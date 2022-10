Angriff auf Nancy Pelosis Ehemann Paul: Was dahinter steckt

US-Wahlen Vorbote eines drohenden Bürgerkriegs in den USA? Was hinter dem gewaltsamen Angriff auf Nancy Pelosi Ehemann stecken könnte Die rechte Propaganda-Maschine verbreitet wilde Theorien über die Hintergründe der Attacke auf den Ehemann der hochrangigen US-Demokratin Nancy Pelosi. Was steckt dahinter? Renzo Ruf, Washington Jetzt kommentieren 31.10.2022, 16.12 Uhr

Das Stadthaus des Ehepaars Pelosi in San Francisco (Kalifornien): Hier wurde der 82 Jahre alte Paul Pelosi in der Nacht auf Freitag von einem Einbrecher verletzt. Eric Risberg / AP

Paul Pelosi, der Ehemann der hochrangigen Demokratin Nancy Pelosi, wurde am Freitag von einem Einbrecher in San Francisco (Kalifornien) schwer verletzt. Er befindet sich immer noch in Spitalpflege. Drei Fragen und Antworten zu diesem Gewaltakt, wenige Tage vor der amerikanischen Parlamentswahl.

Was ist bisher über den mutmasslichen Täter bekannt?

Der 42-jährige Mann, der noch am Tatort von der Stadtpolizei festgenommen wurde, ist in der alternativen Szene von San Francisco eine recht bekannte Figur. Früher setzte sich der gebürtige Kanadier für die Rechte von Nudistinnen und Nudisten ein; in jüngster Zeit verbreitete er auf seinem Blog vor allem das Gedankengut des QAnon-Kultes. Fans dieser rechtsextremen Bewegung beschuldigen hochrangige Demokraten, verwerfliche Straftaten zu begehen. Der Täter soll im Wohnhaus der Pelosis gerufen haben «Wo ist Nancy?», als wollte er der Speakerin eine Botschaft überbringen. Er trug Einwegfesseln auf sich und verletzte Paul Pelosi mit einem Hammer.

Gibt es auch andere Theorien über den Vorfall?

Ein lokaler Fernsehsender berichtete am Freitag, der Täter sei bei der Festnahme nur mit einer Unterhose bekleidet gewesen. Obwohl der Journalist des Senders KTVU-TV diesen Bericht wenig später korrigierte, war der ursprüngliche Bericht ein gefundenes Fressen für Anhängerinnen und Anhänger von Verschwörungstheorien.

Im Internet zirkulierten umgehend Gerüchte, der 82 Jahre alte Paul Pelosi habe eine sexuelle Beziehung mit dem späteren Attentäter gehabt. Für diese Thesen gibt es keine Beweise. Aber selbst Elon Musk, reichster Mann der Welt und neuerdings Alleinbesitzer des Kurznachrichtendienstes Twitter, verbreitete sie am Wochenende weiter. Musk löschte einen Tweet, in dem er gesagt hatte: «Es besteht die winzige Möglichkeit, dass an dieser Geschichte mehr dran sein könnte, als man denkt.»

Ist der Anschlag der Vorbote eines baldigen Bürgerkriegs?

Gewalt ist, leider, im amerikanischen Politbetrieb allgegenwärtig. Neu ist höchstens das vergiftete Klima, das zwischen Demokraten und Republikaner herrscht. Dafür verantwortlich ist sicherlich auch der abgewählte Präsident Donald Trump, der in seinen Stellungnahmen zunehmend mit extremistischen Positionen liebäugelt. Immerhin distanzierte auch Trump von der Attacke gegen den Gatten seiner ehemaligen Widersacherin. «Das ist eine furchtbare Sache». sagte er in einem Interview mit einem spanischsprachigen TV-Sender. Trump machte für die Attacke aber die Demokraten verantwortlich, die in Grossstädten wie San Francisco nicht energisch genug gegen Kriminelle vorgingen.

