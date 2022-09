Interview «Ich wäre gerne Musiker geworden»: Kurt Aeschbacher moderiert «Sommernachtstraum» in Bad Zurzach Kurt Aeschbacher ist oft in Oper und Konzert anzutreffen. Nun moderiert der Musikliebhaber den «Sommernachtstraum» in Bad Zurzach. Interview: Joseph Auchter Jetzt kommentieren 01.09.2022, 17.00 Uhr

Kurt Aeschbacher wäre eigentlich gerne Musiker geworden. Lucia Hunziker / www.13photo.ch

Kurt Aeschbacher ist uns nicht nur als TV-Legende in liebenswerter Erinnerung, sondern häufig auch als Moderator in Oper und Konzert, sei es hinter den Opernhaus-Kulissen in Zürich, wo er als neugieriger Vermittler zwischen den Künstlern und dem Publikum agiert, oder z.B. in Prokofjews «Peter und der Wolf», das wundersame Musikmärchen nacherzählt. Nun moderiert er am Samstag in Bad Zurzach den «Sommernachtstraum» von Mendelssohn.

Was animiert Sie immer wieder, bei sich und den Zuhörenden «das Kind im Manne», also bei den Erwachsenen, zu wecken?

Kurt Aeschbacher: Eigentlich wäre ich gerne Musiker geworden. Nachdem daraus mangels Begabung nichts wurde, finde ich es spannend, wenigstens mit Worten für die Zuhörenden eine Brücke zu den aufgeführten Werken zu bauen. Mit meinen Gedanken als dilettantischer Liebhaber der aufgeführten Werke möchte ich die Fantasie des Publikums anregen. Dies in der Hoffnung, damit einen Zugang zur Musik zu schaffen.

Was tragen Ihre Kindheitserinnerungen dazu bei, sich mit Ihrem sprichwörtlichen Elan in die flirrende Elfenwelt Shakespeares und in die atmosphärisch dichte musikalische Vertonung hineinzuversetzen?

Mit dem «Sommernachtstraum» hat Shakespeare ein barockes Märchen geschrieben. In einer komplexen Verflechtung von parallelen Geschichten werden dank des Zaubers einer Sommernacht erotische Träume und die Überschreitung von bürgerlichen Konventionen für ein paar Stunden möglich. Das erträumen wir uns – nicht bloss als Kinder – doch alle, auch wenn am nächsten Morgen alles wieder beim Alten ist.

Die historische und architektonische Perle Kaiserstuhl firmiert für eine spartenübergreifende Konzertreihe mit dem Titel «Festival der Stille». Was bedeutet Ihnen die Stille in einer immer lärmigeren Welt?

Stille heisst für mich nicht das tonlose Nichts. Stille bedeutet für mich, sich auf etwas einzulassen, konzentriert zuzuhören. Es ist die Fähigkeit, die uns immer mehr abhandenkommt, sich voll und ganz, ohne Ablenkung, einer Sache zu widmen: dem Vogelgezwitscher zuzuhören, der Musik zu lauschen, einem Text zu folgen. Stille heisst, aufmerksam zu sein.

«Das eigentlich Laute ist in Wahrheit das Leise»: Diese Erkenntnis spricht Franz Welser-Möst, langjähriger Chefdirigent am Opernhaus Zürich, im jüngst erschienenen Buchnotat «Als ich die Stille fand – ein Plädoyer gegen den Lärm der Welt» aus. Ist das schon Weltflucht oder wenigstens ein Zurück zur Natur, die uns immer mehr abhandenkommt?

Für mich ist es weder eine Weltflucht noch ein romantisches «Zurück zur Natur», sondern schlicht die erstrebenswerte Fähigkeit, sich mit all seinen Sinnen auf etwas zu konzentrieren. Dem «Lärm» entgeht man, indem man lernt, bei sich selbst einzukehren.

«Der Sommernachtstraum» erklingt in einer reduzierten Kammermusikfassung mit sieben Instrumentalisten und einer Sopranstimme. Was reizt Sie an dieser intimen Besetzung, die dem einnehmenden Fluidum des romantischen Orchesters Paroli bieten möchte?

Ich hoffe, dass wir es schaffen, dem Publikum diese verworrene Komödie mit einem Schmunzeln sowohl mit Worten wie auch als musikalische Essenz näherzubringen. Dazu braucht es kein grosses Orchester. Es braucht einzig die spielerische Leidenschaft aller Beteiligten.

Der Sommernachtstraum: 3. September, 19.30 Uhr, Obere Kirche, Bad Zurzach

