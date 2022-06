Pascale Baeriswyl «Die Weltlage ist besorgniserregend»: Was die Uno-Botschafterin vor der Wahl der Schweiz in den Sicherheitsrat sagt

Nächstes Jahr wird Pascale Baeriswyl am berühmten hufeisenförmigen Tisch in New York über Weltpolitik entscheiden. Am Donnerstag wird die Schweiz als Mitglied des UNO-Sicherheitsrat für die Jahre 2023/24 gewählt. Im Interview spricht Baeriswyl über ihre Rolle, die Blockade im Ukraine-Dossier und einen Lichtblick.