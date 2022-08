Wahlen Italien: Matteo Salvini will wieder Innenminister werden

Wahlkampf in Italien Putinverehrer und Postfaschisten: Italiens Rechtsparteien geben sich im Wahlkampf siegessicher In Italien hat nach dem Rücktritt von Regierungschef Mario Draghi der Wahlkampf begonnen. Es dominieren populistische Slogans – die zahlreichen realen Probleme des Landes werden beharrlich ausgeblendet. Dominik Straub, Rom Jetzt kommentieren 14.08.2022, 05.00 Uhr

Der frühere Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini spricht auf der Insel Lampedusa mit Journalisten. Die Immigration ist Wahlkampfthema Nummer Eins in Italien. Auf Lampedusa kommen jeweils viele Immigranten an, die nach Europa wollen. David Lohmueller / AP

Die Rechte verteilt das Fell des Bären, bevor sie ihn erlegt hat. Die postfaschistischen Fratelli d’Italia von Giorgia Meloni, die rechtspopulistische Lega von Matteo Salvini und die Forza Italia von Silvio Berlusconi sind angesichts der Umfragen und der Uneinigkeit der politischen Gegner siegesgewiss. Darum diskutieren die Parteispitzen, im Hinblick auf die vorgezogenen Neuwahlen vom 25. September, bereits über die Besetzung der Schlüsselministerien.

Immigration als Wahlkampfthema Nummer Eins

Als besonders forsch erweist sich dabei Lega-Chef Salvini: Er macht bei seinen Wahlkampfauftritten keinen Hehl daraus, dass er ins Innenministerium zurückzukehren gedenkt. Dieses hatte er von 2018 bis 2019 geleitet, in Italiens populistischster Regierung aller Zeiten – gebildet aus der Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung, geführt von Giuseppe Conte.

«Den Innenminister habe ich schon ein Jährchen gemacht – wenn ihr uns eure Stimme gibt, dann werden wir wieder unsere Grenzen verteidigen und unsere Städte sicher machen», erklärt Salvini bei jedem seiner Wahlauftritte. «Zero clandestini» (null Einwanderer ohne gültige Papiere) lautet sein Versprechen. Er vergisst dabei, dass die Zahl der «clandestini» während seiner Zeit als Innenminister massiv zugenommen hatte.

Migrantinnen und Migranten kommen in Sizilien an. Yara Nardi / EPA

Mit den von Salvini durchgesetzten sogenannten Sicherheitsdekreten, die den Aufenthaltstitel der humanitären Aufnahme abgeschafft hatten, wurden zehntausende Immigranten, die vorher ein Bleiberecht und damit auch eine Arbeitsbewilligung hatten, von einem Tag auf den anderen wieder in die Illegalität getrieben.

Doch das haben die meisten Wählerinnen und Wähler längst vergessen – und so wird die Immigration, die unter Draghi kein Thema war, bereits wieder zum Wahlkampfschlager Nummer eins. Salvini wird am Donnerstag oder Freitag nach Lampedusa fahren: Der südlichste Punkt der EU, wo jedes Jahr tausende Bootsflüchtlinge ankommen, scheint ihm der ideale Ort für seine Propaganda. «Mit sechs Millionen Italienern, die in Armut leben, können wir es uns nicht leisten, tausende ankommende Immigranten von morgens bis abends zu unterhalten», erklärt Salvini.

Die europäischen Partner beruhigen

Giorgia Meloni versucht die europäischen Partner zu beruhigen. Ettore Ferrari / EPA

Giorgia Meloni bremst dagegen noch ein wenig bei der Vergabe von Ministerposten – dabei ist sie diejenige, die ihren Posten im Fall eines Wahlsiegs des Rechtsbündnisses wohl auf Nummer sicher hätte: Sie gilt im Fall eines Wahlsiegs der Rechten als neue Ministerpräsidentin Italiens gesetzt.

Der Grund: Ihre Fratelli d’Italia führen in den Umfragen mit 24 Prozent klar vor den Bündnispartnern Lega (13 Prozent) und Forza Italia (8 Prozent). Gemäss einer alten internen Abmachung darf bei den Rechtsparteien diejenige Partei den Namen des Regierungschefs vorschlagen, die am Wahltag die meisten Stimmen macht.

Meloni ist sich selber durchaus bewusst, welche Bedenken ihre Parteizugehörigkeit und ihre politischen Verbindungen zur rechtsextremen spanischen Vox-Partei, zu Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban und zu zahlreichen anderen ultra-rechten Parteien im Ausland auslöst.

Darum schwebt ihr – zur Beruhigung der europäischen Partner – ein politisch eher moderates Kabinett vor. So etwa mit dem Forza-Italia-Mann Antonio Tajani als Aussenminister: Der ehemalige Präsident des europäischen Parlaments, so Melonis Kalkül, könnte die Ängste und Zweifel in Brüssel vielleicht etwas zerstreuen.

Rechtsparteien betreiben Blockadepolitik

Viel Anlass zur Gelassenheit besteht freilich nicht. Die zentrale Frage, wie es Italien nach Draghi mit seiner Bündnistreue zur Nato und der Unterstützung der Ukraine halten wird, wird wohl bis zum Wahltag unbeantwortet bleiben.

Meloni gibt sich zwar als überzeugte «Atlantikerin» und hat die Regierung Draghi auch bei der Lieferung schwerer Waffen an Kiew immer unterstützt, obwohl ihre Partei in der Opposition ist. Sie würde aber mit den erklärten Putin-Verehrern Salvini und Berlusconi regieren, und wer sich dabei durchsetzen würde, ist völlig offen.

Der ehemalige italienische Premier Silvio Berlusconi und der russische Präsident Wladimir Putin besuchen 2015 ein Denkmal für Soldaten in Sewastopol auf der Halbinsel Krim. Alexei Druzhinin / AP

Der bisherige Wahlkampf verheisst auch in anderen Politikfeldern wenig Gutes. Die wirklich wichtigen Probleme Italiens werden von den Parteien komplett ausgeblendet, insbesondere die horrende Staatsverschuldung. Berlusconi verspricht fröhlich eine Verdoppelung der Mindestrenten, während Salvini bereits wieder von einer Steueramnestie und einer Einheitssteuer («Flat Tax») fantasiert. Keiner der beiden Rechtspopulisten hat bisher auch nur ansatzweise erklärt, wie diese kostspieligen Wahlgeschenke finanziert werden sollen.

Fraglich ist auch, ob eine Rechtsregierung auf Draghis Pfad der Reform-Tugend weitergehen würde, der für die Freigabe der Milliarden aus dem EU-Wiederaufbaufonds unabdingbar ist. Die seit Monaten betriebene Blockade-Politik aller drei Rechtsparteien gegen die Steuer- und Justizreform sowie gegen die Liberalisierungen sind jedenfalls ein schlechtes Omen.

