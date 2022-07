Schattenmutter: Ein persönlicher Comic über eine verletzte Seel

Comic Mütter werfen lange Schatten: Diese Graphic Novel erzählt die Geschichte einer psychischen Krankheit Stefan Haller zeichnet seine Familiengeschichte als Psychogramm. Seine Graphic Novel erhält am Comicfestival in Delémont einen Preis für das beste Erstlingswerk. Anna Raymann 19.07.2022, 05.00 Uhr

Seine Mutter hinterlässt unzählige Tagebücher. Aus dem Versuch, ihre psychische Krankheit zu verstehen, macht Stefan Haller daraus eine Graphic Novel. Stefan Haller / Edition Moderne

Strich um Strich, Tableau um Tableau kratzt Stefan Haller am familiären Mythos. Tausende Seiten Tagebücher, die seine Mutter hinterlassen hat, durchforstet der Zeichner und Illustrator nach der Ursache für das Unglück, das sich über mehrere Generationen durch die Verwandtschaftslinien zieht. Seine Recherche verarbeitet er in der äusserst persönlichen Graphic Novel «Schattenmutter».

«Meine Mutter: Stets sorgte sie für gemachte Betten, gebügelte Kleider, saubere Fenster und warme Mahlzeiten», wird die zentrale Figur der Geschichte in Abwesenheit eingeführt. Weiter schreibt der Autor:

«Eine grosse Krise in der Mitte ihres Lebens hatte meine Mutter in Besitz genommen – und mit ihr die ganze Familie.»

Jahre nach dem Tod der Mutter – Margrit – wagt sich Stefan Haller an ihre Tagebücher. Es sind unzählige, die Mutter bündelte sie selbst zu Kapiteln und notierte Inhaltsangaben. Wenn sonst in ihrem Leben nichts mehr in Ordnung war, hier herrschte sie penibel.

Stefan Haller hat in «Schattenmutter» die Geschichte seiner psychisch kranken Mutter gezeichnet. Katrin Simonett

Im Sommer 1983 löste ein kleiner Nachbarschaftsstreit, im Nachhinein auch für Haller kaum noch als solchen zu erkennen, die «grosse Krise» aus: der erste Zusammenbruch, der erste Besuch eines Nervenarztes, die ersten Medikamente und Diagnosen.

Etliche weitere sollten folgen, bis der Befund Schizophrenie alle vereinte. Die verschiedenen Episoden unterteilt Haller in sechs Kapitel, in denen Mutter Margrit das Leben zunehmend entgleitet, während der Haushalt, die Ehe und die vier Kinder zusammengehalten werden mussten.

Am Küchentisch ist jeder Psychologe

Haller schildert die drückende Atmosphäre, die emotionale Kälte und die fehlende Liebe im Elternhaus. Diese «Ur-Verletzung» aus seiner Kindheit, hätte sein ganzes Leben beeinflusst, so erfährt er später in der eigenen Therapiestunde. Ähnlich wie ihm sei es wohl seinen drei Geschwistern ergangen, vielleicht sogar schon den Geschwistern der Mutter, vermutet er hinter dem kollektiven Schweigen: «Wie war das für dich?», fragt er alsdann den Onkel. «Macht dir das heute keine Probleme?», den Bruder.

Station um Station befragt Stefan Haller seine Verwandten, um die Geschichte der Tagebuchmutter aus anderen Blickwinkeln zu betrachten. Jede Episode aus Margrits Notizen verlangt ein klärendes Gespräch. Doch die Erklärungsversuche der Verwandten schlagen in Schuldzuweisungen um – schlechte Ärzte, von der Mutter abgeschaut, vom Vater vererbt. Vielleicht liegt das Unglück auch einfach in den Genen?

Die Zeichnungen sind dicht an den Figuren dran. Stefan Haller / Edition Moderne

Ärztliche (Fehl-)Diagnosen, die Küchenpsychologie der Familienmitglieder und das psychiatrische Halbwissen, das Stefan Haller ergänzend auf Wikipedia recherchiert, schaukeln sich gegenseitig hoch. Im Nachwort wird die Verwirrung vom prominenten Psychoanalytiker Peter Schneider aufgefangen, der die verschiedenen Diagnosen nüchtern einordnet.

Auch mit zeichnerischen Mitteln ist dem Durcheinander an Zuweisungen und Einordnungen etwas entgegenzuhalten. In Infografiken werden die Probleme der Mutter wie in einem Schulbuch auf drei Säulen heruntergebrochen. Sie alle tragen ihren Teil der «Wahrheit».

Über Depressionen darf man lachen

Seine Familiengeschichte gibt Stefan Haller in simplen Schwarz-weiss-Zeichnungen wieder. Aufgewachsen in Gränichen arbeitet Haller als Comiczeichner und Illustrator unter dem Pseudonym Schlorian.

In den engen Ausschnitten, die er dabei wählt, lässt er keinen Abstand zu: Die Figuren zeigt er meist im Porträt, nur selten sieht man sie in einer Szene stehend – noch seltener sich durch eine Szene bewegen. In Erinnerungen kann man schliesslich nicht eingreifen, was bleibt, sind Gefühle und Worte, sie alle sind am Gesicht abzulesen.

«Schattenmutter» ist im Oktober 2021 erschienen. Edition Moderne

Für diese intime Betrachtung der eigenen Chronik wurde der Aargauer Illustrator am Comicfestival in Delémont mit dem Preis für das beste Erstlingswerk 2022 ausgezeichnet. In der Jury sass unter anderen Simone F. Baumann, die im letzten Jahr denselben Preis für ihre Graphic Novel «Zwang» erhalten hat. Darin hat sie sich in – ebenfalls – schwarz-weissen Zeichnungen mit deutlich weniger Worten zwar, dafür mit bitterbösem Humor mit ihren Depressionen, Neurosen und Zwangsstörungen auseinandergesetzt.

Die Themen sind vergleichbar, die Ausführung aber grundverschieden. In «Zwang» spricht eine junge Mittzwanzigerin, in «Schattenmutter» ein 50-jähriger Mann. Sie beide bringen jedoch auf schonungslose Weise ein Thema auf das Parkett, das im deutschsprachigen Comic bisher (zu) wenig Raum erhalten hat: Die psychische Gesundheit oder viel mehr noch – ihre Verletzlichkeit.

Stefan Haller. Schattenmutter, Edition Moderne 2021. S. 180