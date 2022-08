Kommentar: Die Aargauer Kantonsspitäler brauchen Kunst am Bau

Gastkommentar Kunst im öffentlichen Raum: Was der Regierungsrat von Roger Federer lernen kann Der Kanton hat es versäumt bei den neuen Kantonsspitälern Kunst am Bau durchzusetzen. Für eine Korrektur ist es noch nicht zu spät, meint der Jurist Urs Becker. Urs Becker Jetzt kommentieren 25.08.2022, 05.00 Uhr

Der Blick aus einem Patientenzimmer im heutigen KSB auf den Südgarten. Das Gesamtkunstwerk von Albert Siegenthaler wird mit dem Spitalneubau verschwinden. zvg / ksb

In drei Jahren soll der Neubau des Kantonsspitals Aarau (KSA) eröffnet werden, Ende Jahr schon das neue Kantonsspital Baden (KSB). Mit oder ohne Kunst? Sabine Altorfer plädiert für die Gunst der Kunst und schreibt: Kunst hilft heilen («Aargauer Zeitung» vom 16. August 2022).

Auch hier soll es um die Gunst der Kunst gehen. Das neue KSA, das grösste Spital im Kanton und auch das neue KSB brauchen Kunst am Bau! Der Regierungsrat hat es in der Hand, dafür zu sorgen. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Kantonsspitäler Aktiengesellschaften sind.

Zur Person Urs Becker war von 1997 bis 2003 als Leiter Kommunikation im Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) tätig. Danach arbeitete er freiberuflich als Jurist, Mediator SDM und Coach. Ausserdem war er Redenschreiber verschiedener Regierungsräte.

Während Roger Federer als Investor und Minderheitsaktionär des trendigen Laufschuh-Herstellers ON im Unternehmen schon einiges zu sagen hat, gilt dies für den Regierungsrat in Bezug auf die Kantonsspitäler erst recht, stehen sie doch im vollständigen Eigentum des Kantons. Im Gegensatz zu ON sind die Kantonsspitäler jedoch gemeinnützige Aktiengesellschaften.

Solche Gesellschaften weisen die organisatorischen Vorteile einer AG auf, sind aber gleichzeitig dem Gemeinwohl verpflichtet. Dabei geht es nicht um grosse Gewinne und Gewinnausschüttungen. Gemeinwohl hat das Ganze im Auge. Auch in der Medizin.

Einfachheitshalber beschränke ich mich im Folgenden auf die KSA AG, Ähnliches gilt jedoch auch für die KSB AG. Weil also die KSA AG sich im Alleineigentum des Kantons befindet und gemeinnützig ausgestaltet ist, gibt es zusätzlich zur Unternehmensstrategie, welche vom Verwaltungsrat verantwortet wird, die vom Regierungsrat beschlossene Eigentümerstrategie des Kantons.

Sie ist die Grundlage der Beziehung zwischen dem Kanton als Eigentümer und der KSA AG. Sie befasst sich mit den strategischen Interessen des Kantons und ist ein Führungsinstrument. Ich freue mich, wenn nun also der Regierungsrat im Zusammenhang mit der Kunst und dem Neubau KSA Leadership zeigt und sich für ein zukunftsweisendes Projekt «Kunst am Bau» einsetzt.

Im vielfältigen und offenen demokratischen Rechtsstaat sollte Kunst gewürdigt und nicht nur geduldet sein. Auch dann, wenn es sich, wie im Gesundheitswesen, um einen kostensensiblen Bereich handelt. Es sollte für die Kunst am Bau keine Rolle spielen, ob der Kanton direkter oder indirekter Bauherr und Eigentümer ist. Lassen Sie mich das an einem aktuellen Beispiel erläutern.

In Oberentfelden baut der Kanton zur Zeit für das Amt für Verbraucherschutz ein neues Labor- und Bürogebäude. In dieses Bauprojekt ist ein Kunstprojekt integriert. Das ist Standard. Wunderbar! Gleichzeitig wird am neuen KSA gebaut. Und in diesem grössten Spital des Kantons soll es keinen Raum für ein integriertes Kunstprojekt geben? Das ist eine schlechte Nachricht. Doch die gute Nachricht ist: Es ist spät, aber nicht zu spät, um das zu ändern.

In der Eigentümerstrategie KSA vom 27. Januar 2021 schreibt der Regierungsrat: «Mit dem Neubau ergeben sich Chancen und Risiken für das KSA, aber auch für den Kanton als Eigentümer» (S. 3, Eigentümerstrategie). Da ist die Chance für die Kunst. Kunst darf als Chance genutzt werden. Sie ist in diesem grossen und anspruchsvollen Bauprojekt nicht zentral, aber auch nicht marginal. Es geht darum, der Kunst den würdigen Platz im Gesamtkontext zuzuweisen.

Eine Korrektur ist möglich. Der Regierungsrat, der Grosse Rat und der Verwaltungsrat der KSA AG haben es in der Hand. Es braucht nicht viel, guter Wille aber ist schon nötig. Ich mag die unspektakulären Einsichten des indischen Weisheitslehrers Jiddu Krishnamurti (1895–1986). Eine heisst: «Das Wesentliche ist einfach», was konkret bedeuten könnte: Me mues halt rede mitenand.

Oder in der Sprache der Eigentümerstrategie: «Eigentümerziel ist unter anderem der regelmässige und transparente Austausch mit dem Eigentümer» (Lit. D, Ziffer 10, S. 5, Eigentümerstrategie).

Ich bin schon heute gespannt auf die Eröffnung des Neubaus. Welche künstlerische Intervention werden wir entdecken dürfen? Der leichte Birkenhain im alten KSA erfreut mich bis heute. Wir alle brauchen, gerade in schwierigen Situationen und Zeiten, Anker der Leichtigkeit und der Freude. Daraus können Keimzellen der Heilung werden oder wie Sabine Altorfer in ihrem Beitrag geschrieben hat: Kunst hilft heilen.

