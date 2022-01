Wahlkampf Zemmour, der jüdische Verteidiger der Antisemiten Frankreichs Präsidentschaftskandidat Eric Zemmour stand diese Woche gleich zweimal vor Gericht. Einer der Vorwürfe wiegt besonders schwer: Mit seinen Aussagen versucht er die nationale Geschichte für seine Kampagne umzuschreiben. Stefan Brändle 22.01.2022, 11.34 Uhr

Eric Zemmour bei einer Unterschriftsstunde für sein neustes Buch. Bild: keystone

Als erstes wurde Eric Zemmour am vergangenen Montag zu einer Busse von 10'000 Euro wegen rassistischer Sprüche verurteilt. Der 63-jährige Publizist hatte sich auf dem rechtslastigen Newssender CNews über unbegleitete Minderjährige aus dem Maghreb aufgehalten und erklärt: «Es sind Diebe, Mörder, Vergewaltiger, das ist alles, was sie sind.»

Die Staatsanwältin befand, Zemmour habe «die Grenzen der Meinungsäusserungsfreiheit überschritten». Zemmour legte sofort Berufung ein. Er stellt sich auf den Standpunkt, er habe «keine Rasse oder Ethnie» angegriffen, weshalb der Tatbestand gar nicht zutreffen könne. Das letztinstanzliche Urteil wird erst nach den Präsidentschaftswahlen von April erwartet.

Verteidigung des obersten Nazi-Kollaborateurs

Dieser Prozess war nur das Vorspiel zu einem zweiten Gerichtsfall, der am Donnerstag – erneut ohne Zemmour – begonnen hat. Im aktuellen Wahlkampf gibt er viel zu reden, denn der Tatbestand lautet diesmal auf «Bestreitung eines Verbrechens gegen die Menschheit». Zemmour hatte ebenfalls auf CNews erklärt, der Vorsteher des Vichy-Regimes, Philippe Pétain, habe im Zweiten Weltkrieg «französische Juden gerettet».

Damit rehabilitiert er in gewissem Sinn die mit den Nazis kollaborierende Staatsführung, die nach der Niederlage gegen Hitler 1940 von Paris in die zentralfranzösische Bäderstadt Vichy umgezogen war.

Marschall Pétain, Frankreichs Held des Ersten Weltkriegs und Schande des Zweiten Weltkriegs. Bild: Keystone

Zemmour attackiert die offizielle und weitgehend unbestrittene Geschichtsschreibung, die zwischen dem feigen Kollaborateur Pétain und dem heroischen Résistance-Kämpfer Charles de Gaulle entschieden hat. Ungesagt übernimmt er die hanebüchene These der extremen Rechten und des «Front National»-Gründers Jean-Marie Le Pen, Pétain sei damals Frankreichs «Schild» gewesen, de Gaulle das «Schwert»; in einer Art nationalen Arbeitsteilung hätten sie zusammen gegen Nazi-Deutschland gekämpft.

All dies - und noch viel mehr - verbirgt sich in Zemmours Sager über den «Judenretter» Pétain. Doch ist faktisch etwas dran an dieser Aussage? Nur auf den ersten Blick. Aus Frankreich sind unter dem Vichy-Regime proportional weniger Juden – 70'000 – in die Vernichtungslager Osteuropas deportiert worden, als zum Beispiel aus Belgien und Holland.

Das ist aber nicht Pétains Verdienst, sondern erklärt sich ganz einfach aus dem Umstand, dass Frankreich nur zur Hälfte von deutschen Truppen besetzt war; viele französische Juden konnten sich deshalb in den Süden absetzen, wo sie Angehörige hatten. Die wiederum erklärt, dass unter den 70'000 aus Frankreich deportierten Juden 50'000 wenig integrierte oder vernetzte Ausländer waren – hauptsächlich sprachunkundige Polen, Deutsche und Russen, die rasch in die Fänge der französischen Polizei gerieten.

Pétain liess Juden deportieren

Pétain schützte auch die französischen Juden nicht. Im Gegenteil: Er verfolgte und beraubte sie ab 1940 mit offen antisemitischen Gesetzen. Als die Nazis 1942 die Endlösung vorantrieben, lieferte sein Regime mehr Juden dem sicheren Tod aus, als die deutschen Besatzer verlangt hatten. Davon zeugt die bekannte Razzia des Vel d’Hiv; in diesem Pariser Sportstadion wurden 13'000 Juden zusammengetrieben, darunter 4115 Kinder. Sie waren zu 80 Prozent Franzosen und wurden von Pétains Schergen nicht etwa beschützt, wie Zemmour behauptet, sondern in den sicheren Tod geschickt. Nur ganz wenige jüdische Kinder überlebten den Horror.

Zemmour verdreht damit schlicht die Fakten. Ein Gericht bestätigte vor einem Jahr, Pétain habe sich «an der von den Nazis betriebenen Politik der Judenvernichtung beteiligt». Zemmour wurde aus anderen Gründen freigesprochen, mit denen sich das Berufungsgericht am Donnerstag befassen muss. Die historische Frage ist hingegen geklärt.

Die französischen Historiker und namentlich auch der amerikanische Vichy-Spezialist Robert Paxton – der in den 70er-Jahren ein bahnbrechendes Standard-Werk zu Vichy vorgelegt hatte – verwirft Zemmours These. De Gaulles Enkel Pierre zeigte sich «schockiert» und erklärte: In Wahrheit sei sogar Hitler von der Judenhatz durch Pétains Gendarmen «überrascht» gewesen.

Der wahre Held Frankreichs im Zweiten Weltkrieg: Charles de Gaulle. Bild: Keystone

Der Staatsanwalt verlangt eine Busse von 10'000 Euro gegen Zemmour. Das Urteilt steht aus.

Abgesehen vom Rechtsfall bleibt die - politische - Frage, warum sich Zemmour mit einer so kruden Theorie selber in die Nesseln setzt. Der Pétain-Forscher Pascal Ory vermutet, Zemmour versuche einen Brückenschlag von der klassischen bis hin zur extremen Rechten. Denn der Präsidentschaftskandidat, der in Umfragen derzeit den vierten Platz belegt, insinuiert letztlich, Pétain habe nicht antisemitisch, sondern «national» gehandelt, indem er versucht habe, wenigstens die französischen Juden zu verschonen.

Zemmour verscherzt es sich

Ob die Rechnung des selbst ernannten Nonkonformisten aufgeht, ist fraglich. Zemmour mag erkannt haben, dass historische Fragen in französischen Wahlkämpfen bisweilen wichtiger sind als aktuelle Themen wie Steuern oder Renten. Pétain steht allerdings wirklich nur noch bei einer Handvoll Nostalgikern, Antisemiten und Nationalisten in Ehren. Bedeutend mehr Franzosen könnten wegen der Pétain-Polemik von Zemmour abrücken, auch wenn sie an sich seine Hardliner-Thesen zu Immigration, Islam und nationaler Identität teilen.

Zudem verscherzt es sich Zemmour mit der jüdischen Gemeinschaft Frankreichs, der bedeutendsten Westeuropas. Sie wissen, wie ihre Großeltern damals verfolgt wurden. Selber jüdisch-algerischer Abstimmung, hatte Zemmour zuerst viele von ihnen für sich gewonnen, als er – zu Recht – erklärte, viele Juden würden heute aus salafistisch unterwanderten Banlieue-Vierteln vertrieben.

Aber er wirbt auch um die Antisemiten im Land. So zweifelt er, der Jude, in der Dreyfus-Affäre sogar die Unschuld des jüdischen Hauptmannes als «nicht eindeutig» an. Provokativ mag das ja sein. Doch einen Wahlkampf gewinnt man damit heute kaum mehr. Auch wenn sich der Pétain-Versteher Zemmour gerne auch als dessen Gegner de Gaulle inszeniert, wie folgender Twitterausschnitt zeigt: