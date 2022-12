Auswahl 22: Die Jahresausstellung zeigt neue Kunst aus dem Aargau

Interview «Wenn nicht hier, wo dann?»: Die Jahresausstellung zeigt neue Kunst aus dem Aargau Vielfältig und anregend ist das Aargauer Kunstschaffen. Das sagt Céline Eidenbenz, die neue Kuratorin am Kunsthaus, sie muss es wissen, denn ihre erste Ausstellung ist die «Auswahl 22». Interview: Anna Raymann 01.12.2022, 17.00 Uhr

«Exotische Pflanzen im Garten – Was tun?» fragt Gastkünstlerin Ishita Chakraborty. David Aebi

Sie sind erst seit Anfang Jahr Kuratorin am Aargauer Kunsthaus. Was ist Ihr erster Eindruck von der hiesigen Kunstlandschaft?

Céline Eidenbenz: Es ist für mich ein neues Terrain. Jede Region hat ihr Umfeld, ihre Referenzen, ihre liebsten Künstler. Ich habe zuletzt im Wallis gearbeitet, der Wechsel hierher ist quasi ein Doppelsprung: in der Region und in der Sprache. Es ist ideal, dass nun meine erste Ausstellung die «Auswahl» ist. So hatte ich die Gelegenheit, auf einen Schlag einen grossen Überblick über das regionale Kunstschaffen zu bekommen: Es ist vielfältig, es ist sehr stimulierend.

Céline Eidenbenz, Kuratorin am Aargauer Kunsthaus zvg

Sie haben Dutzende Dossiers und Bewerbungen gesichtet. Die Arbeiten von fast 50 Künstlerinnen und Künstlern sind in diesem Jahr an der «Auswahl» zu sehen. Was kommt hier zusammen?

In der Romandie öffnen die kantonalen Museen ihre Türen nicht auf diese Weise für regionales Kunstschaffen. Das Format ist daher neu für mich, und ich halte es für eine grosse Chance, nicht nur für die Künstlerinnen und Künstler, sondern auch für uns. Das Konzept der Auswahl ermöglicht überraschende Konstellationen, auf die man allein nie gekommen wäre.

Gab es neue Entdeckungen?

Man ist schnell dazu verleitet, die bekannten Positionen zu zeigen. Wir haben uns darum sehr bemüht, dies aufzubrechen und neue Künstlerinnen und Künstler zu zeigen. Wenn nicht hier, wo dann? Besonders freue ich mich über die Teilnahme von zwei sehr jungen Kunstschaffenden, sie sind erst 20 und 23 Jahre alt – Nick Walter und Lea Lüscher.

Letztes Jahr gab es einige Arbeiten, die von der Pandemie geprägt waren. Welche Themen beschäftigen die Kunstschaffenden aktuell?

Es gibt mindestens vier Arbeiten in der Ausstellung, die sich mit dem Krieg befassen, mit dem Krieg in der Ukraine, aber auch andernorts. Wir spüren wirklich, dass sich die Künstlerinnen und Künstler immer wieder auf neue, aktuelle Themen einlassen.

Was war beim Ausstellungsaufbau besonders herausfordernd?

Ich muss gestehen, es ging alles ziemlich locker. Die Unterstützung aus dem Team ist grossartig. Zum Charme der Auswahl gehört, dass unterschiedliche Kunstwerke ein neues Nebeneinander suchen. Die teils auch ungewohnten Nachbarschaften gilt es jeweils mit den Kunstschaffenden auszuhandeln. Es wird viel diskutiert, aber schlussendlich werden gute Lösungen gefunden.

Ishita Chakraborty hat letztes Jahr im ganzen Haus (Ton-)Pilze spriessen lassen und wurde damit zur Gastkünstlerin gewählt. Was hat sie mit ihrem Ausstellungsraum gemacht?

Es ist wunderbar, diese Künstlerin hat eine riesige Kraft. Die Arbeit trägt den Titel «Exotische Pflanzen im Garten – Was tun?». Im Kern der Installation steht das Zuhörern. Sie hat mit vielen sehr unterschiedlichen Menschen über Migration, über Freiheit, das Fremdsein und auch Alltagsrassismus gesprochen. Diese Geschichten sind auf «flüsternden Bänken» zu hören. Wir werden aufgefordert, durch den steten gesellschaftlichen Wandel über das Gelernte nachzudenken oder sogar manches wieder zu «verlernen».