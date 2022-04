Züge stehen still «Das ist ein echter Scheisstag»: Bahnverkehr in den Niederlanden bricht zusammen - Montag wieder normal? Verpasste Flugverbindungen, geplatzte Verabredungen: In den Niederlanden stehen plötzlich die meisten Züge still. Ein wichtiger Teil des Verkehrsleitsystems spielt verrückt. 03.04.2022, 22.24 Uhr

Der Zugverkehr in den Niederlanden ist am Sonntag wegen einer Systemstörung weitgehend zusammengebrochen und wird sich wohl erst im Laufe des Montags normalisieren. «Obwohl die Ursache der Störung inzwischen behoben ist, sind deren Folgen sehr gross», teilte das staatliche Bahnunternehmen NS am Abend mit. Zuvor hatte es noch eine Wiederaufnahme bis etwa 20.00 Uhr in Aussicht gestellt.