Zofingen Bio-Freunde kamen auf ihre Kosten – und Frau Stadtammann entsorgte für sie den Müll Seit der Erstauflage im Jahr 2000 hat sich der Bio Marché in Zofingen zur führenden Bio-Plattform des Landes entwickelt. Trotz Hitzewelle an den drei Markttagen war der Besucheraufmarsch dementsprechend gut. Alfred Weigel, Zofinger Tagblatt Jetzt kommentieren 19.06.2022, 21.04 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bio-Marché: Auch Pflanzen für Garten und Terrasse waren gefragt. Alfred Weigel

Es war eine kulinarische Entdeckungsreise durch die Gassen der Zofinger Altstadt, die sich durchaus lohnte für die Freunde der Bio-Kost. Ein reichhaltiges Angebot an Nahrungsmitteln vom Brot bis Käse und Würsten aller Art bot sich ihnen am Bio Marché. Aber auch feine Gewürze, Kosmetika und Textilien wurden an vielen Ecken feilgeboten. Der Streichelzoo und das Kinderschminken mit schadstofffreien Farben zog die jüngeren Besucher an. Der Möbelmarkt liess Einrichtungsträume wahr werden und den Müden bot der Bio-Garten einen erholsamen Ort für Körper und Seele.

Seit der Erstauflage im Jahr 2000 hat sich der Bio Marché in Zofingen zur führenden Bio-Plattform des Landes entwickelt. Alfred Weigel / Aargauer Zeitung Clowns treffen auf Bio-Rohschinken. Alfred Weigel Burger von Bio Marché gab es am Scheibler-Stand: Dieter, Marianne, Remo und Lena Scheibler. Alfred Weigel Packte mit an: Frau Stadtammann Christiane Guyer sammelte mit «SP»-Güselkübel den Müll ein. Flurina

Etliche über den Markt verteilte Bio-Festwirtschaften lockten mit Kulinarischem und kühlen Getränken – mit und ohne Prozente. Gaukler und Musikformationen rotierten durch die Marktgassen und sorgten für Festivalstimmung. Aussteller aus anderen Kantonen oder den Nachbarländern der Schweiz waren genauso vertreten wie etablierte Bio-Bauern der Region. Neben dem Biohof Liebigen mit Gemüse und dem seit dem Gründungsjahr mitwirkenden Biohof Scheibler mit Bio-Burgern bot der Schütz-Hof – bekannt durch seine Geflügelprodukte – nach biologischen Grundsätzen hergestellte Nahrungsmittel an.

Mit über 300 Bioprodukten im Sortiment etablierte sich Lidl Schweiz seit 2018 als Hauptsponsor auf dem Zofinger Bio Marché. An fünf Ständen konnten Besucherinnen und Besucher sich darüber informieren, dass der Detailhändler Bioprodukte zu erschwinglichen Preisen für alle Konsumenten zugänglich macht. Premiere feierte am Bio Marché der Lidl Food Truck by René Schudel mit dem Sandwich Angebot von Bio Weiderind oder das Bio Veggie Sandwich mit Avocado, Mozzarella und Tomaten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen