Die Aargauer Kantonsspitäler brechen mit der Kunsttradition

Kunst im Aargau «Regeln sind fundamental geändert worden»: Die neuen Kantonsspitäler brechen mit der Kunsttradition In Aarau und Baden sind neue Spitäler und Pflegeheime im Bau. Für Hunderte von Millionen Franken. Aber wo sie als Aktiengesellschaften organisiert sind, gibt es kein Geld für neue Kunst. Sabine Altorfer 1 Kommentar 04.08.2022, 05.00 Uhr

07. April 2022 in Aarau: Grundsteinlegung des Kantonsspitals Aarau. Valentin Hehli

Kunst gehört im Aargau bei kantonalen und städtischen Bauten dazu wie das Fundament. Bei den Baukrediten wird jeweils ein Kunstkredit eingesetzt. Die Werke tragen zur Atmosphäre und zum Wohlbefinden von Patientinnen, Besuchern und Angestellten bei. Wie stimmungslos wäre der Innenhof im Kantonsspital Aarau (KSA) ohne den poetischen Birkenhain von Gloria Friedmann, wie banal der Aufgang zum Regionalen in Baden ohne den «Figurentanz» von Schang Hutter, wie viel Freude hat Albert Siegenthalers «Totentanz» beim Kantonsspital Baden (KSB) beschert.

Dieser Tradition folgt die Stadt Aarau aktuell beim Neubau des Pflegeheims Herosé. «Für die Realisierung wurde ein Budget von 250000 Franken festgelegt (rund 0,5 Prozent der Bausumme)», schreibt Stadträtin Angelica Cavegn Leitner auf Anfrage. Den Wettbewerb gewonnen hat die Aarauer Künstlerin Sonja Kretz.

Neu gebaut werden auch beide Kantonsspitäler: das KSB für 545 und das KSA für 570 Millionen Franken. Wir fragten: Was ist an Kunst geplant?

Die Spitäler zehren nur von der Vergangenheit

Sergio Bauman, Leiter Departement Betrieb beim KSA, erklärt, weil die Spitäler 2009 in Aktiengesellschaften umgewandelt wurden, müssten sie «die Bauten vollständig selber finanzieren». Die Regeln seien «fundamental geändert worden». Die Politik verlange mehr Wirtschaftlichkeit. «Damit sind wir je länger, je weniger mit kantonalen Einrichtungen vergleichbar und können leider nicht mehr alle Traditionen weiterleben.» Immerhin wusste man am KSA von der Kunsttradition. Baumann: «Im Auftrag des Immobilienausschusses des Verwaltungsrates musste für die öffentliche Ausschreibung des Neubaus auch eine Grobanalyse im Bereich Kunst durchgeführt werden.» Der Ausschuss entschied, «die bestehenden Werke im Neubau neu zu inszenieren und auf den bestehenden Fundus zurückzugreifen». Zum Glück besitzt das KSA eine hervorragende und gut betreute Sammlung.

Anders in Baden. Hier wurde das Kantonsspital einzig von Siegenthalers «Totentanz» geprägt. Doch der ist nicht zügelbar. Omar Gisler, Leiter Kommunikation, schreibt, man plane «im Zeichen der Healing Architecture». Licht, Holz und natürliche Materialien sollen für Wohlbefinden sorgen. «Möglichkeiten für künstlerische Inszenierungen sind in den Plänen vorgesehen. Allerdings geniesst das Thema «Kunst am Bau» derzeit nicht höchste Priorität.

Das Regionale Pflegezentrum Baden (RPB) warte noch auf die Baubewilligung, erklärt Direktor Hans Schwendeler. Weil auch das RPB eine Aktiengesellschaft ist, sei Kunst «freiwillig». «Das RPB strebt eine ökologische Wiederverwendung der vorhandenen Objekte an.»

Budgets für neue Kunstwerke, welche die Neubauten wieder für Jahrzehnte prägen, gibt es bei den drei Gesundheitsaktiengesellschaften also keine. Das ist ein Bruch mit einer wertvollen Aargauer Tradition und eine verpasste Chance.

1 Kommentar Alex Schneider vor etwa einer Stunde Mir machen die Besucher:innen und Betrachtenden von "nicht-dekorativen" Kunstwerken immer einen etwas verstörten Eindruck. Täusche ich mich, wenn ich meine, dass es immer nur eine sehr kleine Minderheit ist, welche diese Kunst wirklich geniessen kann? Alle Kommentare anzeigen