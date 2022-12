Auswahl 22: Gletscherschmelze im Aargauer Kunsthaus

«Auswahl 22» Schöner Schein: Die Fotokünstlerin Claudia Breitschmid bringt die Gletscherschmelze ins Aargauer Kunsthaus Im Aargauer Kunsthaus führt eine Landschaft das Publikum an der Nase herum. Dafür wird die Künstlerin mit dem CS-Förderpreis ausgezeichnet. Anna Raymann 19.12.2022, 05.00 Uhr

«Auswahl 22» Claudia Breitschmid (A dialogue with a big body of water, 2022). zvg

Da steht ein Stück Island in Aarau. Blaue Glassteine – oder sind es doch langsam schmelzende Gletscherbrocken? – bilden eine karge Landschaft. «Oder eine Kulisse», sagt Claudia Breitschmid. Sie ist die Künstlerin, die Island ins Aargauer Kunsthaus gebracht hat, ihre Installation ist Teil der diesjährigen Jahresausstellung «Auswahl 22» und wurde nun mit dem CS-Förderpreis ausgezeichnet.

Eine «Kulisse» ist es tatsächlich, denn die Landschaft wird nur vorgaukelt. Die kniehohen Steine sind lediglich Fotografien, aufgezogen auf einem einfachen Holzgerüst. Etliche Schichten aus Leim und Lack erzeugen einen Glanz, als hätte die Künstlerin sie eben erst aus dem Wasser gefischt. Ausgangslage sind jedoch weder Steine noch Gletscherstücke, sondern kleine Glasscherben, die Breitschmid auf Spaziergängen an der isländischen Küste gesammelt hat. Die Scherben hat sie mit einem Makro-Objektiv fotografiert, um sie dann digital um ein Vielfaches zu vergrössern: «Es hat mich gereizt, etwas so Kleines, im Grunde Nebensächliches, derart aufzublasen.» Es ist ein leichtes, durchlässiges Spiel mit den Proportionen und Verhältnissen.

Neue Inspiration an Islands Küste

Ein Atelieraufenthalt hat die Künstlerin im vergangenen Februar mitten im Lockdown nach Reykjavik geführt. «Nach meiner Ankunft musste ich mich zunächst fünf Tage isolieren. Es war eine besondere Situation, an einem neuen Ort anzukommen und erst ganz auf sich allein gestellt zu sein», erzählt Breitschmid. Die archaische Landschaft der Insel erkennt man in ihrer Installation in Aarau wieder. Doch so unberührt, wie man sie sich gerne vorstellt, ist sie längst nicht mehr.

Claudia Breitschmid in Island. zvg

«Wie steht der Mensch in der Natur, wie beeinflusst er sie – und wie beeinflusst die Natur ihn? Natur oder unverbaute Flächen sind im Zeitalter des Anthropozäns eine knappe Ressource und daher auch eine vom Menschen bewusst getroffene Entscheidung», sagt Claudia Breitschmid und erklärt: «Wilde Natur als schön zu empfinden, ist kunsthistorisch gesehen sogar ein relativ neues Phänomen.» So sind auch ihre schimmernde Kulissen eine Erinnerung daran, das die Landschaft, wie wir sie kennen, auf immer wackligen Beinen steht.

Hand in Hand mit der Gletscherschmelze

Claudia Breitschmid wurde 1983 in Aarau geboren, studiert hat sie Fotografie in Vevey, Göteborg und Zürich. In den letzten Jahren befasste sie sich in ihrer Arbeit intensiv mit Erinnerungen. Sie untersuchte persönliche Familienarchive und stieg für ein Projekt in das Sammlungsdepot des historischen Museums in Baden. Sie rückte die Objekte, die dort nach strikter Ordnung gelagert werden, ins rechte Licht. In Uster begleitete sie wiederum eine «Entsammlungsaktion» des örtlichen Archivs, bei der Papiere und Unterlagen, die keinen Platz mehr finden, ausgestaubt werden.

«Eine Arbeit führt zur nächsten, sie sind Türöffner für neue Ideen», sagt die Künstlerin. Der Aufenthalt in Island und die Begegnung mit der Landschaft gab ihrer Arbeit eine neue Stossrichtung. «Es war für mich der richtige Moment, dort zu sein», erzählt Breitschmid. Sie reiste wenige Monate später noch einmal hin und blieb für drei Monate. In dieser Zeit entstanden weitere Arbeiten zum Teil in Zusammenarbeit mit anderen Künstlern vor Ort. In einem Video befasste sie sich mit den vier Elementen, dokumentierte Sprengungen und schmelzende Eismassen. «Wir haben in direkter Interaktion mit der Gletscherschmelze gearbeitet, ein Projekt, an dem wir im nächsten Jahr weiterarbeiten werden.»

«Auswahl 22» bis 2. Januar, Aargauer Kunsthaus, Aarau.