Aargauer Jahresausstellung 2022

Auswahl 22 Fliegende Gitarren und ein ziemlich gutes Versteck: Die Aargauer Kunst zeigt Humor Die Aargauer Jahresausstellung versammelt das beste, was die hiesige Kunstlandschaft zu bieten hat – und verleiht wichtige Auszeichnungen. Anna Raymann 02.12.2022

Manuela Cossalter gehört zu den neuen Namen an der «Auswahl». Sie macht doppelgesichtige Keramikskulpturen. (Happy Land, 2022) David Aebi

Vom Zelt aus blickt man direkt auf die grosse Tanne. Das Zelt steht aber nicht im Wald, wo man es erwarten würde, sondern im Museum, wo es stört – stören soll. Dort aufgeschlagen hat es die Künstlerin Olivia Wiederkehr mit dem Theater HORA und eröffnet damit die Aargauer Jahresausstellung «Auswahl 22».

Knapp 50 Werke – Malerei, Installation, Video und Skulptur – nehmen Ober- und Untergeschoss in Beschlag. Mit dabei sind bekannte Grössen wie Max Matter oder Sadhyo Niederberger sowie neue Namen wie Manuela Cossalter und das Duo Kai Bührer und Jan Hofer, die sich mit dem Publikum einen besonderen Spass erlauben. Welchen, müssen Sie beim Rundgang selbst entdecken, er ist gut versteckt. Es gehe darum, der Aargauer Kunst Sichtbarkeit zu geben, sagt Museumsdirektorin Katharina Ammann, auf das neue Kulturkonzept verweisend. Diese Sichtbarkeit hat sie verdient, was an der «Auswahl» zu sehen ist, überrascht, erfreut und überzeugt. Es wird den beiden Jurys vom Credit Suisse Förderpreis und dem Kunsthaus selbst nicht allzu leicht gefallen sein, ihre Preisträgerinnen zu nominieren.

Stolpersteine mit verdienter Auszeichnung

Dabei gibt es um die beiden ausgewählten Künstlerinnen kein Herumkommen. Über die Erste stolperte man schon hinter dem Eingang und dann wieder in mehreren anderen Räumen: Es sind die Zelte von Olivia Wiederkehr und dem Theater HORA, bei dem professionelle Schauspielerinnen und Schauspieler mit geistigen Behinderungen auf der Bühne stehen. Im Kunsthaus stellen sie sich – und ihre Kunst – selbstbewusst dem Museumspublikum in den Weg. Dafür hat die Jury des Aargauer Kunsthaus Wiederkehr als Gastkünstlerin für das nächste Jahr ausgewählt.

Oliva Wiederkehr hat mit den Schauspielerinnen und Schauspielern vom Theater HORA im Aargauer Kunsthaus ihre Zelte aufgeschlagen. (Hello, we are free to retrieve our space! - Hallo, wir sind frei, unseren Raum zurückzuerobern! 2022) David Aebi

Auf der oberen Etage stehen die Zelte in einer futuristischen Landschaft. Nur scheinbar schimmernde Glassteine setzen sich zu einer theatralen Szenografie zusammen, durch die man sich zunächst den Weg bahnen muss. Für ihre schaurig-schöne Visualisierung des Anthropozäns wird Claudia Breitschmid den Credit Suisse Förderpreis entgegennehmen. Im letzten Jahr hat Ishita Chakraborty beide Preise gewonnen und hält das damit einhergehende Versprechen in diesem Jahr als Gastkünstlerin mit einer klugen Installation über das Fremd-Sein von Menschen und Pflanzen ein (siehe Interview).

Leichte Kunst für schwere Themen

Die beiden Arbeiten liefern den Prolog zu einer Ausstellung, die Platz hat für schwere Themen, die mit erstaunlicher Leichtigkeit erzählt werden. Der Jahrgang spürt die Nachwehen der Covid-19-Pandemie, den Krieg in der Ukraine sowie ökologische Krisen und findet dafür teils rührend poetische, teils gewitzt humorvolle Bilder.

Da gibt es die Gitarre, eine Fender Stratocaster wie sie Jimi Hendrix spielte. In der Ausstellung hängt sie unter der Decke, in Wirklichkeit, so behauptet das Künstlerduo Timo Ullmann und Marco Baltisberger, flog sie bis in die Stratosphäre. Auf Kopfhörern klingt das Konzert, das sie dort oben anstimmte. Von der Videokünstlerin Tatjana Erpen erfährt man später, dass das Wort für «Fliegen» und «Hüpfen» auf Suaheli dasselbe ist –, obwohl das eine so leicht und das andere für die Menschen in Tansania mit ungemein hohen Hürden verbunden ist.

Timo Ullmann und Marco Baltisberger laden zum Himmelskonzert. (strato(caster)sphere, 2022) David Aebi

Die «Auswahl 22» schüttelt Klischees durch. Hier stehen die Männer in der Waschküche: Rafael Lippuner lässt ihnen mit seiner Installation einen Besen um die Ohren fliegen und Beat Zoderer reicht ihnen duftende Seifen zur Hand. Die Frauen wiederum sprengen den Beauty-Salon: Aus kuriosen Augenbrauen-Zirkeln macht Marilin Brun goldene Folterwerkzeuge und die auf Video aufgezeichnete Performance von Stefanie Knobel stösst den Mythos der Hysterie mit einem lautstarken «Wums» um.

Eigensinnig und vielfältig sind die fast 50 Arbeiten der «Auswahl 22». Sorgfältig kuratiert von Céline Eidenbenz, greifen sie harmonisch ineinander. Es ist ein sinnlicher Rundgang, von dessen Leichtigkeit man gerne mit nach draussen vor die Tür nimmt, wo jetzt die Tanne in Festtagsbeleuchtung steht.

Auswahl 22: 3. Dezember bis 2. Januar. Vernissage am 2. Dezember ab 18 Uhr. Aargauer Kunsthaus.

