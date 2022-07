WINTERPLAN Aus Solidarität mit Deutschland: EU dreht das Gas auf Sparflamme herunter Die EU will 15 Prozent weniger Gas verbrauchen, um es durch den Winter zu schaffen. Aber: Nur mit zahlreichen Ausnahmen konnte die Einheit gewahrt werden. Remo Hess, Brüssel Jetzt kommentieren 26.07.2022, 19.00 Uhr

Muss bei seinen EU-Partnern um Solidarität werben: Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck. keystone

Gerade nochmals die Kurve gekriegt: Nachdem sich südeuropäische Staaten in der vergangenen Woche weigerten, Deutschland beizukommen und mit Blick auf den Winter gemeinsam Gas einzusparen, haben sich die EU-Staaten geeinigt: 15 Prozent weniger sollen alle verbrauchen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Weil die Abhängigkeit von russischem Pipelinegas vor allem ein deutsches Problem ist. Südeuropäische Länder wie Spanien und Portugal verfügen über Terminals für die grossen Flüssiggas-Tankschiffe, sind also unabhängiger von russischem Gas oder können sich schnell unabhängig machen. Ausserdem sind sie kaum ans europäische Kernnetz angebunden. Ihre Sparanstrengungen würden Deutschland also kaum etwas nützen.

Mit einem Bündel von Ausnahmen. Inseln wie Malta, Zypern oder Irland sind von dem Reduktionsziel ausgenommen. Auch Länder wie Portugal, welche auf Gas für ihre Stromproduktion angewiesen sind, müssen nicht gross mitsparen. Ebenso wird die Anknüpfung ans europäische Gasnetz berücksichtigt: Wer gar nicht gross solidarisch sein kann, weil die Gasverbindungen ins Ausland fehlen, muss auch nicht sparen.

Wegen der politischen Signalwirkung. Man wollte als Einheit handeln. «Europa lässt sich nicht spalten», sagt der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck nach dem Minister-Treffen in Brüssel. Man habe trotz allem ein deutliches Signal der Einheit nach Moskau geschickt. Schlussendlich hängen aber auch viele Länder in Ost- und Mitteleuropa am Gas-Transitnetz durch Deutschland.

Die Solidarität verläuft in beide Richtungen. Und zu guter Letzt: Wenn die Wirtschaftslokomotive Deutschland wegen Gasmangels in eine Rezession verfällt, trifft das ganz Europa hart. Das leuchtet den meisten ein.

Laut EU-Kommission kommt Europa mit einer Reduktion von 15 Prozent der Verbrauchsmenge auch bei einem vollständigen Lieferstopp von russischem Gas über den Winter. Vorausgesetzt, die Gasspeicher können wie geplant gefüllt werden und der Winter wird nicht aussergewöhnlich kalt. Aber viele zweifeln daran, dass es wirklich reicht. Deutschland alleine müsste sicher 20 Prozent sparen, heisst es hinter vorgehaltener Hand.

Die Sparanstrengungen sind freiwillig. Falls sich aber ein Gasnotstand ankündigt, kann die EU in einem gemeinsamen Beschluss die Reduktion obligatorisch machen. EU-Staaten würden dann zum Sparen gezwungen. Insider schätzen, dass dies bereits in zwei Monaten nötig sein wird.

Indem Produktionsanlagen der Industrie wo möglich auf andere Energieträger wie Öl umgestellt werden oder stillgelegte Kohlekraftwerke zur Stromerzeugung wieder hochgefahren werden. Entscheidend ist aber auch das Verhalten der Konsumenten. In Deutschland läuft bereits eine Sparkampagne.

Wirtschaftsminister Habeck zum Beispiel erklärte, dass er jetzt schneller dusche. Viele seiner Mitbürger tun es ihm anscheinend gleich: Deutschland hat in den vergangenen Monaten seinen Gasverbrauch bereits deutlich reduziert.

Das Gesetz über die wirtschaftliche Landesversorgung lässt es nicht zu, vor Eintritt einer Mangellage eine Reduktion um 15 Prozent einzuleiten, teilt das Departement für Umwelt und Verkehr (UVEK) mit. Die Bundesverwaltung bereite aber Massnahmen für eine Sparkampagne vor. Diese müssen vom Bundesrat noch genehmigt werden. Freiwillig Energiesparen könne heute schon jeder.

Solidarisch zeigt sich die Schweiz bereits beim Energiebereich. Sie hat eine wichtige Rolle, wenn es um die Stabilität des europäischen Stromnetzes geht und exportiert derzeit Strom, so etwa nach Italien. Dort kann deshalb Gas für die Verstromung eingespart werden, so das UVEK.

