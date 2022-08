Ohne Aargauer Unterstützung geht es nicht bei den Büetzer Buebe

Gölä und Trauffer Ohne Unterstützung aus dem Rüeblikanton geht es nicht bei den Büetzer Buebe Das Konzert der Büetzer Buebe im Letzigrund Zürich steht kurz bevor. Gleich mehrere Mitglieder der vereinten Band kommen aus dem Aargau. Michael Hunziker 13.08.2022, 05.00 Uhr

Trauffer (links) und Gölä treten als Büetzer Buebe im Letzigrund Zürich auf. zVg

Angekündigt ist nicht weniger als das grösste Mundart-Volksfest, das die Schweiz je erlebt hat, ein unvergleichliches Konzert, ein einzigartiger Abend, der in Erinnerung bleiben werde: Am 19. und 20. August werden die beiden Mundartmusiker Gölä und Trauffer als Büetzer Buebe im Letzigrund Zürich auftreten.

Dabei werden die Berner Oberländer nicht auf tatkräftige – respektive lautstarke – Unterstützung aus dem Aargau verzichten. Denn in ihren Bands, die für den Anlass vereint auf der Bühne stehen, kommen gleich mehrere der langjährigen Mitglieder aus dem Rüeblikanton: Monika Schär (Gesang) und Thomas Kull (Akkordeon) aus Wiliberg, Christian Kyburz (Schlagzeug) aus Küngoldingen, Frank Niklaus (Gitarre) und Christian Hugelshofer (Gitarre) aus Aarau sowie Peter Keiser (Bass) aus Schneisingen.

Hits von Gölä und Trauffer

Zu erwarten sind am Freitag- und Samstagabend, so versprechen die Organisatoren, sowohl die Hits der Büetzer Buebe als auch Stücke wie «Schwan», «I hätt no viu blöder ta» oder «Keini Träne meh» von Gölä sowie «Heiterefahne», «Müeh mit de Chüeh» oder «Geissepeter» von Trauffer.

Ursprünglich angesagt war der Anlass 2020, musste coronabedingt aber verschoben werden. «Wir schaffen etwas, was noch keine Schweizer Band schaffte: Im Letzigrund, wo bisher nur internationale Grössen waren, aufzutreten», sagen Gölä und Trauffer im Interview mit dem «Blick». Die Büetzer Buebe seien nachher Geschichte, nicht mehr live zu sehen, sei das Projekt nach rund dreieinhalb Jahren zu Ende.