabe von Henryk Wieniawski spüren, einem ihrer Säulenheiligen.

CD-Taufe zum Auftakt

Einen famosen Solisten hatte auch das Capriccio-Barockorchester für seinen Saisonstart «FORTEpiano» nach Rheinfelden verpflichten können, den deutschen Pianisten Yorck Kronenberg. Mit ihm hatte das Orchester vor einem Jahr Teile dieses Programms auf CD eingespielt (siehe Kasten).

Der Bahnhofsaal in Rheinfelden ist eine etwas in die Jahre gekommene Mehrzweckeinrichtung, allerdings von beachtlicher baulicher Qualität und mit einer für ein Kammerorchester dieser Grösse idealen Akustik. Immerhin erfordert die Stückwahl eine namhafte Besetzung: Neben dem nur von Streichern begleiteten G-Dur-Klavierkonzert von Giovanni Battista Martini braucht es sowohl für Haydns Sinfonie Nr. 88 als auch für das berühmte 20. Klavierkonzert von Mozart ordentlich Pauken und Trompeten und weitere Bläser.

Das Capriccio hat sich eine originelle Werkfolge einfallen lassen, die seiner eigenen Aussage zufolge sogar den Solisten verblüfft hatte: Zunächst die Sätze 1 und 3 von Haydn, dann das Martini-Klavierkonzert, gefolgt vom 2. und 4. Satz der Haydn-Sinfonie, und dann Mozart. So seltsam das klingen mag – es hat fast Akademien-Charakter, und es machte Sinn.

Aufnahmen der Aargauer Orchester Das Konzert in Rheinfelden war gleichzeitig die Plattentaufe der neuen CD von Orchester und Pianist. Wer dabei war und erst recht, wer es verpasst hat, kann sich ein Bild machen vom Martini und vom Mozart. Gemäss Yorck Kronenberg ist es für sein Repertoire immer schwierig, das richtige Hammerklavier anzutreffen. Dasjenige in Rheinfelden sagt ihm hörbar zu. Als dritter Komponist kommt Johann Franz Xaver Sterkel mit seinem Klavierkonzert Nr. 26 zu Ehren (Tudor 7211).



Auch die Argovia Philharmonic ist auf CD präsent, allerdings ist jüngst das Brahms-Projekt coronabedingt ins Stocken geraten. Das wird aber nachgeholt. In der Zwischenzeit kann man sich auf dem YouTube-Kanal des Orchesters vertrösten und manch schönen Auftritt nacherleben. Dort lässt sich das Argovia übrigens auch abonnieren, aber das kann natürlich ein richtiges Abonnement für die Live-Konzerte nicht gleichwertig ersetzen.

Die ausgefallene Dramaturgie ergab eine reizvolle dramatische Steigerung durch das ohne Pause gespielte Programm. Der erste Teil kam nur mit Streichern aus, schwereres Geschütz musste erst im zweiten aufgefahren werden. Ob es die Zusammenarbeit für die CD war oder sorgsames Proben, aber für eine Saisoneröffnung waren Orchester und Solist sehr alert. Alle drei Stücke wurden nicht nur «nach Noten» gespielt, sondern beseelt und mit ansteckender Spielfreude. Dominik Kiefer am ersten Pult und die Orchestermitglieder aller Register legten einen Top-Start hin.

Die lebendige und hochklassige Musikkultur im Kanton Aargau ist also wieder voll da; man kann bezogen nicht nur das so benannte, sondern auf beide Orchester sagen: Felix Argovia!