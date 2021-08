Reithalle Aarau: Der Aargau hat endlich seinen Top-Konzertsaal

20-Millionen-Bau «Dieser Saal ist ein riesiger Schritt für den Aargau»: So tönt das Argovia Philharmonic in der Reithalle Die «Bühne Aarau» ist für 20,45 Millionen Franken fertig gebaut, die bange Frage lautete: Wie klingt sie als Konzertsaal? Unser Autor hat sich den ersten Test des Aargauer Orchesters angehört. Christian Berzins 30.08.2021, 18.38 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zum ersten Mal: Das Argovia Philharmonic, dirigiert von Dirigent Rune Bergmann, in der fast leeren Reithalle. Chris Iseli

Höchste Zeit, dass sich eine Eisentüre der Aarauer Reithalle öffnet, denn soeben plärrt das Armeespiel vom benachbarten Kasernenplatz los. Für drei Sekunden mischt es sich mit der 1. Sinfonie von Johannes Brahms – und dann sind wir endlich und zum ersten Mal mit dem neuen Saal und dem Argovia Philharmonic allein. Düster, ernst und grimmig sucht die Sinfonie von Brahms ihren Weg – und wir dauernd einen neuen Platz, dauernd der Wunsch im Kopf: Der 20,45-Millionen teure Saal möge warm und voll klingen.

Ist die Reithalle der beste Konzertsaal der Schweiz?

Ich sitze zuerst in der Mitte, Reihe 12, und höre einen prächtigen, aufgefächerten Orchesterklang: die Holzblasinstrumente präsent, die Bässe «da», die Geigen durchaus klar. Das Blech mischt sich wohlklingend in diese Vielfalt hinein.

Ich gehe nach vorne in die Reihe 2, setze mich ganz links, die Geigen dominieren nun naturgemäss, ich höre aber auch die rechts sitzenden Bässe gut. Ich gehe in die letzte Reihe, erlebe den Klang nun etwas ferner, aber nicht minder prächtig.

Gewiss: Das ist kein, oder noch kein «Sound» wie in berühmten und 150 Jahre alten Schuhschachtel-Sälen, aber das heisst noch nichts. Für Euphorie ist es aber zu früh: Der Saal ist nämlich leer. Wenn da 550 Leute sitzen, ist vieles wieder anders.

Nach 45 Minuten kommt Dirigent Rune Bergmann strahlend auf mich zu und sagt, ja trompetet: «Die erste Note gespielt, merkte ich, das ist grossartig, da ist etwas Spezielles. Ich weiss nicht, wie es im Saal klang, aber auf der Bühne war es toll. Alles sehr klar, die Musiker konnten sich sehr gut hören, vielleicht sogar zu gut. Das war für einige verwirrend. Aber bitte, wir brauchen Zeit, um uns an den Saal zu gewöhnen. In einer Stunde sieht das schon anders aus. In einem Jahr sowieso.»

Chefidirgent Rune Bergmann: «Die erste Note gespielt, merkte ich, das ist grossartig, da ist etwas Spezielles. Ich weiss nicht, wie es im Saal klang, aber auf der Bühne war es toll.

Chris Iseli / KUL

Der Chefdirigent des Argovia Philharmonic ist überglücklich. Gefragt, ob es der beste Saal im Aargau sei, schaut er verdutzt: «Jemand sagte mir eben, es sei der beste Saal in der Schweiz!» Kaum gesagt, lacht er schallend los, weiss selber, dass das Quatsch ist. «Ich habe in der Schweiz noch nicht so viele Säle gesehen, aber betreffend Aargau kann ich sagen: Die Reithalle übertrifft alle anderen. Jetzt schauen wir, wie wir im nationalen Vergleich dastehen – danach messen wir uns mit dem Rest der Welt.»

Normalerweise wäre eine Katastrophe passiert

Das Orchester hatte sich am Montag zum ersten Mal seit der Sommerpause gesehen, man spielte Brahms 1. Sinfonie zum ersten Mal und sass in einem neuen Saal. Das ist etwas gar viel. «Normalerweise wäre das eine Katastrophe. Und was passierte? Es ging! Würden wir heute noch den ganzen Tag proben, könnten wir morgen auftreten.» Damit muss das Orchester noch etwas warten. Schon jetzt strahlt Ulrich Poschner vom ersten Geigenpult ins Parkett.

Die Akustik sei gut, sagt der Konzertmeister beglückt: «Wir sind momentan am durchsichtigen Ende. Hier auf der Bühne ist der Klang sehr durchsichtig, sehr analytisch, aber es ist dennoch sehr angenehm zum Spielen. Es braucht vielleicht noch etwas mehr Hall, damit sich die Instrumente zu einem Gesamtklang mischen. Wir sind erst am Anfang. Aber vielleicht ist es draussen im Saal schon gut genug?»

Die Akustiksegel über dem Orchester können noch anders gehängt, vieles ausprobiert werden. Es gilt, eine Grundeinstellung zu suchen, Erfahrungswerte zu sammeln, später dann kann man gar mit dem modulablen Saal zu spielen beginnen. «Wir müssen uns an den Saal gewöhnen», so der Geiger. Cellist Benjamin Nyffenegger, der sonst im Zürcher Tonhalle-Orchester sitzt, bläst ins gleich Horn: «Die Musiker und der Saal brauchen Zeit: Das war in der Maag in Zürich auch so.»

Die Maag war ein Klang gewordener Traum aus Holz. Aber sie wurde auch wie die Reithalle in eine bestehende Halle hineingebaut. Man sollte diese zwei Säle nicht mit den fast 150-jährigen Sälen in Zürich, Genf, St. Gallen oder Bern vergleichen, sondern viel eher mit dem «Don Bosco» in Basel: Auch dort entstand ein hochmoderner, modulabler Saal aus einem bestehenden Raum, aus einer Kirche.

Die Reithalle ist vor allem ein Theatersaal

Bei allem Schwärmen über diese Konzertsäle sollte nicht vergessen werden, dass die Reithalle ein Theater ist: die «Bühne Aarau». 320 Tage im Jahr wird in der Halle Theater gespielt, gerade mal 40 Konzerttage gehören dem Argovia Philharmonic – inklusive Proben. Dafür bezahlt das Orchester 85'000 Franken – und erhält das Recht, drei Jahre im Voraus die Termine festzulegen. Wichtig aber ist, dass die ganze Kompetenz für sinfonische Musik in der Reithalle beim Argovia Philharmonic liegt.

Jedes Gastensemble, das anfragt, muss beim Orchester anklopfen. Kein Zweifel, dass es da bald sehr oft klopfen wird – und dann erscheinen die 40 Tage plus jene Tage, die das Theater nicht verplant, plötzlich als sehr wenig. Zumal das Orchester seine Tätigkeit ausbauen wird. Bisher ist die Zahl von fünf Abo-Programmen, den sogenannten Zyklen, heilig. Jetzt sagt Argovia-Philharmonic-Präsident Jürg Schärer erstmals: «Der sechste Zyklus ist ein Thema – auch von unserem Chefdirigenten erwünscht.»

Bald werden hier zwei Schilder hängen: «Argovia Philharmonic» und «Bühne Aarau».

Britta Gut

Die Herausforderung wird es also sein, wie Theater und Sinfonieorchester aneinander vorbei- und miteinander auskommen. Wie auch immer: Das düstere c-Moll wechselt bei Brahms 1. Sinfonie am Montagmorgen in strahlendes C-Dur, die bange Frage, ob die Reithalle gut klingt, konnte auch ohne Vollbelegung freudig, ja jubelnd bejahend beantwortet werden. Dieser Saal sagt dem Gast und dem Orchester: «Willkommen!» Und so meinte Dirigent Bergmann zurecht: «Heute habe ich das Potenzial dieses Orchesters zum ersten Mal gehört – ich konnte es bisher nur sehen. Auf diesen Moment wartete ich und der Aargau lange. Dieser Saal ist ein riesiger Schritt für den Aargau.»

Die Reithalle wird am 16. Oktober mit «Reitpalast» eröffnet; das erste Konzert des Argovia Philharmonic findet am 29. Oktober statt.