Argentinien im Rausch: Für Messi verkaufen sie ihr letztes Hemd

WM Für Messi verkaufen sie ihr letztes Hemd: Warum Zehntausende Argentinier trotz Armut die WM-Stadien in Katar füllen Sie feiern in Katar, doch zu Hause wartet die Armut: Argentinien ächzt unter in einer Hyperinflation von über 80 Prozent. Der Einzug ins WM-Finale gibt der Bevölkerung ein wenig Freude zurück. Von Dauer wird sie nicht sein. Manuel Meyer, Buenos Aires Jetzt kommentieren 16.12.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fanatische Fussball-Anhänger: Argentinien-Fans feiern den Sieg über Kroatien im Halbfinal. Sopa Images / LightRocket

Buenos Aires im Ausnahmezustand: Nach dem 3:0 Sieg im Halbfinal der Fussball-WM gegen Kroatien verwandelte sich Argentiniens Hauptstadt am Mittwoch in eine riesige Open Air Party: Freudenschreie und Gesänge überall.

Argentinien ist eine der fussballverrücktesten Nationen der Welt. Zigtausende feierten allein auf der Hauptverkehrsader Avenida 9 de Julio rund um den Obelisken als hätte die Elf um Superstar Lionel Messi bereits den WM-Titel gewonnen. Die ganze Stadt verwandelte sich in ein Meer aus hellblau-weissen Fahnen.

Bei sommerlichen 30 Grad verfolgten die Menschen auf allen grossen Plätzen und Parks der 15-Millionen-Einwohner Metropole auf gigantischen Leinwänden den Einzug der «Albiceleste» ins WM-Endspiel.

Macarena Caldentey und ihre Freunde jubeln auf den Strassen des bekannten Ausgehviertels Palermo Soho. «Es ist so schön, dass wir mal wieder etwas zu feiern haben», sagt die 41-jährige Argentinierin. Wie die meisten trägt auch sie ein Messi-Trikot.

Inflation von unfassbaren 88 Prozent

Tatsächlich haben die Argentinier derzeit nicht viele Gründe zur Freude. Während die Schweiz über eine Inflation von gerade einmal drei Prozent stöhnt, leben die Argentinier mit einer Hyperinflation. Sie liegt derzeit bei 88 Prozent. Und es soll noch schlimmer kommen. Nach jüngsten Schätzung des staatlichen Statistikamtes dürfte die Inflationsrate Anfang kommenden Jahres auf über 100 Prozent klettern. Allein in diesem Jahr lag die monatliche Teuerungsrate bei durchschnittlich sechs Prozent.

Die seit fast zwei Jahren andauernde Hyperinflation stürzt immer mehr Menschen in die Armut. Mehr als 40 Prozent der Bevölkerung lebt heute bereits unter der Armutsgrenze.

Die schweren Folgen der Inflationskrise haben längst auch Argentiniens Mittelschicht erreicht. Macarena Caldentey verdient als Art-Direktorin einer Werbeagentur im Monat 252'000 Pesos, rund 1360 Franken. Damit verfügt sie über ein gutes Gehalt. Doch wie viele Argentinier aus der Mittelschicht musste auch sie ihr Leben mit dem Aufkommen der Hyperinflation umstellen.

Ihre Miete muss Macarena Caldentey in Bar zahlen. Manuel Meyer

Anstatt in Restaurants oder Bars zu gehen, trifft sie sich immer häufiger bei Freunden zu Hause. Im Kino war sie schon lange nicht mehr. Den Urlaub verbringt sie in Argentinien, statt ins Ausland zu fliegen. «Aufgrund der Wechselkurse könnte ich mir nicht einmal den Flug leisten». Auch Shopping-Touren hat sie aus ihrem Terminkalender so gut wie gestrichen. «Ich kaufe sogar deutlich weniger im Supermarkt ein. Vor allem Fleisch, Wein oder teure exotische Früchte.»

Für ihre knapp 60 Quadratmeter grosse Wohnung muss Macarena mittlerweile fast 70 Prozent ihres Monatsgehalts ausgeben. Wie es im kommenden Jahr weitergehen soll, weiss sie noch nicht. Rein theoretisch wird ihre Miete gemäss der Inflationsrate um über 80 Prozent ansteigen.

Rückkehr des Tauschhandels

Während die Ärmsten im Lande wieder mit dem Tauschhandel-Wirtschaft beginnen, versucht die Mittelschicht mit verschiedensten Strategien die Folgen der Inflation abzufedern – vor allem mit dem Kauf oder Bezahlungen in US-Dollar, da die Inflation die Ersparnisse in Pesos innerhalb kürzester Zeit auffressen würden. Auch Macarena geht regelmässig in die sogenannten «Cuevas» (Höhlen), um die wenigen überflüssigen Pesos gegen Dollar zu tauschen.

Weil Argentinien kaum noch über Dollar-Reserven verfügt, die man für die Bezahlung der hohen Auslandsschulden braucht, dürfen die Argentinier mittlerweile nur noch 200 Dollar pro Monat zum offiziellen Wechselkurs kaufen. Devisen gibt es häufig nur noch auf dem Schwarzmarkt in den «Cuevas».

Um den Kauf von Dollar beziehungsweise die Zahlung einzuschränken, erhebt die Zentralbank punktuell immer neue Steuern auf Zahlungen in der US-Währung. So existieren mittlerweile über sieben Wechselkursvarianten. «Da verlieren selbst wir finanzgeschulten Argentinier allmählich den Überblick», lacht Macarena.

Neben dem offiziellen und den «heimlichen» Dollar gibt es unter anderem einen Netflix-Dollar, einen Coldplay-Dollar, einen Weizen-Dollar, einen «Blue»-Dollar und sogar einen Katar-Dollar, mit dem die Regierung verhindern wollte, dass viele Argentinier mit US-Dollar Reisen zur WM finanzieren.

Das hat nicht geklappt. Nicht nur die Bars in Argentinien sind voll. Auch in den WM-Stadien in Katar sind Tausende argentinische Fans zu sehen, was aber wohl eher mit dem Fussball-Fanatismus der Argentinier zu erklären ist. Bereits eine halbe Stunde nach dem Sieg gegen Kroatien waren alle Doha-Sonderflüge von Buenos Aires ausgebucht. Viele Argentinier leben die WM als gäbe es kein Morgen.

Sie verschulden sich, um Fussball zu sehen

Fussball ist in Argentinien eine Religion. Um bei den KO-Runden dabei zu sein, verkaufen Fans ihr letztes Hemd, nehmen bei der Bank sogar Kredite auf oder leihen sich Geld. Dem mächtigen argentinischen Fussballverband gelang es aber auch, Sondertarife bei Aerolíneas Argentinas auszuhandeln.

Es geht sogar das Gerücht um, der Verband habe teilweise selber für die Flugtickets bezahlt, damit die Unterstützung für die «Albiceleste» in den WM-Stadien möglichst gross ist. Bei vielen Fans handelt es sich allerdings auch um Argentinier, die aufgrund der Inflationskrise in den vergangenen Jahren mit ihren spanischen und italienischen Pässen nach Europa ausgewandert sind, von wo aus Katar nicht nur günstiger zu erreichen ist, sondern die auch über europäische Gehälter verfügen.

Argentinien-Fans im Stadion in Katar während des Halbfinals gegen Kroatien. Agency / Anadolu

Generell können sich aber immer mehr Argentinier immer weniger leisten. Die Inflation steigt derart rasant, dass viele Ladenbesitzer ihre Waren häufig gar nicht mehr mit Preisschildern versehen oder nur noch auf Kreidetafeln ausschreiben, auf denen sie die Preise vom Vortag einfach wieder wegwischen können.

Angel Estrada war schon lange nicht mehr in einem Supermarkt, dabei bieten diese bereits permanent Preisrabatte für Pensionäre an. «Das kann ich mir einfach nicht leisten», versichert der alleinstehende ehemalige Werftarbeiter. Geduldig steht der 72-jährige Rentner in der Schlange vor der Suppenküche an. Vor dem alten Mercado Solidario Bonpland im Stadtviertel Palermo von Buenos Aires haben sich um die 50 Personen eingefunden. Wie die anderen hat auch Angel eine kleine Tupperbox mitgebracht.

In Argentinien sind mit der Hyperinflation auch immer mehr Rentner wie Angel Estrada von Suppenküchen abhängig. Manuel Meyer

Angel hat schütteres, graues Haar, trägt eine dunkle Jeans, ein violettes T-Shirt und eine bläuliche Fleecejacke. «Ich hätte niemals gedacht, dass ich jemals für Essen anstehen müsste», sagt er betrübt. Sein ganzes Leben lang hätte er hart gearbeitet. Mit seiner monatlichen Rente von 50'000 Pesos, umgerechnet 277 Franken, kam er nie so richtig gut über die Runden. «Aber in den vergangenen zwei Jahren ist die Inflation derart gestiegen, dass ich kaum noch bis zum Monatsende mit meinem Geld auskomme», erklärt Angel, der seine Wohnung bereits vor einem Jahr aufgeben musste und in einer sozialen Wohngemeinschaft lebt.

Eine Mitarbeiterin der Suppenküche löffelt dem verarmten Rentner Nudeln mit Tuco-Sosse, einer Art Bolognese, in seine Tupperbox. Dazu bekommt er eine Apfelsine.

«Ich habe auch eine Frage», meint er, während er mit dem Essen beginnt. Angel möchte wissen, wie hoch denn die Inflation in der Schweiz sei. Bei der Antwort schaut der Rentner nur kurz über seine rot-bräunliche Brille hinweg und beginnt zu lachen: «Eure Probleme möchten wir haben. Von solchen Zahlen können wir hier nur träumen».

Das Hauptproblem ist hausgemacht

Die mit dem Krieg in der Ukraine steigenden Energiepreise, der Rohstoffmangel und die hohen Staatsausgaben zur Überwindung der Corona-Krise heizen wie im Rest der Welt auch in Argentinien die Inflation an. Das Hauptproblem ist allerdings hausgemacht: Der argentinische Staat gibt mehr Geld aus, als er einnimmt. Der Staatsapparat ist zu teuer und die Schattenwirtschaft, die dem Staat wichtige Steuereinnahmen entzieht, zu gross. Um das hohe Haushaltsdefizit zu finanzieren, druckt die Zentralbank wie wild frisches Geld, was den Wert des Peso jedoch stetig nach unten drückt.

Kaum ein Tag vergeht, in denen die Preissteigerungen nicht die Schlagzeilen der Tageszeitungen füllen. Gerade deshalb sei es so schön, jetzt jeden Tag über die Erfolge der Fussball-Nationalmannschaft zu lesen, meint auch Macarena Caldentey.

«Wir werden die Menschen, die es so schwer haben, über die Runden zu kommen, zum Lächeln bringen», versprach Argentiniens Mittelfeldspieler Rodrigo de Paul nach dem Sieg über Kroatien. Doch egal, ob Argentinien am Sonntag tatsächlich gegen Frankreich die Fussballweltmeisterschaft gewinnen sollte oder nicht, Fakt ist: Danach kehrt im Krisenland Argentinien wieder die Realität ein. Und die sieht ziemlich düster aus.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen