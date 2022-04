Niederlage für Le Pen: Wie weiter mit Salvini, Weidel und Trump?

Wahlen Frankreich Nach der Niederlage von Marine Le Pen: Wie geht es weiter mit Europas Rechtspopulisten? Nie waren Rechtspopulisten in Europa näher daran, nach der ganz grossen Macht zu greifen als in Frankreich. Kommt nun ihr Fall? Stefan Brändle (Paris), Dominik Straub (Rom), Stefan Schocher (Wien), Christoph Reichmuth (Berlin) und Renzo Ruf (Washington) Jetzt kommentieren 26.04.2022, 05.00 Uhr

Trotz Rekordergebnis konnte sich Marine Le Pen in der Präsidentschaftswahl gegen Emmanuel Macron nicht durchsetzen. Getty Images Europe

Bei der französischen Rechten herrscht Katerstimmung. Marine Le Pen hat zwar erstmals an einer Präsidentschaftswahl mehr als 40 Prozent der Stimmen erhalten. Trotzdem war ihr Abschneiden eine herbe Enttäuschung – nachdem ihr Umfragen bis zu 49 Prozent Stimmen prophezeit hatten. Zum achten Mal ist ein Vertreter der Le-Pen-Familie gescheitert. Ein Politexperte sprach deshalb von einer «gläsernen Decke» für die Lepenisten. Sie sind einfach nicht mehrheitsfähig.

Weil ihre Partei unfähig ist, Allianzen einzugehen, versucht Marine Le Pen, ihre Wählerschaft zu erweitern, indem sie nicht nur rechte Themen wie Immigration beackert, sondern einen geradezu linken Wirtschafts- und Sozialkurs fährt. Damit entblösst sie aber nur ihre rechte Flanke – in die der Publizist Éric Zemmour flugs gesprungen ist. Er fährt eine rechtskonservative und wirtschaftsliberale Linie ähnlich der Schweizer SVP, deren Vertreter wie Yves Nidegger oder Roger Köppel er bei einem Besuch in Genf getroffen hatte.

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban wurde vor kurzem wiedergewählt. Getty Images Europe

Freilich wurden in Ungarn (Viktor Orban) und Serbien (Aleksandar Vucic) vor kurzem Rechtsnationale wiedergewählt. Doch in Westeuropa waren Rechtspopulisten nie näher an der Machtübernahme als am Wochenende in Frankreich. Europas Rechtspopulisten hofften denn auch auf einen Sieg Le Pens und auf eine Art Dammbruch für die Rechtsparteien. Ist die Niederlage nun nur der Anfang von ihrem Niedergang?

Italiens Ex-Innenminister Matteo Salvini ist in Umfragen seit Monaten auf Talfahrt. Mondadori Portfolio

Italiens bekanntester Populist, Matteo Salvini, wertete die Niederlage Le Pens am Sonntag tapfer als Sieg. Der Lega-Chef und ehemalige Innenminister, in den Umfragen seit Monaten auf Talfahrt, hat in Frankreich auf das falsche Pferd gesetzt. Eine unglückliche Figur hatte Salvini schon zwei Monate zuvor gemacht, als sein Idol Wladimir Putin die Ukraine überfiel. Bei den jüngsten Umfragen lag die Lega noch bei 15 Prozent der Stimmen; bei der Europawahl 2019 hatte die Partei noch mehr als das Doppelte erzielt.

Aus dem Niedergang Salvinis abzuleiten, dass die Rechtspopulisten auch in Italien ihre besten Zeiten hinter sich hätten, wäre aber verfrüht. Denn was Salvini derzeit verliert, gewinnt Giorgia Meloni, Chefin der postfaschistischen Fratelli d’Italia, in den Umfragen regelmässig hinzu: Die «Brüder Italiens» sind mit 22 Prozent inzwischen die stärkste politische Kraft im Land. Meloni hat die Putin-Begeisterung Salvinis nie geteilt, was ihr nun zugutekommt. Es ist sehr gut möglich, dass Giorgia Meloni in elf Monaten genau das schaffen wird, was Marine Le Pen verwehrt blieb: als erste Frau ins mächtigste Amt ihres Landes gewählt zu werden.

Harte Zeiten hat sie hinter sich, die FPÖ in Österreich: Erst das Ibiza-Video, dann fallen alle Corona-Massnahmen, und die Partei der Covid-Leugner verliert ihre Trumpfkarte. Und dennoch: Umfragen geben der FPÖ durchwegs knapp 20 Prozent. Das ist die Basis, mit der die Partei rechnen kann. Dass die ÖVP nach dem Abgang von Ex-Kanzler Sebastian Kurz nun wieder zunehmend von rechtspopulistischen Auswüchsen Abstand nimmt, überlässt der FPÖ allerdings ein grosses Feld. Nur hat die FPÖ seit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine einen Klotz am Bein.

Unter Heinz-Christian Strache, der über die «Ibiza-Affäre» stolperte, pflegte die FPÖ beste Beziehungen nach Russland. 2016 wurde gar ein Kooperationsvertrag mit der Kreml-Partei «Einiges Russland» unterzeichnet. Nach Straches Abgang als Parteichef wurde die auf fünf Jahre begrenzte Kooperation auf Eis gelegt. 2021 lief der Vertrag aus. Und nach Russlands Angriff auf die Ukraine sind FPÖ-Vertreter nun sehr intensiv darum bemüht, die Vereinbarung herunterzuspielen.

Alice Weidel und die AfD büssen an Wählergunst ein. Getty Images Europe

Die in Teilen rechtsextreme AfD mit ihrer Frontfrau Alice Weidel steht vor entscheidenden Monaten. Bereits bei den Bundestagswahlen 2021 büsste sie an Wählergunst ein. Nur im Osten Deutschlands hat die Partei den Charakter einer etablierten Grosspartei errungen. Wegen ihrer extremen Ausrichtung steht die AfD im Visier des Inlandgeheimdienstes, viele bürgerliche Wähler haben sich daher von der Partei losgesagt. Nach dem Abgang des als gemässigt geltenden Co-Parteichefs Jörg Meuthen droht die AfD unter der Doppelspitze Weidel/Tino Chrupalla noch weiter nach rechts abzudriften.

Schaden dürfte der AfD auch ihre Nähe zu Russland. Immer wieder reisten AfD-Abgeordnete in der Vergangenheit auf Einladung nach Moskau, Parteichef Chrupalla wurde vor zwei Jahren von Aussenminister Sergej Lawrow wie ein Staatsgast empfangen.

Die rechtspopulistische Volkspartei in Dänemark ist in einer veritablen Krise. 2015 war sie mit 21 Prozent die zweitgrösste Partei, doch die Zeiten, als die Partei nach der Jahrtausendwende die bürgerliche Regierung an der Macht hielt und dafür eine harte Einwanderungspolitik bekam, sind längst vorbei. Die Partei hat es verpasst, neue politische Ideen zu entwickeln. Und bei ihrem Kernthema wurde ihr schlicht das Wasser abgegraben. Denn die Sozialdemokraten sind unter Regierungschefin Mette Frederiksen in der Einwanderungspolitik weit nach rechts gerückt. Gleichzeitig gewannen sie mit ihrer Wohlfahrtspolitik die Arbeiter-Wähler von der sozialpolitisch durchaus auch links stehenden Volkspartei zurück.

Politbeobachter sind sich einig: Bei der nächsten nationalen Parlamentswahl im November können die US-Republikaner mit einem Sieg im Repräsentantenhaus und im Senat rechnen. Für dieses Comeback, nicht einmal zwei Jahre nach der Abwahl von Ex-Präsident Donald Trump, gibt es zwei Gründe.

Verhindert Donald Trump einen Aufschwung der Republikaner? Getty Images North America

Erstens ist es den Demokraten von Präsident Joe Biden im Jahr drei der Coronapandemie nicht gelungen, Lösungen für die grössten politischen Probleme Amerikas zu finden. Von dieser Unzufriedenheit über die innenpolitische Arbeit der Regierung profitiert im amerikanischen Zweiparteien-System automatisch die Opposition. Und zweitens kommt es den Republikanern zugute, dass Trump nicht mehr ständig im Rampenlicht steht. Viele Wählerinnen und Wähler, die 2020 Biden den Vorzug gaben, weil sie den damaligen Präsidenten loswerden wollten, sind nun wieder für die politischen Schalmeienklänge der Republikaner empfänglich.

Ausgerechnet der Rechtspopulist Trump könnte die Siegesträume seiner Partei noch zerstören – indem er während der parteiinternen Vorwahlen republikanische Kandidaten und Kandidaten durchdrückt, die zwar ihm Loyalität geschworen haben, die aber einem breiten Publikum zu extrem sind.

