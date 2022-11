US-Experte nach Midterms: "Trump ist gierig auf die Kandidatur"

Midterms den USA «Trump ist gierig auf die Kandidatur, an ihm führt kein Weg vorbei»: US-Experte im Interview über die Midterms und deren Folgen Joe Bidens Demokraten konnten die grösste Katastrophe abwenden, sagt der USA- und Trump-Kenner Stephan Bierling. Welche Frau sich im Hinblick auf die kommende Präsidentschaftswahl in den Vordergrund gespielt hat – und welcher Republikaner dem Ex-Präsidenten jetzt besonders gefährlich werden kann. Fabian Hock Jetzt kommentieren 09.11.2022, 11.55 Uhr

Former President Donald Trump speaks at Mar-a-lago on Election Day, Tuesday, Nov. 8, 2022, in Palm Beach, Fla. (AP Photo/Andrew Harnik) Donald Trump Bild: Andrew Harnik/AP

US-Experte Stephan Bierling: «Trump will die katastrophale Scharte seiner Wahlniederlage ausbügeln.» Bild: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

Was ist die wichtigste Erkenntnis dieser Zwischenwahl?

Stephan Bierling: Zunächst, dass die Wahl sehr normal verlaufen ist. Die Umfrageinstitute und Wahlforscher lagen mit ihren Prognosen grösstenteils richtig. Der historische Trend, dass die Partei, die nicht den Präsidenten stellt, Zugewinne hat, hat sich auch dieses Mal bestätigt. Das hat Trump als Präsident erfahren, genau wie Obama oder Clinton. Es ist der Normalfall. Für die Demokraten ist es aber nicht so schlimm gekommen, wie sie befürchtet haben. Schlimmere Szenarien waren vorstellbar.

Im Senat haben wir gar ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Im Senat läuft es auf ein Patt hinaus. Und der Senat ist wichtiger, da er bei Personalentscheidungen das letzte Wort hat. Bei der Berufung von Richtern zum Beispiel.

War der Wahltag also ein guter Tag für Präsident Biden?

Gut ist zu viel gesagt. Die schlimmen Katastrophen haben die Demokraten abgewendet.

Der Einsatz hat sich ausgezahlt: US-Präsident Joe Biden nach der letzten Wahlkampfveranstaltung in Maryland. Seine Demokraten haben weniger schlecht abgeschnitten als befürchtet. Bild: Will Oliver/EPA

Was bedeutet das für Donald Trump und dessen Ambitionen, in zwei Jahren erneut um die Präsidentschaft zu kandidieren?

Gar nicht so viel. Trump hätte seine Kandidatur sowieso angekündigt. Er ist gierig auf die Kandidatur. Er will die katastrophale Scharte seiner Wahlniederlage ausbügeln. Denn jetzt ist er das, was er am meisten hasst: ein Verlierer. Ausserdem dürfte ihm eine Kandidatur helfen, die vielen Gerichtsverfahren, in denen er steckt, zumindest hinauszuzögern. Das dürfte ihm ebenfalls wichtig sein.

Sind seine Chancen mit diesen Zwischenwahlen nun gestiegen oder gesunken?

Trump geht nicht als strahlender Sieger hervor. Zwar haben viele seiner Kandidaten, die die Wahlniederlage vor zwei Jahren nicht anerkennen, gewonnen. Aber es gab auch schmerzhafte Niederlagen für seine Leute, etwa in Arizona, und in wichtigen Swing States bei der Senatswahl. Allerdings: Zunächst geht es um die Nominierung der Republikanischen Partei. Trump kontrolliert rund 60 Prozent der Parteiaktivisten.

Ex-Präsident Donald Trump am Wahltag in seinem Anwesen Mar-a-lago: Wann verkündet er seine Kandidatur 2024? Bild: Andrew Harnik/AP

Es führt bei den Republikanern also kein Weg an Trump vorbei?

Trump ist in zwei Jahren 78 Jahre alt. Er ist ein alter Mann, stark übergewichtig. Er ist nur deshalb nicht als «schwerst übergewichtig» eingestuft, weil er bei einer Untersuchung über seine Körpergrösse gelogen hat. Er ist nicht krank, aber seine Gesundheit spielt eine Rolle.

Aber rein politisch führt kein Weg an ihm vorbei.

Politisch gibt es kein vorbeikommen an Trump. Zumindest bei der Nominierung seiner Partei. Ob er die Präsidentschaft bekommt, ist eine andere Frage. Niemand mobilisiert die Demokraten so sehr wie der bei ihnen verhasste Trump.

Gibt es Kandidaten, die sich bei diesen Midterms im Hinblick auf 2024 besonders hervorgetan haben?

Was Trump beunruhigen muss, ist der fast schon glorreiche Sieg von Ron DeSantis in Florida. Er liegt deutlich über den Prognosen. Ob er jedoch seinen Hut gegen Trump in den Ring werfen wird, ist offen. DeSantis kann noch einen Wahlzyklus warten. Das Schlimmste für ihn wäre, wenn er gegen Trump verliert, und dabei dessen Unterstützer gegen sich aufbringt. Das Klügste wäre: abwarten. Weitere vier Jahre – oder auf einen schweren Fehler von Trump hoffen. Er sollte sich aber nicht gegen ihn aufreiben.

Hat alle Umfragen sogar noch deutlich überboten: Floridas republikanischer Gouverneur Ron DeSantis (rechts) mit seiner Vize-Gouverneurin Jeanette Nunez. Bild: Rebecca Blackwell/AP

Und bei den Demokraten?

Wenn Trump seine Kandidatur bei den Republikanern ankündigt, wird Biden nachziehen. Wenn Trump nicht kandidieren sollte, könnte es anders aussehen. Dann könnte man in die zweite Reihe schauen. Was muss ein idealer Kandidat oder eine Kandidatin verkörpern? Er oder sie sollte nicht zu weit links stehen, aus einem Swing State kommen, mit Minderheiten gut können oder gar einer angehören, da diese eine grosse Zahl der demokratischen Wähler ausmachen. Politisch in der Mitte verortet. Eine solche Kandidatin wäre Gretchen Whitmer aus Michigan. Sie steht in der Mitte, kann aber gut mit dem linken Flügel. Und sie hat exekutive Erfahrung, wie Biden oder Clinton. Sie ist nicht die Front-Runnerin, aber gehört zu den Top 3. Zu nennen ist sicher aus der cleverste Demokrat: Pete Buttigieg. Beide gemeinsam auf einem Ticket wäre vorstellbar.

Gretchen Whitmer, Gouverneurin von Michigan, in der Wahlnacht: Die beliebte Politikerin konnte ihren Posten am Dienstag verteidigen. Bild: Carlos Osorio/AP

Im Wahlkampf wurde auch Kritik an der US-Unterstützung für die Ukraine laut. Was bedeuten die Ergebnisse dieser Midterms für das kriegsversehrte Land?

Nicht so viel. Im Vorfeld gab es auf dem extremen Flügel die Losung, die USA müsse auf sich selbst schauen, und keine offenen Schecks mehr ausstellen. Aber das war grösstenteils Wahlkampfgetöse. In zwei grossen aussenpolitischen Fragen gibt es in den sonst so verfeindeten Parteien eindeutige gemeinsame Positionen: in der Eindämmung Chinas und in der Unterstützung der Ukraine. Die USA stellen 80 Prozent der Gelder für die Ukraine. Ich glaube nicht, dass sich hier Dramatisches ändern wird. Zu hoffen bleibt, dass vor allem die lahmarschigen Deutschen und die Europäer insgesamt künftig mehr tun. Seitens der USA wird die Unterstützung bleiben. Dort ist man sich viel stärker darüber im Klaren, dass sich in der Ukraine die Zukunft der westlichen liberalen Demokratien entscheidet.

US-Experte und Trump-Kenner Prof. Dr. Stephan Bierling ist Leiter der Professur für Internationale Politik und transatlantische Beziehungen an der Universität Regensburg. Zuletzt erschien von ihm der Spiegel-Bestseller «America First. Donald Trump im Weissen Haus. Eine Bilanz» (C.H.Beck 2020).

