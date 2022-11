Vor Zirkus mit Performance: Bühne Aarau macht Platz für Visionen

Theater & Zirkus Hier geben sich Vergangenheit und Zukunft das «Jawort»: Bühne Aarau macht Platz für Visionen Die Stärke der Alten Reithalle ist ihre Bühne. In den nächsten Tagen reizt sie Performance, Tanz und Zirkus aus. Noëmi Roos 16.11.2022, 05.00 Uhr

Die Alte Reithalle hat eine Bühne, die Vieles möglich macht – auch Zirkus. Bild: Luca Zanier

Das Ende zuerst: mit dem dritten und letzten Stück «Die Vermählung» schliesst das Aargauer Theater- und Gesellschaftsprojekt «Proberaum Zukunft» seine Projektphase ab. Dieses Finale bindet, wie bereits in den Inszenierungen zuvor, sein Publikum mit ein: Wer am Abend teilnimmt, ist gebeten in Tanzschuhen zu erscheinen, denn es wird eine Hochzeit stattfinden.

Das Brautpaar ist niemand geringeres als die Gegenwart und die Zukunft. Ein ambivalentes Duo, das in den letzten drei Jahren vom «Proberaum Zukunft» immer wieder aufs Neue auf die Bühne gebeten wurde. Konkret bedeutete dies zum Beispiel, dass die Gruppe mit der Aargauer Bevölkerung in Workshops, Gesprächsrunden und Übungen nach ihren Utopien forschte: Was wünschen sie sich für die Zukunft? Zuletzt haben sie mit «Die Aarau AG» eine interaktive Performance im Grossratssaal veranstaltet, in dem die Privatisierung des Service public durchgespielt wurde.

Proberaum Zukunft lud die «Die Aarau AG» zur Sitzung in den Grossratssaal. Bild: zvg

«Unser Ziel war es, zu zeigen, dass es möglich ist – es ist möglich, in Zeiten der Krisen positive Zukunftsvisionen zu erschaffen», erzählt Sarah Verny im Rückblick auf die drei Projektjahre. Das Kollektiv, bestehend neben ihr aus Marcel Grissmer sowie Eneas Nikolai Prawdzic, hat ab 2019 im dreijährigen Residenzprogramm «Szenotop» vom Aargauer Kuratorium Projekte rund ums Thema Zukunft lanciert. Einfach sei dies nicht immer gewesen, oft stiessen die Teilnehmer an die Grenzen ihrer Fantasie. Das lag weniger an den einzelnen Personen, sondern am Zeitgeist – neben Klimawandel, Pandemien und Kriegen kommt das Träumen von positiven Zukunftsaussichten oft zu kurz.

Bei jeder Hochzeit kann einiges schiefgehen

Mit «Proberaum Zukunft» deckt das Trio ein Bedürfnis nach Optimismus ab. Das zeigen die Utopien, die in den theatralischen Gefässen entstanden sind: eine futuristische Welt zum Beispiel, in der die Menschen von Superpflanzen leben können. Was auf den ersten Blick naiv klingt, bedeutete für die Teilnehmenden Lösungen fantasieren zu dürfen – auch für reale Krisen und Probleme. Wie sollte überhaupt eine bessere Zukunft entstehen, wenn sie sich niemand vorstellen kann?

Co-Regie: Marcel Grissmer, Sarah Verny und Eneas Nikolai Prawdzic Dominik Zietlow

Ebenfalls der Fantasie überlassen ist bisher der Inhalt der Inszenierung «die Vermählung», kryptisch sind die Informationen, die im Voraus bereitgestellt werden: ob sich die Gegenwart und Zukunft vereinen lassen, wird sich am Aufführungsabend zeigen müssen.

«Wie bei jeder Hochzeit könnte einiges schiefgehen. Wir können nur hoffen, dass alles funktionieren wird, und sich das Brautpaar am Ende wirklich das Jawort gibt», sagt Sarah Verny. So oder so wird es ein ungewöhnlicher Theaterabend: Das Kollektiv wird als Hochzeitsplanerinnen und Hochzeitsplaner vor Ort sein, ein Catering sorgt für das Abendessen – an runden Tischen verwandelt sich das Publikum zu Festgästen, die zusammen dinieren und Gesellschaftsspiele spielen werden. Einen weiteren Akzent setzt die Moderation des Abends, die Komikerin und Kabarettistin Jane Mumford führt das Publikum durch die Zeremonie. Ganz getreu dem Konzept Hochzeit wird «Die Vermählung» auch nur einmal aufgeführt – entweder dann oder nie passiert die Vermählung von Gegenwart und Zukunft.

Bühne frei für die Zirkussaison

Die spektakuläre Aufwärmübung für das Fest liefert übrigens die Zirkusgruppe Gravity & Other Myths mit «A Simple Space». Bereits 2021 hätte die australische Truppe, bestehend aus 7 Akrobatinnen und Akrobaten, auf Tour gehen sollen. Nach der coronabedingten Absage wird der «Simple Space» nun ein Jahr später aufgebaut.

Die Truppe Gravity & Other Myths wird mit ihrem Stück «A Simple Space» die Alte Reithalle auf ihre Zirkustauglichkeit prüfen. Bild: Chris Herzfeld

Simpel ist die Spielstätte wahrhaftig – vier mal sechs Meter klein ist die Spielfläche, auf der sich die Akrobaten zu Menschentürmen aufstellen, fallen lassen und gegenseitig wieder auffangen. Live-Percussion gibt den Takt für die mutig schmucklose Inszenierung an. Auch in dieser Inszenierung braucht es Vertrauen, Vertrauen in den eigenen Körper, Vertrauen in eine letztlich sehr nahe Zukunft – werden sich die Akrobaten auffangen, schon in der nächsten Sekunde?

Wie Artistik, Akrobatik und die Architektur der Alten Reithalle zusammenfinden, wird sich mit dieser international ausgezeichneten Truppe zum ersten Mal zeigen. Ihr Stück ebnet nicht nur den Boden für ein ausgelassenes Fest, sondern auch für den Start in eine Tanz- und Zirkussaison, die mit Produktionen aus Australien, Frankreich und der Schweiz einstimmt auf das Zirkusfestival cirqu'.

Gravity & Other Myths «A Simple Space»: 17. und 18. November. Proberaum Zukunft «Die Vermählung. Eine Hochzeitsperformance»: 20. November. Alte Reithalle, Aarau.