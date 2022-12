Weltmeister: Messi und der Pokal sind da, Argentinien in Ekstase

Weltmeisterfeier Selbst die grössten Machos heulen wie die Schlosshunde: Messi und der Pokal sind endlich da, Argentinien in Ekstase Millionen Menschen feiern das Weltmeister-Team um Lionel Messi in den Strassen von Buenos Aires. Nirgends auf der Welt sind die Menschen so fussballverrückt wie in Argentinien. Klaus Ehringfeld und Fabian Hock Jetzt kommentieren 20.12.2022, 19.00 Uhr

Argentinien-Fans im kollektiven Rausch: Der Weltmeistertitel bedeutet wohl in keinem anderen Land so viel wie hier. Bild: Agency/Anadolu

Um 2.23 Uhr in der Nacht waren sie endlich da – die Copa und die Weltmeister. Nach scheinbar unendlichen 20 Stunden Flug mit Zwischenhalt in Rom landete der Airbus der Aerolineas Argentinas am frühen Dienstagmorgen in Ezeiza, am internationalen Flughafen von Buenos Aires.

Als Leo Messi und Trainer Lionel Scaloni als erste mit dem Weltpokal aus dem Flieger stiegen, war ein roter Teppich ausgerollt. Und auch die Uhrzeit hielt die Argentinierinnen und Argentinier nicht davon ab, den Helden zu Tausenden schon mitten in der Nacht einen heldenhaften Empfang zu bereiten.

Bereits in der Nacht fuhr das Weltmeister-Team um Lionel Messi im offenen Bus durch Buenos Aires – gefeiert von Tausenden Fans. Bild: Rodrigo Abd/AP

Die «Hinchas», die Fans, waren seit dem frühen Abend rausgepilgert in den Vorort der Zehn-Millionen-Metropole, um den Weltpokal und natürlich die Mannschaft zu sehen. Der Dienstag war ja von der Regierung zum Feiertag erklärt worden.

Nicht einfach ein WM-Titel

Selbst die fünf Kilometer zum Campus und Trainingszentrum des Fussballverbandes AFA verwandelten sich in tiefer Nacht in eine kleine Krönungsmesse für die Helden. Allein dieser kurze Weg dauerte zwei Stunden. Denn dieser WM-Titel ist gerade in Argentinien nicht einfach ein WM-Titel.

Ignacio «Nacho» Berdasco aus Bahia Blanca. Bild: zvg

«Seit Sonntag feiern wir Tag und Nacht», sagt Ignacio Berdasco, den seine Freunde nur «Nacho» nennen. Der Tag des Finals, so der 22-Jährige aus Bahia Blanca, «war der beste Tag in meinem Leben». «Wir haben gelacht, geweint, geschimpft, hatten Bauchschmerzen, ein paar Mal während des Finals sind meine Freunde und ich fast ohnmächtig geworden – und jetzt sind wir Weltmeister!»

Nirgends auf der Welt wird der Fussball so geehrt, gefeiert und gekämpft wie am Südzipfel Südamerikas. Leidenschaft umschreibt das Verhältnis der Argentinier zum Fussball nur in Ansätzen. Wenn es einen Ort auf der Welt gibt, wo das Bonmot von Liverpools Trainerlegende Bill Shankly gelebt wird, dann ist es Argentinien. Shankly behauptete, Fussball sei viel mehr als eine blosse Frage von Leben und Tod.

Und wenn man dazu noch im Hinterkopf behält, dass Argentinien gerade mal wieder in einer tiefen Krise steckt, dass die Armut wie ein Virus um sich greift, die Inflation dreistellig wird zum Jahresende, dann weiss man, dass dieser Sieg plötzlich alles überdeckt, zumindest für ein paar Wochen.

Das Beten hat geholfen: Wie diese junge Argentinierin fieberte das ganze Land am Sonntag dem Titel entgegen. Bild: Agency/Anadolu

«In einem so gespaltenen Land wie unserem, ob politisch, gesellschaftlich und sogar im Fussball, gibt es heute keine Differenzen, alle sind auf einer Seite», sagt Nacho Berdasco. Anhänger von eigentlich bis aufs Blut verhassten Gegnern wie River Plate und Boca hätten gemeinsam gefeiert. «Wir sind alle Argentinier, und es ist egal, ob man seinen Nachbarn nicht kennt, man singt, weint und umarmt sich trotzdem.»

Die Argentinier sind nah am Wasser gebaut

Welche Bedeutung dieser Titel für Land, Leute und auch die Equipe hat, war im Laufe dieses Turniers immer wieder an den zahllosen Tränen zu sehen, die Spieler, Trainer und auch Anhänger vergossen. In Argentinien sind die Menschen ohnehin ein bisschen näher am Wasser gebaut, Fussball und Politik werden mit einer unglaublichen Passion gelebt.

Gerade dieser Titel war mit so viel Erwartungen und Hoffnungen auch wegen der langen Wartezeit und der vielen verlorenen Finals bei den WM 1990 und 2014 und den Copa Américas (vergleichbar mit Fussball-EM) emotional und national aufgeladen. Und in Argentinien beisst sich die Machokultur auch nicht mit den Tränen. Im Gegenteil. Aber diese Passion ist Fluch und Leidenschaft zugleich für dieses wahnwitzige Land am Ende der Welt.

Ab 11.30 Uhr Mittag fuhr die Mannschaft im offenen Bus bei blauem Himmel und 25 Grad von Ezeiza die 30 Kilometer bis ins Stadtzentrum. Hunderttausende säumten die Stadtautobahn. Der Bus kam nur im Schritttempo voran, je näher er sich dem Stadtzentrum näherte. Bis zu acht Stunden sollte die Fahrt dauern bis zum Obelisken, dem Ort, wo die Argentinier feiern, wenn es dann mal was zu feiern gibt.

Superstar Lionel Messi mit dem WM-Pokal. Bild: Gustavo Garello/AP

«Wir wollten Messi als Champion sehen und für eine Weile die schlechten Zeiten vergessen, die das Land durchmacht», sagt Nacho. «Wir wissen, dass wir nach all diesen Feierlichkeiten in die Realität zurückfallen und erkennen werden, dass die Inflation noch stärker gestiegen ist.»

Vielleicht auch deshalb geniessen sie diesen Moment in vollen Zügen. Auch Nacho. Als er nach dem Final nach Hause kam, erzählt er, habe er seinen Vater umarmt. «Er fragte mich, was ich fühle, und ich sagte ihm, dass ich von ganzem Herzen Weltmeister werden wollte. Das Gefühl und die Leidenschaft, die alle Argentinier haben, kann uns nichts und niemand nehmen.»

