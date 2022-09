Zwischen Körper und Kunst: 4 Künstlerinnen im Forum Schlossplatz

Kunst Mit Hirn und Hintern: Das Forum Schlossplatz nimmt eine Ausstellung von vor 30 Jahren wieder auf - und das ist herrlich erfrischend Im Forum Schlossplatz bringen vier Künstlerinnen die Kunst an den Körper. Das hat im Haus Geschichte. Anna Raymann 12.09.2022, 05.00 Uhr

Ist das noch ein Damenbart? Lotta Gadola stellt neben drei anderen Künstler:innen aus. Lotta Gadola

Die Ikonen der Performance-Kunst, Marina Abramovic und Valie Export, im kleinen Forum Schlossplatz in Aarau – 1995 war dies tatsächlich so.

Während das Aargauer Kunsthaus mit «Karo Dame» seine erste Sammlungsausstellung den bis dato übersehenen Künstlerinnen widmete, lud der Ausstellungsraum, einen Steinwurf entfernt, vier Frauen ein, die ihre Körper der Kunst, die Kunst ihren Körpern verschrieben hatten. Nun, nicht ganz 30 Jahre später, wiederholt sich das Doppel: Während das Aargauer Kunsthaus die Frauen aus seiner Sammlung holt, lädt Forumsdirektorin Lena Friedli vier jüngere Künstlerinnen ein. «Zufall», sagt Friedli. Die Aufmerksamkeit kommt eben in Wellen.

«Frauenkunst» ist heute weniger sexy

Damals waren Marina Abramovic, Valie Export, Natalia LL und Friederike Pezold bereits gestandene Grössen, gewachsen aus der Frauenbewegung der 70er-Jahre. Heute sind Lyn Bentschik, Lou Chavepayre, Lotta Gadola und Lysann König junge Namen in ihrem Feld. Die vier «L» übrigens seien – «Zufall», sagt Friedli.

1995 schrieb Sabine Altorfer im Badener Tagblatt über die Kunst in der Ausstellung «Mit Haut und Haar»: «Es war eine Zeit des Kampfes für die Sache der Frau, eine schmerzhafte Loslösung aus Konventionen und die Zeit der Selbstentdeckung.» Der Titel ist geblieben. Und wer sich die Arbeiten betrachtet, wird die Themen auch heute wiederfinden.

Mit Schrecken mag man sich fragen: Hat sich denn gar nichts getan am (Selbst-)Bild der Frau? «Es hat sich etwas verändert», widerspricht Lena Friedli.

«Die Körperkunst ist diverser geworden – und kollektiver.»

Und wie sieht das aus? Weniger bunt, weniger laut, weniger provokant (zumindest auf den ersten Blick), als man vermutet hätte. Nicht unbedingt weniger nackt, aber sicher weniger sexy – weniger erotisiert. «Heute können auch Frauen Kunst mit ihrem Körper machen, ohne dabei ‹Frau› sein zu müssen», sagt Friedli.

Nicht zu unterschätzen: Ein selbstbewusster Auftritt

So etwa Lyn Bentschik (*1992), sie selbst bezeichnet sich als kunstschaffende Person – eben nicht als Frau. Ihre Kunst scheint Pflichtstoff für diese Ausstellung: Bentschik reinszeniert Performances von Marina Abramovic, stellte sich etwa nackt mit einem Gegenüber in einen Türrahmen, oder, als die Erste nach Abramovic, bewohnte während zwölf Tagen und Nächten ein Museum. In Aarau zu sehen sind auf Video aufgezeichnete eigene Performances. Bentschik bezog dafür das Schaufenster hinaus zur Fussgängerzone, wurde andernorts in Knallfolie gewickelt zur lebenden, vielleicht auch leidenden Skulptur. Auch eine Auseinandersetzung mit Valie Export gibt es neu für die Ausstellung.

Auf Video setzt auch Lotta Gadola (*1991). Gross, auf den Zentimeter genau an die Architektur angepasst, projiziert sie ihren Körper, der sich dort auf dem sprichwörtlichen Präsentierteller stellvertretend für viele Frauenkörper dreht und dreht und dreht... So posieren kann Lou Chavepayre (*1998) nicht. Die französisch-schwedische Künstlerin lebt mit einer starken motorischen Beeinträchtigung, die ihrem Schaffen physische Grenzen setzt. In einem Video lässt sie uns in Aarau die mitleidigen, die gaffenden, die verstohlenen Blicke spüren, die sie täglich streifen, wenn sie mit dem Rollstuhl unterwegs ist. Dabei möchte sie gesehen werden und zeigt uns folglich also das, was in der ergonomischen Sitzschale ihres Gefährts verborgen bleibt: ihren Hintern. In Bronze gegossen und auf Körpertemperatur erwärmt, darf man ihn sogar anfassen.

Die vierte in der Runde, Lysann König (*1986), singt im zuckrig-poppigen Musikclip ihrer Kunstfigur «LYSANN» das passende Schlusswort: «Like it or not. Better believe in me» – «Du kannst es mögen oder nicht. Aber glaube an mich.» Besser ist’s, denn diese vier Ls sind wahrlich Entdeckungen.

Mit Haut und Haar. Körperkunst jetzt: bis 8. Januar. Forum Schlossplatz, Aarau Zur Ausstellung erscheint eine Publikation, zum Klappen wie der «Krokofant».