Iraner feiern das WM-Aus ihrer Mannschaft

Widerstand Aus Protest gegen das Regime: Iraner feiern das WM-Aus ihrer Nationalmannschaft Tausende freuen sich in Irans Hauptstadt und anderen Metropolen: Sie werten das Ausscheiden ihres Fussballteams als Rückschlag für die Regierung. Selbst ein Utensil, das bei Demos in Teheran früher eher verbrannt wurde, weht nun durch die Strassen. 30.11.2022

TEHRAN, IRAN - NOVEMBER 29: Iranian football fans watch the Qatar 2022 World Cup Group B football match against the United States in a government center on November 29, 2022 in Tehran, Iran. (Photo by Majid Saeedi/Getty Images) Majid Saeedi / Getty

Feuerwerke erleuchten den Nachthimmel, Menschen klatschen, singen und tanzen auf den Strassen: Tausende Iraner haben in der Nacht zum Mittwoch die Niederlage ihrer Fussballnationalmannschaft gegen die USA bei der WM in Katar gefeiert. Für sie ist das WM-Aus für den Iran eine Niederlage der Islamischen Republik und ein Schub für die Protestbewegung.

Einige Iraner schwenkten sogar amerikanische Fahnen, die bei Kundgebungen des Regimes als Zeichen der Feindschaft mit dem «Grossen Satan» USA verbrannt werden.

In der Stadt Sakes im iranischen Kurdengebiet begannen die Feiern bereits beim 1:0 der Amerikaner gegen die Iraner in der ersten Halbzeit des Spiels in Katar. Sakes ist die Heimatstadt von Mahsa Amini, der 22-jährigen Frau, deren Tod in den Händen der Religionspolizei im September die Protestwelle gegen das Regime auslöste.

Auch in der Hauptstadt Teheran und anderen iranischen Städten gingen die Menschen zum Feiern auf die Strasse, wie Videos von Dissidenten zeigten. Nach Oppositionsangaben setzte die Polizei mancherorts Schlagstöcke und scharfe Munition gegen die Teilnehmer einiger Kundgebungen ein.

Spieler gerieten zwischen die Fronten

Die iranischen Spieler waren in den vergangenen Wochen zwischen die Fronten des Konflikts zwischen der Protestbewegung und dem Regime geraten. Regimegegner warfen der Nationalmannschaft vor, sich zum Werkzeug der Regierungspropaganda machen zu lassen und nicht deutlich genug gegen das Leid der Menschen im Iran Stellung zu beziehen, wo seit September mehr als 400 Zivilisten bei Auseinandersetzungen mit der Polizei getötet worden sind.

Das Regime hoffte dagegen bei der Begegnung gegen die USA auf sportliche Erfolge in Katar. Gleichzeitig bemühte sich die iranische Regierung, in Zusammenarbeit mit den Behörden in Katar alle Kundgebungen von Oppositionellen bei den WM-Spielen zu verhindern.

Nach Medienberichten wurden iranische Fans, die T-Shirts mit Slogans für die Protestbewegung oder Plakate mit dem Foto von Mahsa Amini trugen, von den Rängen geholt oder gar nicht erst nicht in die Stadien gelassen. Teheran soll zudem regimetreue Iraner nach Katar geschickt haben, um die Nationalmannschaft zu unterstützen.

Viele Iraner lehnten die Fussballmannschaft ihres Landes ab, weil die Elf dem Regime zugeordnet werde, sagt der türkische Iran-Experte Arif Keskin. Dasselbe gelte für die iranische Staatsflagge und die Nationalhymne, sagte Keskin unserer Zeitung.

