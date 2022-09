Filmfestival Heute startet das Fantoche: Der Eröffnungsfilm überwindet Grenzen – auf der Leinwand und hinter den Kulissen Heute beginnt das Fantoche in Baden. Der Eröffnungsfilm «Interdit aux chiens et aux Italiens» ist ein eine Hommage an Hunderttausende Gastarbeiter. Anna Raymann Jetzt kommentieren 06.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alain Ughetto bittet seine Stop-Motion-Figuren zum Familienporträt. Alain Ughetto

Der Film, der ein Festival eröffnen darf, drückt ihm seinen Stempel auf. Wie ein Prolog geht er dem folgenden Programm voraus, macht im besten Falle neugierig und weckt Vorfreude. Im weniger guten Fall löscht er ab, bevor die Projektoren überhaupt auf Touren kommen.

Der Film, der heute Abend das Festival für Animationsfilm Fantoche eröffnet, gehört zur ersten Kategorie. «Interdit aux chiens et aux Italiens» läutet nicht nur eine neue Saison ein, sondern auch die Amtszeit von Ivana Kvesic. Die Festivaldirektorin, die nach Annette Schindler in Baden antritt, gibt ihrer ersten Ausgabe – der 20. der Festivalgeschichte – den Schwerpunkt «Overcoming Crisis».

Das Titelthema lässt an die täglichen Schlagzeilen denken, wir leben in einer krisengeprüften Zeit. Dass es solche Zeiten schon immer gab, ruft das Programm in Erinnerung.

Der Zeigefinger bleibt zur Eröffnung unten

«Animationsfilm war noch nie unschuldig», bemerkte Kvesic so bei der Programmbekanntgabe vor zwei Woche treffend. Das Langfilmprogramm gibt tatsächlich wenig heile Welt her.

Da gibt es den modernen Klassiker «Persepolis», in dem die Comiczeichnerin Marjane Satrapi ihre Flucht vor dem Ersten Golfkrieg zunächst nach Wien, bis schliesslich Paris in humorvollen Bildern schildert. Und der israelische Regisseur Ari Folman nähert sich Anne Frank auf neue Weise, in dem er ihr Tagebuch zu einer lebendigen Figur und Freundin macht («Where is Anne Frank»).

Die beiden Filme «Aurora’s Sunrise» über den Völkermord an den Armeniern im Osmanischen Reich, und «Silver Bird And Rainbow Fish» über ein erschütterndes Familienschicksal während der Kulturrevolution in China, machen ähnliches auf unterschiedliche Weise. Sie verweben individuelle Geschichten mit Archiv- oder Propagandamaterial zu spannenden, teildokumentarischen Erzählungen.

Mit den Händen sprechen

Der Eröffnungsfilm muss seinen Nachfolgern gerecht werden und doch will ein Festival nicht mit einem erhobenen Zeigefinger eröffnet werden – erst recht keine Jubiläumsausgabe. Tatsächlich gelingt dies «Interdit aux chiens et aux Italiens» mit herzlicher Leichtigkeit. So lief er bereits auf der Piazza Grande am Film Festival in Locarno und am berühmten Animationsfilm-Festival von Annecy überzeugte er die Jury zu einer Auszeichnung.

Gebeka / youtube

Der französische Animationsfilmer Alain Ughetto ergreift die Gelegenheit, seine Familiengeschichte als zärtlichen Stop-Motion-Film auf die Leinwand zu bringen. «Ergreifen» ist hier wörtlich gemeint. So fassen seine Hände (erstaunlich kräftig für die feingliedrigen Figuren, die sie schaffen) in die Szene, sie reichen so etwa dem Grossvater rasch die vergessene Schaufel. Das überraschende Stilelement sitzt, schliesslich werden nicht nur Puppen für den Film, sondern auch Erinnerungen geformt und geknetet: «Ich erzähle seine Geschichte mit meinen Händen – auch mein Grossvater war geschickt mit seinen Händen, das hat er mir wohl weitergegeben», so der Regisseur.

Eine Hommage an italiensche Gastarbeiter

Abgesehen von den kurzen «Eingriffen» lässt Ughetto seine Grossmutter erzählen. Von einem harten Leben in einem italienischen Dorf, in dem alle denselben Nachnamen tragen. Essen ist dort zu wenig für alle da, Geld eigentlich ebenso. Man träumt gemeinsam von «La Merica», wo die «Dollars auf den Bäumen wachsen». Dorthin werden es die junge Cesira und ihr geliebter Mann Luigi jedoch nie schaffen. Wie viele andere Italiener arbeitet Luigi auf der gefährlichen Baustelle des Simplontunnels – bis ihn grausame Kriege aus der immer grösser werdenden Familienschar reissen. Ein solches Leben lässt einen nicht alt werden. Und so macht sich die Familie auf in Richtung «Paradies», und dieses liegt in der Provence. Die persönliche Familiengeschichte ist in liebevollen Bildern eine Hommage an die Hunderttausenden Gastarbeiter.

Bei den detailreichen Kostümen der rund 60 charakterstarken Figuren unterstützte ihn Kostümbildnerin Anna Deschamps, die bereits für Wes Anderson tätig war. An der Co-Produktion ist neben Frankreich, Italien und Belgien auch die Schweiz beteiligt. Es ist ein Film, der Krisen und Grenzen überwindet, auf der Leinwand wie auch hinter den Kulissen.

Fantoche: 06.-11. September. Interdit aux chiens et aux Italiens: 8./9./11. September, Kino Traffo, Baden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen