Chiaroscuro spielt in Brugg: Es ist ein Quartett der Sonderklasse

Klassik «Hinter diesen Saiten kann man sich nicht verstecken»: Muss man auch nicht – Chiaroscuro ist ein Quartett der Sonderklasse Das Chiaroscuro-Quartett macht auf seiner aktuellen Tournee auch einen überraschenden Halt in Brugg. Gelungen ist dieser Coup Sebastian Bohren mit seinen Stretta Concerts. Sibylle Ehrismann 31.01.2023, 17.00 Uhr

Chiaroscuro, spielen bei Chaarts. Eva Vermandel / Chiaroscuro

Wie kommt ein solch gefeiertes, international gefragtes Ensemble in eine Kleinstadt wie Brugg, und erst noch in eine Stadtkirche? Diese vier Chiaroscuro-Musikerinnen, die 2015 für ihre Mozart-CD mit dem begehrten «Preis der Deutschen Schallplattenkritik» ausgezeichnet wurden, sind sich längst die grossen Konzerthäuser gewohnt.

Das liegt am Geiger und Intendanten Sebastian Bohren, der selber ein international gefragter Musiker ist. Er bringt mit den Stretta Concerts sein grosses künstlerisches Beziehungsnetz in seine Heimatstadt Brugg. Er gründete diese lokale Konzertreihe schon als junger Geiger, um selber spielen und wertvolle Kontakte knüpfen zu können. Nun fördert er in Brugg mit viel Spürsinn für grosse Talente auch den künstlerischen Nachwuchs.

Sie klingen wie ein Barock-Gemälde

Der Name «Chiaroscuro» (hell-dunkel) ist für das junge Streichquartett Programm. Er bezeichnet eigentlich einen Malstil des Barocks, der mit Licht- und Schatteneffekten stärkere Kontraste bewirkte. Der Musiker und die drei Musikerinnen spielen als eines der ganz wenigen Quartette historisch-informiert, und zwar auf Darmsaiten. Diese sind empfindlicher, müssen häufiger nachgestimmt werden, klingen weicher und etwas rauer als Stahlsaiten – und haben doch auch im Quartettspiel ihren Reiz.

«Man kann sich hinter diesen Saiten nicht verstecken,» erklärt die Cellistin Claire Thirion. «Der Klang ist rauer, erdiger, fragil, er schönt die Dinge nicht. Auch die Balance zwischen den vier Stimmen zu finden, ist sehr anspruchsvoll, aber man findet dabei enorm viele Farben und Nuancen.» Erst kürzlich ist ihre neue CD mit Mozarts Preussischen Quartetten bei BIS (2558) erschienen. Mozarts Quartette sind so anmutig, schön und elegant. Was bringen da die raueren Darmsaiten?

«Mozart ist nicht nur anmutig, sondern ungemein vielschichtig,» meint die Primgeigerin und Quartettgründerin Alina Ibragimova dazu. «In seiner Musik ist auch viel Humor und Verzweiflung. Das d-Moll Quartet Nr. 15 ist ein richtiger Aufschrei. Wir suchen nach dem Kontrast, nach einer grossen Palette von Farben und Emotionen.»

Sie kommen aus allen Himmelsrichtungen

Doch dafür muss man viel proben, das ergibt sich nicht von alleine. Das Chiaroscuro-Quartett besteht jedoch aus drei Musikerinnen und einem Musiker, die selber je eine solistische Karriere machen und für die gemeinsame Quartett-Tournee jeweils aus allen Himmelsrichtungen anreisen. Alina Ibragimova stammt aus Russland, Pablo Hernán Benedí an der zweiten Violine aus Spanien, dazu gesellen sich die schwedische Bratschistin Emilie Hörnlud und die französische Cellistin Claire Thirion.

Mit einer solchen Konstellation gemeinsam Proben und Konzerte zu organisieren, ist kein Kinderspiel. «Wir planen unsere gemeinsamen Auftritte zwei Jahre im Voraus und in Zeitblöcken», erklärt Thirion. «Unsere Agentin macht das grossartig. Und wir haben abgemacht, dass wir immer in der Stadt proben, in der wir dann auch das Konzert geben.»

Kennengelernt haben sich die vier während ihres Studiums am Royal College of Music in London. Sie taten sich zusammen, weil sie ähnliche stilistische Vorstellungen hatten. Dort probten sie einmal mit dem grossen Pionier der historischen Aufführungspraxis Norbert Norrington. Das war für alle ein prägendes Erlebnis. «Er sprach mit uns über Harmonie und Spannung», erzählt Ibragimova. «Und er hat das mit der Licht-Schatten-Technik in Barockgemälden verglichen: ‹Sie müssen das chiaroscuro spielen!› meinte er.» Und damit war 2005 nicht nur das Chiaroscuro-Quartett, sondern auch seine spezielle stilistische Ausrichtung geboren.

Seither haben die vier ihr Zusammenspiel perfektioniert, sie haben vor allem die «Wiener Klassik» mit Haydn, Mozart und Beethoven auf originelle und stimmige Art und Weise «anders» eingespielt. «Wir sind in den 17 Jahren zu einer Familie zusammengewachsen», meint Claire Thirion.

«Wir vertrauen uns blind. Jeder gibt alles, wir kritisieren einander, stellen uns Fragen.»

Das Vertrauen geht so weit, dass die Primgeigerin Ibragimova ihr wertvolles Instrument, eine «Andrea Amati» von 1570, ab und zu mit ihrem Kollegen an der zweiten Geige austauscht. Dazu meint sie: «Das ist eine wunderbare Übung, um flexibel zu bleiben.»

Stretta Concerts 3. Februar, 19:30 Uhr. Stadtkirche Brugg.

Anmeldung: info@strettaconcerts.ch