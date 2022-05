WEF 2022: Die Einigkeit gegen Putin ist trügerisch

Der super Redakteur der AZ - Patrik Müller berichtet in einem Artikel, die EU unterstütze die Ukraine ohne Kriegspartei zu sein.....Man muss sich mal überlegen, wie da ein Redaktor denkt und tickt.Die EU ist längst Kriegspartei und Spielball Selenskis und der USA, welche die Glut zum Feuer anfachen wollen.Statt dass die EU das Gespräch mit Putin sucht, verfallen Sie der Taktik Selenskis und der USA, Russland mit Sanktionen in die Knie zwingen zu wollen. Putin wäre blöd, wenn er diesen Spielchen nachgeben würde.Das Gegenteil ist der Fall und Putin blockiert alles - von Weizen, über andere wichtige Handelsgüter, welches die Ärmsten dieser Welt in den Tod treibt.Macht nur weiter so - doch, die EU ist Kriegspartei.