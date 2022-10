Zwischen Gut und Böse. Abo-Konzert des Argovia Philharmonic

Klassik «Als Ehrendirigent hole ich nach, was ich als Chefdirigent verpasst habe»: Die Aargauer Rückkehr des Douglas Bostock 18 Jahre lang hat Douglas Bostock die Argovia Philharmonic geprägt. Nun kehrt er für das zweite Abo-Konzert vom 10. und 13. November noch einmal zu seinem alten Orchester zurück. Es ist gleichzeitig auch Bostock's Premiere in der neuen Alten Reithalle. Rosmarie Mehlin 31.10.2022, 11.22 Uhr

Der ehemalige Chefdirigent der Argovia Philharmonic, Douglas Bostock, 2019 beim Auftaktkonzert der Lenzburgiade im Schloss Lenzburg. Colin Frei (Lenzburg, 18. Juni 2019)

«Meine Heimat ist immer dort, wo ich gerade bin», bringt Douglas Bostock sein unstetes Leben auf den Punkt. Zu Hause ist der gefragte Dirigent und Musikpädagoge in unzähligen Konzertsälen und Musikakademien Europas und Asiens. «Das braucht zwar viel Zeit und Organisation, aber ein Leben mit und für die Musik ist so reichhaltig, dass ich das nicht als Stress empfinde. Ein Flug nach Tokio zum Beispiel ist für mich ein Genuss. Im Übrigen wäre es viel anstrengender, nichts zu tun zu haben.»

Seit 45 Jahren wohnt der gebürtige Brite in Deutschland, seit 31 Jahren auf der grössten Insel im Bodensee, der Reichenau. Seit bald drei Jahren ist er Doppelbürger:

«Unverzüglich nach dem grössten historischen Fehler, dem Brexit, habe ich mich in Deutschland einbürgern lassen.»

Als Chefdirigent des Argovia Philharmonic war der Aargau während 18 Jahren Bostocks Heimat. Seit 2019 sind dies die Stadt Pforzheim und das international renommierte Südwestdeutsche Kammerorchester.

Nach einem Monat in Asien mit Konzerten und Meisterkursen in Thailand. Singapur und Japan, ist Bostock vergangenen Monat in Pforzheim in die Saison 2022/2023 gestartet. «Es ist, nach Corona, meine erste normale Saison hier. Viele der Pläne, die ich mit dem Kammerorchester realisieren will, hatten durch die Pandemie auf Eis gelegt werden müssen. Trotzdem haben wir bereits einiges erreicht. Wir haben unter anderem viele CDs aufgenommen, ich habe mich gut eingelebt und ein Netzwerk aufbauen können.»

«Aarau ist mein Schweizer Zuhause»

Von der Kleinstadt Aarau in die - mit ihren rund 125 000 Einwohnern mittlere Grossstadt Pforzheim – ein Quantensprung? «Nein! Kulturell interessiert und bewandert sind die Aargauer den Baden-Württembergern ebenbürtig. Das Pforzheimer Publikum gibt sich durchaus nicht weltmännischer.» Obschon das Orchester und die Musik Dreh- und Angelpunkt in Bostocks Leben sind, weiss der 67-Jährige darüber hinaus Interessantes über Pforzheim zu berichten. Einst sei es als europäisches Zentrum der Juweliere und Goldschmiede eine der reichsten Städte Deutschlands gewesen, bis es 1945 zu Schutt und Asche gebombt worden war. «Heute hat Pforzheim nicht nur ein Dreispartentheater, sondern auch das CongressCentrum mit 2000 Plätzen, das zugleich Konzerthaus ist. Wir haben dort 900 sehr treue Abonnenten.»

Der Weg von der Reichenau nach Aarau sei zwar etwas weniger weit als nach Pforzheim, was keineswegs Grund dafür ist, warum Bostock sehr gerne an die 18 Jahre mit den Argovia Philharmonic zurückdenkt: «Die Erinnerungen sind mannigfaltig, aber bei weitem überwiegend positiv. Die Entwicklung des Orchesters hatte viel Zeit in Anspruch genommen und es hatten einige Hürden überwunden werden müssen. Am Ende aber hatten wir musikalisch und auch sonst viel erreicht. Geblieben sind viele schöne Freundschaften und die Tatsache, dass Aarau mein Schweizer Zuhause geworden ist.»

Eine Premiere in der «neuen» Alten Reithalle

In diesen Tagen wird Douglas Bostock zum ersten Mal nach über drei Jahren wieder vor diesem Orchester stehen, das er geprägt und geformt hat wie kein Dirigent zuvor und wohl auch keiner mehr danach. Und er wird zum ersten Mal in der Alten Reithalle am Pult stehen:

«Als Ehrendirigent war ich zwar im Oktober 2021 bei der offiziellen Eröffnung dabei, aber nicht im Einsatz. Von meinem Nachfolger Rune Bergmann, mit dem ich befreundet bin, habe ich jedoch schon Vieles über die Alte Reithalle erfahren.»

2018/2019 – seine letzte argovia Saison also – hatte Bostock ausschliesslich britischen Komponisten gewidmet gehabt. «Nun hole ich als Ehrendirigent beim zweiten Abo-Konzert nach, was ich als Chefdirigent in Aarau versäumt hatte – eine Sinfonie des dänischen Komponisten Carl Nielsen zu spielen, was für das argovia philhamonic absolut neu ist. Mit Nielsens 5. Sinfonie, die heuer 100-jährig ist, werden wir eine der grössten und grossartigsten Sinfonien aller Zeiten wiedergeben.»

Lieber Witz, statt Fangesänge

Nielsens Tonsprache erzähle hier eine romantische Geschichte, die jeden Zuhörer unausweichlich packe:

«Es geht um den Kampf zwischen Gut und Böse, den das Gute gewinnt.»

Sehr glücklich ist Bostock auch, dass das Argovia Philharmonic als Solisten für Mozarts Klavierkonzert Nr. 20 d-Moll den Schweizer Louis Schwitzgebel gewinnen konnte: «Er ist ein wunderbarer Mozart-Interpret.» Mit der spritzig-witzigen Ouvertüre «The Wasps» von Ralph Vaughan Williams habe er für das Konzert auch eine kleine Hommage an sein Geburtsland ausgewählt, fügt Bostock schmunzelnd an.

Obwohl in der englischen Grafschaft Cheshire, nur zehn Minuten vom Stadion von Manchester United aufgewachsen, hat Bostock mit Fussball nichts am Hut – im Gegensatz zum Humor: «Ich lache viel und nicht zuletzt über die Absurditäten des Lebens und seit meiner Kindheit liebe ich es, Menschen zum Lachen zu bringen.» Ein Wunsch für die Zukunft? «Gesund bleiben und neue Ufer erreichen, Unbekanntes entdecken, stets wach, offen und aktiv sein, solange das Leben in und für die Musik mich trägt.»

Zwischen Gut und Böse (2. Abo-Konzert): 10. / 13. November, Alte Reithalle Aarau. 11. November, Kurtheater Baden.