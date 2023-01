Wochenkommentar zu Ukraine: Was Selenski unbedingt vermeiden muss

Wochenkommentar Korruption untergräbt die Kriegsanstrengungen: Was Selenski unbedingt vermeiden muss Die Ukraine braucht westliche Kampfpanzer, doch kann die Auslieferung dieser Systeme nur zum Erfolg führen, wenn die Regierung den Kampf gegen die Korruption in den eigenen Reihen verstärkt. Kurt Pelda Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der ukrainische Präsident Selenski steht unter grossem innenpolitischen Druck. Im westlichen Ausland gilt er grösstenteils als Macher und Held, doch in der Ukraine sehen ihn viele skeptischer, nicht zuletzt weil Korruption auf der obersten Staatsebene immer noch ein Thema ist. In Sachen Bestechlichkeit rangiert die Ukraine innerhalb Europas auf dem zweitletzten Rang – vor Russland. Aber seit dem Sturz des moskautreuen Kleptokraten Janukowitsch im Jahr 2014 hat sich die Korruption verringert, was auch aus den Statistiken von Transparency International hervorgeht.

Im Ausland gefeiert, in der Heimat sehen ihn viele skeptischer: Der ukrainische Präsident Selenski. Bild: AP Ukrainian Presidential Press

Wenn es jemals Toleranz gegenüber korrupten Praktiken in der Zivilgesellschaft gab, so hat der Krieg diese ganz verschwinden lassen. Behördenmitglieder, die sich zum Beispiel an überteuerten Nahrungsmitteln für die Streitkräfte bereichern, unterminieren die Kriegsanstrengungen des Landes. Das ist allen klar. So gesehen haben die nun unter Korruptionsverdacht stehenden Vizeminister, Provinzgouverneure und andere hohe Beamten kein Pardon zu erwarten, falls es zu Verurteilungen kommt. Rund ein Dutzend von ihnen wurde von Selenski gefeuert beziehungsweise nahm den Hut aus eigenen Stücken.

Selenskis entschiedenes Vorgehen ist die eine gute Nachricht inmitten des Skandals. Die andere ist die Tatsache, dass sich Regierungsmitglieder zwar mutmasslich mit Hilfe von Versorgungsaufträgen für die Armee illegal bereichert haben, nicht aber mit Waffen, die der Westen der Ukraine geliefert hat. Die von der russischen Propaganda immer wieder geschürten Gerüchte, wonach westliche Waffensysteme in der Ukraine auf dem Schwarzmarkt verscherbelt wurden, lassen sich nach heutigem Wissensstand nicht bestätigen.

Der letzte Punkt ist entscheidend für den Fortgang des Kriegs. Die ukrainische Armeeführung betont immer wieder, dass sie mindestens 300 moderne westliche Kampfpanzer benötigt, um die Russen weiter zurückzudrängen. Mit der Entscheidung Washingtons und Berlins, amerikanische Abrams- und deutsche Leopard-2-Kampfpanzer zu liefern, hat ein Dammbruch stattgefunden. Dieser wurde durch die zuvor gemachte Ankündigung in London und Paris ermöglicht, der Ukraine schwere britische Panzer des Typs Challenger-2 und leichte französische Radpanzer zu überlassen.

Wie viele westliche Modelle es am Ende sein werden, ist noch unklar, aber in Kiew erwartet man in den nächsten Wochen und Monaten 100 bis 150 Kampfpanzer westlicher Provenienz. Warum ist das wichtig? Bei ihren bisherigen Offensiven im Osten und Süden musste sich die Ukraine auf ihre alten Panzer aus der Sowjetzeit verlassen. Diese hat die ukrainische Rüstungsindustrie zwar schon vor dem Krieg modernisiert, aber sie entsprechen in etwa dem von den Russen am häufigsten eingesetzten T-72.

Die Ukrainer standen technisch also ungefähr auf derselben Stufe wie die russischen Panzertruppen, wenn man einmal davon absieht, dass diese auch über einige modernere Typen wie den T-80 und den T-90 verfügen.

Bezüglich Panzerung, Optik, Elektronik und Beweglichkeit sind die deutschen, amerikanischen und britischen Panzer den allermeisten russischen Modellen überlegen. Egal ob die Ukraine als Nächstes eine Gegenoffensive startet oder ob die neuen Waffensysteme bei der Abwehr eines weiteren russischen Grossangriffs eingesetzt werden: Sie verstärken die Feuerkraft und Mobilität der Ukrainer gewaltig, zumal die Panzerlieferungen durch relativ moderne Schützenpanzer aus den USA, Deutschland und Schweden ergänzt werden.

Zusammen stellt dies eine grosse Bedrohung für das russische Expeditionskorps in der Ukraine dar. Und das ist auch der Grund, warum die Panzerlieferungen einem medialen Trommelfeuer ausgesetzt waren, nicht nur durch die russische Propaganda, sondern auch durch die ihr hörigen Politiker und Journalisten im Westen. Für diese Menschen, die sich nichts mehr wünschen als eine Niederlage der Ukraine, wäre es ein gefundenes Fressen, wenn es in Kiew auch noch zu einer Korruptionsaffäre um westliche Waffensysteme käme. Das muss Selenski um jeden Preis verhindern.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen