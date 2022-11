2. Abo-Konzert: Argovia Philharmonic in Höchstform

Das Aargauer Orchester präsentierte sich in Bestform. Bei ihrem zweiten Saisonkonzert stimmt einfach alles. Zum ersten Mal ist auch die Akustik kein Problem.

Argovia Philharmonic in Höchstform: An diesem Abend geht es himmelwärts

Das heutige Programm führe «Vom Dunkeln ins Licht». Treffender hätte es der Dirigent Douglas Bostock diesen Donnerstagabend in Aarau nicht beschreiben können. Nicht nur die Stückwahl führt himmelwärts, auch das Spiel der Argovia Philharmonic leuchtet im obersten Messbereich. Klar, aus dem Dunkeln ist sie nicht gestartet. Doch der Unterschied zur letzten Saison, der ersten in der frisch renovierten Alten Reithalle, ist frappant.

Die Akustik endlich im Griff

Damals sorgte die Akustik regelmässig für Diskussionsstoff. Noch unvertraut mit dem neuen Saale, klangen die kräftigen Stellen oft massig. Der Klangausgleich - und damit teils auch Intonation und Präzision – blieben hinter dem Gewünschten zurück. Diese Schwierigkeiten sind aktuell, zumindest unter der Leitung von Douglas Bostock, kein Problem. Der langjährige, frühere Chefdirigent des Orchesters füllt den Saal, ohne ihn zu überreizen. Seine Tutti-Stellen sind satt. Doch die Trompeten, Posaunen oder das Schlagwerk bleiben jederzeit im Gesamtbild eingebettet. Dabei spielt das Programm durchaus in der obersten Lautstärkenklasse. Vor allem die 5. Sinfonie des dänischen Komponisten Carl Nielsen reizt alle Ebenen aus. Ein Kritiker schrieb einst, der Künstler sei «ein Kind, das mit dem Dynamit spiele».

Den Himmel im Blick

Dies gilt im verstärkten Mass für seine Fünfte von 1922. Ein klaffendes Werk, eine heftige Landschaft, wo weite Wildnis sich mit schroffer Masse wechselt. Eine fast schon existenzielle Musik. Die Schrecken des 1. Weltkrieges prallen auf den Glaube an das Gute im Menschen.

Überraschung ist bei Carl Nielsen Programm. Seine herbe Sprache macht die Sinfonie für den Hörer zusätzlich zur Herausforderung. Doch der Dirigent Douglas Bostock ist ein «Nielsen»-Experte. Bereits in den Nullerjahren hat er mit dem Royal Liverpool Philharmonic Orchestra dessen sechs Sinfonien eingespielt. Souverän führt er auch die Argovia Philharmonic durch das zerklüftete Gebirge, den Himmel immer im Blick. Grossartig ist die farbige Anfangssequenz. Ein Flimmern, aufsteigend aus dem Nebelmeer. Im anschliessenden Marsch setzten die Flöten und Klarinetten ihre lebendigen Soli. Immer mehr formt sich das unerbittliche Drängen. Mit weitem Bogen spannt sich die Erzählung über das «Adagio», schmerzlich und dämonisch zugleich. Maschinell prescht das Allegro. Es ist eine inspirierende Aufführung.

Unbekannte Töne, die mitreissen

Schon das Auftaktsstück, die Ouvertüre zu «The Wasps», einem Jugendwerk des Engländers Ralph Vaughan Williams, brachte eher unbekannte Töne. Ein farbiges Schelmenstück, fast eine Filmmusik, dessen Interpretation keine Wünsche offen lässt. Von den Hornakzenten, über die springenden Bässe und Celli bis hin zum fliegenden Violinensolo des Konzertmeisters Ulrich Poschner. Und es zeigt sich wieder einmal in aller Deutlichkeit. Es muss nicht immer Beethoven, Haydn oder Mozart sein.

Das Aargauer Publikum im fast vollen Saal – im Gegensatz zum KKL in Luzern scheint hier die 25%-Lücke bei den Zuschauern kein Thema – geht begeistert mit. Mozart erklingt zwar doch noch. Der Schweizer Pianist Louis Schwizgebel liefert mit dem Klavierkonzert Nr. 20 quasi das Sahnehäubchen auf der reichen Torte. Verträumt und sinnlich gleitet er farbig über sein Instrument. Singend im Grundgedanken und recht frei in Variation von Tempo und Pedal spinnt er ein sinnliches Gewebe. Begleitet vom auch hier stimmigen und kammermusikalischen Spiel des Gesamtensembles. Ich kann es nur noch einmal wiederholen. Es war ein Abend aus einem Guss, ein pures Vergnügen.

2. Abo-Konzert. «Zwischen Gut und Böse»: Am Freitag, 11. November, 19.30 Uhr im Kurtheater Baden und am Sonntag 13. November, 17.00 Uhr in der Alten Reithalle Aarau.