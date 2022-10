Alte Reithalle: In «Riverbed» tanzen 10- und 75-Jährige ums Leben

Tanz «Mit diesem Stück machen wir alles ‹umgekehrt›»: In «Riverbed» wird mit zehn und mit 75 Jahren getanzt Im poetischen Tanzstück «Riverbed» geht es um die Spuren der Zeit. Dafür holen Bluebox Productions Jung und Alt auf die Bühne. Anna Raymann 14.10.2022, 05.00 Uhr

In einer rohen und doch sanften Flusslandschaft inszenieren «Bluebox» einen Tanz zwischen Leben und Vergehen. Bluebox Productions

Hinter der Bühne bäumt sich eine Flusslandschaft auf, reckt sich den steinernen Wänden entlang, windet sich von einer Seite zur anderen. Cornelia Hanselmann, zusammen mit Ruth Huber (Regie) und Claudia Tolusso (Bühnenbild) verantwortlich für die Inszenierung in diesem Flussbett – «Riverbed»–, hebt auf der Bühne ein grosses Stück Schwemmholz auf: «Wie ein Hüftknochen!», sagt sie und tatsächlich kommt der knorrige Ast der menschlichen Anatomie sehr nahe. Man staunt darüber, wie sich der Mensch in der Natur spiegelt.

Ruth Huber fährt fort: «In ‹Riverbed› geht es um den Fluss des Lebens: Wir zeigen in Miniaturen verschiedene Begegnungen zwischen Mensch und Natur und die Gleichzeitigkeit, die Lebendigkeit und Vergänglichkeit darin haben.» Ein Ensemble aus acht Tänzerinnen und Tänzern, Laien und Profis, zwischen zehn und 75 Jahren, setzen sichaufder Bühne mit dem Verstreichen der Zeit und der (eigenen) Vergänglichkeit auseinander. Das Stück läuft bei Bühne Aarau im Spielzeitfokus «Altern in Würde».

Sie holen schon die Jüngsten ins Publikum

Es ist eines der tänzerischsten Stücke von Hanselmann und Huber alias Bluebox, die zuvor bereits unter dem Namen «Lowtech Magic» zahlreiche Produktionen gemeinsam auf die Bühne gebracht haben – für Kinder. Mit «Chüssi» richten sie sich bereits an die Jüngsten. «Es ist wichtig, dass auch ganz junge Kinder Kulturorte als vielfältige Sinnenswelten gemeinsam mit Erwachsenen erleben dürfen. Dass sie nicht nur auf dem Spielplatz, sondern auch im Theater willkommen sind», sagt Cornelia Hanselmann. Die Choreografin hat in Amsterdam studiert und kennt die niederländischen Bühnen, auf denen Kindertheater bereits eine grössere Rolle spielt als hierzulande.

Das Stück «Chüssi» richtet sich an die Jüngsten im Publikum. Luca Schaffer

Trotzdem hat sie mit Ruth Huber und den weiteren Mitgliedern von Lowtech Magic Verbündete gefunden, die sich an das anspruchsvolle Publikum herantrauen. «Kinder sind extrem durchlässig, nach innen wie aussen», sagt Ruth Huber. In der aktuellen Produktion ist dies unmittelbar mitzubekommen: «Mit diesem Stück machen wir alles ‹umgekehrt›: Sonst denken wir an die Kinder im Publikum, nun produzieren wir für Erwachsene, proben und spielen aber mit Kindern», sagt Hanselmann.

Als eingespieltes Team wachsen sie gemeinsam

In den Proben geht es kurz vor Premiere um den letzten Schliff. Viele intensive Stunden und gemeinsame Wochenenden mitten in der Innerschweizer Natur haben die Tänzerinnen und Tänzer miteinander verbracht. «Es war schön, zu sehen, wie sich die Älteren von den Jüngeren die Neugierde und Spielfreude abgeschaut haben. Die Kinder wiederum haben einen beeindruckenden Reifeprozess gemacht», erzählt Hanselmann und Huber ergänzt: «Dennoch haben alle ganz ähnliche Phasen erlebt, Momente des Geniessens oder auch solche der Selbstzweifel. Der Prozess war trotz des grossen Altersunterschiedes bei allen recht ähnlich.»

Tänzerinnen und Tänzer zwischen zehn und 75 Jahren sind am Stück beteiligt. Bluebox Productions

So, wie die beiden Theatermacherinnen gegenseitig die Gedanken ergänzen, wirken sie eingeschworen. Oft kooperieren sie mit weiteren Leuten aus dem Aargauer Theaterschaffen. So ist (Film-)Musiker Christoph Scherbaum auch bei «Riverbed» anzutreffen wie zuletzt bei «Drinnen regnet es nicht». Er liefert die Musik zu diesem sensiblen Tanzstück. «Es ist sehr angenehm, die gleiche Vision zu haben. Durch die Kontinuität können wir uns weiterentwickeln und zusammen wachsen und müssen nicht jeweils bei null beginnen», sagen sie dazu.

Poetische Bildwelten

Das erste Mal haben Huber und Hanselmann 2015 für den Audio-Walk «Industrial Radio» zusammengearbeitet. An der Idee für «Riverbed» arbeiten sie nun schon über drei Jahre – seit «Vor-Corona» oder seit «Vor-Reithallensanierung», wie die neuen Zeitrechnungen heissen. Die neue Architektur bietet dem Stück mit seiner reduzierten und zugleich ausladenden Szenografie die richtige Bühne.

Die poetischen Bilder sind ein Markenzeichen der Theatermacherinnen. Sie wollen nicht erschüttern oder schockieren. Stattdessen finden sie auch in schweren Themen die Leichtigkeit. So auch in «Riverbed». In einer rohen Landschaft finden Alt und Jung, Anfänge und Enden, der Tod und das Leben zueinander – trennen lassen sie sich auf der Bühne wie im wahren Leben ohnehin nicht.

Riverbed: 15./19./21./22. Oktober, Alte Reithalle, Aarau