Waldbrand bedroht Riesenmammutbäume in Kalifornien

In Kalifornien kämpft die Feuerwerk gegen einen Waldbrand. Am Montag waren mehr als 500 Feuerwehrleute und Helfer in dem beliebten Ausflugsgebiet im Einsatz. Der Brand bedroht den Mariposa Grove das Waldgebiet am Südrand des Yosemite-Parks, der für seine über 60 Meter hohen und mehr als 2000 Jahre alten Mammutbäume bekannt ist.

12.07.2022, 09.18 Uhr