Hermann Burger: Silvio Bircher erinnert sich an den Literaten

Gastessay Das tragische Genie mitten unter uns: Hermann Burger in der Erinnerung von Silvio Bircher Dieser Tage erinnert man sich im Aargauer Wynental an seinen «Literaturpapst» Hermann Burger. So auch ein früherer Wegbegleiter: Ehemaliger Regierungsrat Silvio Bircher. Silvio Bircher 30.09.2022

Ein Wortakrobat, Zauberer und passionierter Zigarrenraucher: Hermann Burger bleibt in Erinnerung. Yvonne Böhler

Dieses Jahr hätte der Ausnahme- und Erfolgsschriftsteller aus dem Aargauer Wynental, Hermann Burger, seinen 80. Geburtstag feiern können. Allein er schied schon 1989 freiwillig aus dem Leben. Doch Burger ist wieder allgegenwärtig. Er lebt in unserer Erinnerung. So hat das «Theater am Bahnhof Reinach» (TaB) in diesen Tagen zahlreiche Erinnerungsprojekte am Laufen und auch bei mir stiegen Erinnerungen auf, denn Hermann gehörte zu meinem Kollegenkreis in Aarau.

Wie Burger vor mir war ich Schüler an der Alten Kantonsschule in Aarau. Altersmässig nahe beieinander, begegneten wir uns ab und zu in der Stadt. Er, der vielbelesene, am politischen Geschehen interessierte «Literaturpapst» und Alleskönner, ich, jüngster Grossrat und Chefredaktor des «Freien Aargauers».

Zur Person zvg Silvio Bircher Silvio Bircher verkehrte während der Kantonsschulzeit regelmässig mit Hermann Burger. Dieser studierte Literatur an der Uni Zürich, jener Nationalökonomie an der Uni St. Gallen. Bircher war Chefredaktor, Gross-, National- und Regierungsrat. Heute ist er als freier Publizist tätig.

Wir waren damals Zeugen von Burgers steilen Karriere, seiner vielseitigen Begabung, sahen aber auch seinen manchmal fast übersteigerten Drang zur Selbstdarstellung und seine Eskapaden, die es bis in die Spalten der Zürcher Boulevardpresse brachten.

Ein Schriftsteller zum Anfassen, zum Bewundern – und auch ich war angezogen von ihm, spürte sein Charisma und war nach jedem Gespräch fasziniert von Burgers grossem Wissensstand.

Burger zauberte vor dem Aarauer Stadtparlament

Dann begegnete ich ihm eines Tages in den Gängen des Aargauer Tagblatts. Er gestalte und schreibe für die Kulturseite dieses Blattes – und konnte noch einiges mehr.

Ich war damals Präsident des noch nicht lange bestehenden Aarauer Stadtparlaments. Unsere Jahresschlusssitzung verbanden wir mit der Besichtigung der Tagblatt-Druckerei. Spontan bot mir Hermann an, dass er uns seine neuesten Zaubertricks demonstrieren könnte. Ich willigte ein und bereute nie, dass damit die Mitglieder der Aarauer Legislative einen der bedeutendsten Schweizer Schriftsteller in einer für ihn typischen Selbstdarstellungspose erleben konnten, faszinierend seine Magierkünste, und ich glaubte, dass Burger dabei der glücklichste Mensch war, denn er sah, wie ihn alle bewunderten.

Zwar fand es Hermanns Schwester Kathrin am kürzlichen TaB-Rundgang gemäss Lokalpresse schade, dass ihr Bruder oft als Exzentriker, Schwadroneur, Zauberer oder passionierter Zigarrenraucher in Erinnerung geblieben sei. Oberflächlich und für die Boulevardpresse mag das stimmen, aber in ernsthaften Literaturkreisen war Hermann längst angekommen als Sprachkünstler und Wortakrobat, wie es ihn selten im deutschen Sprachraum gibt.

Sprachkünstler Hermann Burger in seiner Wohnung vor der Bücherwand. Marlies Frei, Ringier Bildarchiv

Max Frisch sprach von ihm als «Blitzkerl», doch Literatur-Professor Thomas Strässle schrieb dazu, dass Burger wohl «…blitzgescheit und als Literaturredaktor glänzend informiert war, aber auch einer, der nur kurz aufleuchtete und bald wieder erlosch und dessen Aufleuchten vor dunklem Hintergrund stand…» Burger sei ein Artist, der sich auf einen Seiltanz über die Abgründe der eigenen Existenz begeben habe.

Wir von der schreibenden Zunft nahmen wahr, dass Burger meist gegen den Strom schwamm, sich keiner geistigen Strömung und Mode anschloss. Damals traten viele Schriftsteller, etwa der Wynentaler Klaus Merz, der Sozialdemokratischen Partei bei. Die Literaturszene gab sich wenigstens links. Nicht so Burger, er blieb fraktionslos, zwar eher der bürgerlichen Seite zuneigend, aber doch einzig und schwer einzuordnen. Vielleicht kommt ihm heute der Erfolgsschriftsteller Thomas Hürlimann am nächsten.

Suche nach Glück – oder Einsamkeit und Todesängste?

Wenn ich Hermann Anfang der 70er-Jahre sah – ich war eben in den Grossen Rat gewählt worden – erkundigte er sich sofort nach Personen und den politischen Hauptthemen. Er sprühte gleichsam von Wissensdurst. Doch was trieb ihn zu Schlapphut und langem rotem Schal, zum Ferrari?

Vielleicht eine Art Besessenheit, die Suche nach Glück, nach Anerkennung? Waren Einsamkeit und Todesangst seine Begleiter? Zweifellos liebte er die Kantonshauptstadt und die Promenade auf der Bahnhofstrasse, direkt vor dem Redaktionsbüro. Aber auch die Abgeschiedenheit im Pfarrhaus auf dem Kirchberg Küttigen, wo er von der Nüsperli-Linde aus den Blick weit ins Aaretal schweifen lassen konnte. Dass er das Pfarrhaus räumen musste, hat ihn tief gekränkt. Und es war eine grosszügige Geste des Schweizer Historikers und Bundesratsberaters Jean Rudolf von Salis, Burger in einem Nebengebäude seines Schlosses Brunegg, zwischen Zürich und Aarau gelegen, aufzunehmen.

Die Schaffenskraft von Hermann Burger schien nicht nachzulassen, wenn auch die weiteren Werke wie «Diabelli» (1979), «Die künstliche Mutter» (1982) und der Roman «Brenner» (1989) von den Themen Krankheit, Verzweiflung und Tod durchtränkt sind, oft eingebettet in finstere oder komödiantische Sprachironie. Hermann Burger ging immer aufs Ganze. Und er war getrieben von Sehnsüchten, die er nie erreichte. Das hat ihn mit nur 46 Jahren das Leben gekostet. Ein Leben zwischen Genie und Tragik. Einen Tag vor Veröffentlichung von «Brenner» schied Hermann am 3. März 1989 freiwillig aus dieser Welt.

