Haufenweise tote Eintagsfliegen bedecken Strassen Chinas

Was auf den ersten Blick aussieht wie Schnee sind in Wahrheit tote Eintagsfliegen. Tausende der Insekten schwirrten kürzlich durch die Lüfte in der Stadt Yuanjiang. Aufgrund der toten Fliegen auf dem Boden geriet ein Lastwagen ins Schleudern und blockierte eine Brücke, wie Videoaufnahmen zeigen.

13.09.2022, 16.30 Uhr