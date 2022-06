Solsberg-Festival: Zauberhafter Cellogesang und akustische Tücken

Klassikfestival Fantastischer Cellogesang kämpft zur Eröffnung des Solsberg-Festivals mit akustischen Tücken Sol Gabetta eröffnete am Donnerstag ihr Solsberg-Festival mit Musik von Franck und Dvořák. Unfreiwilliger Hauptdarsteller war dabei das Klavier. Reinmar Wagner 26.06.2022, 14.00 Uhr

Die Stadtkirche in Rheinfelden bot dem Eröffnungsabend des Solsberg-Festivals ein beeindruckendes Ambiente. Benno Hunziker

Wenn ein Klavier mit dabei ist, kann in der Kammermusik die Balance heikel werden. Gerade in einem Kirchenraum wie dem der Stadtkirche in Rheinfelden, wo dieses Jahr das erste Solsberg-Konzert stattfand, sind die akustischen Verhältnisse tückisch. Jedenfalls war das Klavier sowohl in der Sonate von César Franck wie im Klaviertrio f-Moll von Antonín Dvořák oft einen Tick zu laut.

Nicht dass Benjamin Grosvenor ein unsensibler Tastendonnerer wäre, ganz im ­Gegenteil. Schon in der Über­raschungszugabe, die originellerweise am Beginn des Programms stand, im ersten Buch der «Iberia»-Klaviersuite von Isaac Albéniz, zeigte er sich solo ganz in seinem Element und modellierte die spanischen Motive mit viel Fingerspitzengefühl, tänzerischem Charme und grundiert von oft subtilen, impressionistisch anmutenden Klavierfarben.

Der britische Pianist Benjamin Grosvenor eröffnete das Solsberg-Festival mit einer Zugabe. Benno Hunziker

Ein Wettlauf mit ungleichen Voraussetzungen

Für die Franck-Sonate kam Sol Gabetta hinzu. Richtig, eigentlich ist das eine Geigensonate, aber schon zu Lebzeiten des Komponisten wurde das überaus gelungene Stück für fast alle erdenklichen Besetzungen bis hin zu Kontrabass, Saxofon oder sogar Tuba arrangiert. Die Version für Cello, die adelte Franck persönlich durch seine explizite Zustimmung.

Das Cello brilliert natürlich weniger mit strahlenden Höhen als die Geige, aber eigentlich sollte sich die Balance mit dem Klavier unproblematisch gestalten. Vor allem aber, wenn er thematisches Material zu spielen hatte, drängte der britische Pianist die Cellistin akustisch an den Rand. Der eng geführte Kanon im Finale sollte idealerweise eine Art Wettrennen in gleichberechtigter Dynamik sein, hier aber waren die Linien des Cellos in den tiefen Lagen eher zu ahnen, als zu hören.

Sol Gabetta bot mit ihrem Cello dem Piano Paroli. Benno Hunziker

Das war natürlich kein Dauerzustand, auch Grosvenor bewies immer wieder Zurückhaltung. Sol Gabetta ihrerseits widerstand der Versuchung, ständig das Letzte an Intensität aus ihrem Instrument herauszuholen. Stellenweise bot sie dem Klavier dezidiert Paroli, mit sattem Strich und energischer Geste. Andere Linien liess sie in fahlerem Licht leuchten und zauberhaft schön gestaltete sie die Fantasia – mit zarten Klangfarben und differenzierten Vibrato-Nuancen.

Ein strahlkräftiges Trio zum Abschluss des Abends

Mit dem Geiger Ilian Gârnetz kamen im Dvořák-Trio dann auch die strahlend hohen Geigentöne zu ihrem Recht. Mit viel Energie aus der Bogenhand und erstaunlich sparsamem Vibrato brachte der moldawische Geiger sie zum Leuchten und avancierte im lebendigen Austausch mit der Cellistin zu einem strahlkräftigen Partner und agogisch geschickten Kammermusik-­Virtuosen. Das akustische ­Ungleichgewicht aber konnte auch die Trio-Besetzung nicht immer ausgleichen. Vor allem in bewegteren Passagen spielte sich das Klavier immer wieder über Gebühr in den Vordergrund.

Der moldawische Geiger Ilian Garnetz ist ein geschickter Kammermusik-Virtuose. Benno Hunziker

Bis am 3. Juli dauert Sol Gabettas Sonnenwende-Festival mit ihren Musikerfreunden und -freundinnen rund um Olsberg noch. Es gibt im weiteren Programm zum Beispiel die Streichoktette von Mendelssohn und Enescu, französische Gipfel­werke des Kammermusikrepertoires von Franck und Chausson mit Ilya Gringolts und Bertrand Chamayou, einen Barock-­Liederabend mit Lea Desandre und dem Lautenisten Thomas Dunford, ein Schaufenster für Talente – und die obligaten ­Sonnenblumen für die Künstler und die Damen im Publikum.

Solsberg-Festival: bis 3. Juli.