Weltraum: Nasa steuert Sonde absichtlich in Asteroid

«Geschichte geschrieben»: Nasa steuert Sonde absichtlich in Asteroid

Klingt wie Hollywood, ist aber eine echte Nasa-Mission: Erstmals hat die US-Raumfahrtbehörde absichtlich eine Sonde in einen Asteroiden gesteuert, um zu testen, ob so im Ernstfall eine Abwehr möglich wäre. Der Crash klappt - aber die richtige Forschungsarbeit fängt erst an.