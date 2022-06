Openair-Szene Aargau lebt: Alle Sommerfestivals auf einen Blick

Interaktive Karte 37 musikalische Gründe, weshalb Sie in diesem Sommer im Aargau bleiben sollten – diese Open Airs finden statt Vom kleinen Liederfestival Troubadix bis zum grossen Heitere

Open Air. Der Aargauer Festivalsommer lebt und hat quantitativ schon wieder den Vor-Corona-Zustand erreicht. Wir zeigen, wo was läuft. Stefan Künzli Jetzt kommentieren 01.06.2022, 05.00 Uhr

Patent Ochsner performtern 2019 am Heitere Open Air in Zofingen. Ob sich der Berg auch dieses Jahr wieder so gut füllt? Andre Albrecht

Die Openair-Saison im Aargau startet am 1. Juni mit der Konzertreihe Mittwochs-Musig im Wasserschloss Vogelsang und dem Konzert von James Gruntz. Danach geht es Schlag auf Schlag. Von Argovia Fäscht bis zum Schupfart Festival Ende September dauert der diesjährige Festivalsommer im Aargau.

Die Freiluft- und Openair-Landschaft im Aargau bleibt in Bewegung, hat nach dem Corona-Lockdown quantitativ den Stand von 2019 schon wieder erreicht. Das Argovia-Fescht wurde um einen Tag verlängert, dafür wurde die Magic Night auf dem Heitere gestrichen. Wir vermissen das Open Eye in Oberlunkhofen, das Fläcke Open Air Rietheim/Rekingen sowie das Open Air Bass & Baum in Oberwil Lieli. Das Open Air im Grüne in Bergdietikon findet auch nicht mehr statt, weil der veranstaltende Verein Bluesmerize seine Aktivitäten eingestellt hat.

Wie 2019 ist Loco Escrito auch in diesem Jahr am Argovia Fäscht dabei. Andre Albrecht

Dynamische Festivallandschaft

In der Region Wohlen haben das Sounds Of Garden in Dottikon und das Open Air Stoppelfäld das langjährige Open Air Zamba Loca in Wohlen abgelöst. In Aarau finden wir anstelle des Festivals am Gleis das Festival Variaktion an der Aare. Das Open Air Sommerloch auf dem Areal der Alten Reithalle Aarau, das 2018 zum ersten Mal stattfand, wartet noch einmal. Ein Comeback soll es im nächsten Jahr geben. Schon wieder dabei sind dafür das Hip-Hop-Festival Make The Hood Look Good auf der Pferderennbahn im Schachen sowie Musig i der Altstadt. Zum letzten Mal hebt im Juli das Mutterschiff in Menziken ab.

Immer wichtiger werden auch Konzertreihen, die im Sommer ins Freie verlegt werden. Wie die Afterwork-Konzerte im Club Joy Baden, in der Wisa Bar in Lenzburg oder im Meck Frick. Zum zweiten Mal wird Aarburg in der Reihe «Sommerburg» in eine Konzertstadt verwandelt.

Der Festival- und Konzertsommer Aargau lebt. Vom Kleinstfestival, dem Liederfestival Troubadix in Gebenstorf, bis zum Massenanlass auf dem Heitere in Zofingen oder dem Riverside Festival in Aarburg.

Alle Openairs, Freiluft-Konzertreihen und Sommerfestivals

im Aargau auf einen Blick:

Mittwochs-Musig, Wasserschloss Vogelsang: 1. Juni – 10. September

Mit James Gruntz, Nicole Bernegger, Troubas Kater, Big Daddy Wilson, Philipp Fankhauser mit Lucky Wüthrich, Gigi Moto und Dodo.

After Work Club Joy, Grand Casino Baden: ab 2. Juni

Bei guter Witterung finden die Konzerte auf der Sonnenterrasse im Casino Garten statt. Mit Rumpelstoff, Tonic Strings, Becky & the Gents.

Wisa Bar, Lenzburg: ab 4. Juni

Bei guter Witterung finden die Konzerte im Hof statt. Mit Buechibärger Wohnzimmer Quartett, Unchain, Black Angels.

Argovia Fäscht, Birrfeld: 4. – 5. Juni

Erstmals mit Konzerten an zwei Tagen mit Adrian Stern, Silbermond, Stress, James Bay, No Angels, Pedestrians, Clueso, Loco Escrito.

Troubadix: 20 Jahre, Vogelsang Gebenstorf: 6. Juni

Das Mundart-Liederfestival am Pfingstmontag.

Open Air Waldbühne Gehren, Erlinsbach: 11. Juni

Mit George, RoxXxet, Dänu & Fründe, Ernst Buchinger und Schüler Band.

Hive Air, Birrfeld: 11. Juni

Festival-Party mit DJs wie Paul Kalkbrenner und Amelie Lens.

Make The Hood Look Good, Aarau: 11. Juni

Hip-Hop-Festival auf der Pferderennbahn im Aarauer Schachen mit Evidence (USA), Motrip (DE), Masta Ace & Marco Polo (USA), Creutzfeld & Jakob (DE) und Nativ (CH).

Outdoor Selection Open Air Festival, Effingen: 11. – 12. Juni

Psychedelic & Progressive Trance Open Air Festival

Festival des Arcs, Ehrendingen: 17. – 18. Juni

Mossakassom, Kalles Kaviar, Omni Selassi, Club Plaisir.

Meck A Frick, Frick: ab 18. Juni

Das Sommerprogramm und die World Music-Konzerte findet im Garten statt. Mit Zéphyr Combo, Šuma Čovjek.

Lenzburgiade, Metschgplatz Lenzburg: 21. – 26. Juni

Neben den mehr klassisch orientierten Konzerten auf der Lenzburg gibt’s auf dem Metschgplatz Tomazobi, Celtic Folk IMAR und Schweizer Volksmusik von Gläuffig und Eiger, Mönch und Urschwyz.

Variaktion Aarau: 17. - 19. Juni

Das Festival auf der Pontonierwiese am Aareufer findet zum zweiten Mal statt und erkundet mit Acts wie Palma Ada, Sensu und Nola Kin musikalische Grenzgebiete.

New Orleans Meets Zofingen: 27. Juni

Traditionelles Festival in der Altstadt mit Lilly Martin und Sandra Rippstein.

Maienzug Vorabend, Aarau: 30. Juni

Musikkonzept mit DJs in der Altstadt, Livemusik in der Markthalle, in der Stadtkirche, in der Vorderen Vorstadt, am Graben, am Schlossplatz sowie AZton im Restaurant Weinberg.

Chrutwäje, Aarau : 1. Juli

Das Openair am Maienzug auf der Pferderennbahn im Schachen mit Lulu Bianco, Evelinn Trouble, Gine Eté, One Sentence. Supervisor Ox, Coco Javel & Giorgio Amore.

Sounds Of Garden, Dottikon: 30. Juni – 2. Juli

Openair im Rosengarten mit Future Relic, Shem Thomas, Carrousel und Her Name Was Claire.

Sommerburg 2022, Aarburg: 8. Juli – 6. August

Der Sommer in Aarburg an verschiedenen Orten mit The Next Movement, Bluedög, Bad Ass Romance, MGM Müller-Gerber-Meier, Gogo’s Black Box.

Metschgplatz, Lenzburg: 9. Juli

Programm noch nicht bekannt

Openair Mühlescheer, Wohlenschwil: 8. – 9. Juli

Mit The B-Shakers, Michelle Ryser und Levi Bo Band.

Michelle Ryser bei einem Auftritt im August 2019. Hans Peter Schläfli

KleinLaut Festival, Riniken: 22. – 23. Juli

Mit Velvet Two Stripes, Gina Eté, Big Zis, Dalai Puma, Waverer.

Open Air Fahrwangen: 22.– 23. Juli

Mit Rubettes, Florian Fox, Dr. Feelgood.

Mutterschiff Open Air, Menziken: 28. – 30. Juli

Das Festival hebt zum letzten Mal ab. Mit Lara Stoll, Mnevis, Troubas Kater, Palma Ada, Velvet Two Stripes, Les Touristes.

Woog Fescht, Aarburg: 29. Juli

Soulexpress, Bell Baronets

Festival i de Marktgass, Bremgarten: 5. August

Mit Stereo Luchs, Sirens Of Lesbos, Emilie Zoé, Schnellertollermeier, Evelinn Trouble.

Open Air Gränichen: 5. – 6. August

Das Hardcore-, Punk-, Metalcore- und Rock-Festival mit Millencolin, Electric Callboy, Talco, Madball und Leech.

Sicht Feld Open Air, Gipf-Oberfrick: 5. – 7. August

Volks-Schlager Open Air, Heitere Zofingen: 11. August

Mit Die Draufgänger, Howard Carpendale.

Heitere Open Air, Zofingen: 12. – 14. August

Mit Joya Marleen, Dabu Fantastic, Rag’n’Bone Man, ZIAN, Marius Bear, Hecht, Sido, Milky Chance, Rae Garvey, James Arthur

Bänkli-Festival, Niederrohrdorf 19. – 21. August

Auf der «Gfeendwiese» in Niederrohrdorf findet das Bänkli-Festival statt. Die Bänkli-Clique aus Oberrohrdorf hat ein Line-up mit bekannten Schweizer Bands zusammengestellt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Open Air Stoppelfäld, Wohlen: 19./20. August

Mini Müli Openair, Densbüren: 20. August

Musig i de Altstadt, Aarau: 26. – 27. August

Mit Bukahara, Steiner & Madlaina, KT Gorique, Šuma Čovjek und Al Pride.

Route 66 Festival, Aarburg: 26. – 28. August

Old Car & Rock’n’Roll Festival.

Riverside Festival, Aarburg: 26. – 28. August

Status Quo, Halloween, Kissin Dynamite, Woolfmother, Phil Campbell and the Bastard Sons, Bosshoss.

Rocknacht Tennwil: 23. – 25. September:

WIG WAM, Coldspell, Victory

Schupfart Festival: 23. – 25. September

Mit Max Giesinger, Luca Hänni, Ben & Noel Haggard, Rick Monroe & Band (USA), DJ Ötzi, Truck Stop.

