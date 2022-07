Am vergangenen Wochenende spielte sich an einem Strand in Waikiki eine dramatische Szene ab. Eine Videoaufnahme zeigt, wie eine Schwimmerin im Wasser von einer Mönchsrobbe angegriffen wird. Das Tier verfolgt die Frau, versucht sie zu beissen und zieht sie unter Wasser.

27.07.2022, 09.09 Uhr