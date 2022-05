Philippinen: Comeback der berüchtigten Marcos-Dynastie

Folgen für Gemeindekasse Zoff um Abstimmungsflyer: Gegner der Steuervorlage nennen nicht alle Zahlen – und ernten Kritik

In einer aufwendigen Schlussoffensive verteilt das Nein-Komitee zur Steuergesetzrevision Flyer in viele Aargauer Haushalte. In jeder Gemeinde wird der Flyer angepasst und auf die konkreten Steuerausfälle bei einem Ja hingewiesen. Doch in mehreren Gemeinden wird nur die halbe Wahrheit über die Mindereinnahmen kommuniziert.