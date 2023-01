Ukraine-Krieg: Wagner-Söldner flüchtet nach Norwegen

Wagner-Kommandant Verdient dieser Mann Schutz oder einen Prozess als Kriegsverbrecher? Norwegen rätselt über einen russischen Flüchtling Zum ersten Mal ist ein Kommandant der berüchtigten russischen Kampftruppe Wagner geflohen. Er hat es knapp über die Grenze nach Norwegen geschafft. Dort streitet man nun: Soll man dem 26-Jährigen helfen – oder ihn als Kriegsverbrecher behandeln? Niels Anner, Kopenhagen Jetzt kommentieren 18.01.2023, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schutzsuchender oder Kriegsverbrecher? Andrej Medwedew, der nach Norwegen geflohene Wagner-Söldner. VK

«Wer sich für den Dienst in der Wagner-Gruppe meldet, weiss, was er tut», sagt Natalia Ravn-Christensen. Für die Sprecherin der ukrainischen Vereinigung in Norwegen ist klar: Der durch die Wälder nach Nordnorwegen geflüchtete ehemalige Kommandant in der privaten russischen Söldnertruppe «Wagner» gehört wegen Kriegsverbrechen vor Gericht.

Die Gruppe, vom Kremlfreund Jewgeni Prigoschin geführt, ist für ihr brutales Vorgehen in der Ukraine berüchtigt. Andrej Medwedew, so heisst der 26-Jährige ehemalige Wagner-Kommandant, der am Wochenende in Norwegen ein Asylgesuch gestellt hat, schildert die Situation allerdings ganz anders. «Ich habe keine Verbrechen begangen», sagt er in einem von der Menschenrechtsorganisation Gulagu publizierten Video. Er habe nach einem Gefängnisaufenthalt bei der Kampftruppe unterschrieben, doch habe dann eine fürchterliche Realität erlebt.

Er habe mit einfachen Gewehren gegen Panzer kämpfen müssen, sei Zeuge von Massenhinrichtungen geworden, von Misshandlungen von Gefangenen und der Ermordung von Deserteuren. Medwedew selber, so sagt sein norwegischer Anwalt Brynjulf Risnes, habe als gewöhnlicher Soldat gekämpft, aber sich nicht an Kriegsverbrechen beteiligt. Jetzt möchte der ehemalige Kommandant als Informant dem Westen helfen. Er bereue, erklärte Medwedew, dass er sich von der Söldnergruppe habe anwerben lassen. Deshalb sei er geflohen, habe sich versteckt und Hilfe bekommen, um in die nordrussische Stadt Murmansk zu gelangen.

Oslo in der Bredouille

Für Norwegen ist die Lage kompliziert. Das Justizministerium oder andere Behörden halten sich bisher mit Kommentaren zurück; der Geheimdienst klärt ab, und am Dienstag teilte die nationale Kriminalpolizei mit, sie wolle Medwedew verhören. Dieser sitzt in Oslo in Haft. Dorthin wurde er sofort gebracht, nachdem er in Nordnorwegen von Grenzpatrouillen verhaftet worden war.

«Er rannte aus dem Birkenwald, schlich um unsere Strohballen und die Scheune, ehe er sich davon machte», erzählte Svein Derås dem TV-Sender NRK. Er wohnt unweit der knapp 200 Kilometer langen Grenze zwischen Norwegen und Russland, die zu grossen Teilen durch den Fluss Pasvik führt. Dieser ist nun zugefroren, was Medwedew eine dramatische Überquerung erlaubte.

Er habe von Helfern zur Tarnung einen weissen Morgenmantel bekommen, habe den russischen Stacheldraht überwunden, sei von Hunden verfolgt und von Geheimdienst-Agenten beschossen worden, hat er erzählt. Überprüfen lässt sich dies nicht. Fakt ist, dass es kaum Leute über die auf russischer Seite streng bewachte grüne Grenze in der Polarregion schaffen. Letztes Jahr gab es zwei Fälle, davor sieben Jahre lang keinen. Es sei nicht auszuschliessen, sagte ein ehemaliger Grenzwächter der Zeitung «Dagbladet», dass es andere Beweggründe als Flucht gebe, zum Beispiel «das System auf norwegischer Seite zu testen».

In Russland droht ihm Lebensgefahr

Bisher wird dem Russen bloss illegale Grenzüberschreitung vorgeworfen. Die Polizei erklärte, sie wolle ihn primär als Zeuge verhören, auch zu den Kriegshandlungen in der Ukraine. Die weitere Entwicklung ist offen, doch es scheint klar, dass Norwegen Medwedew nicht nach Russland zurückschickt, da ihm dort Lebensgefahr drohen könnte.

Es müssten nun seine Asylgründe und sein Hintergrund genau ausgeleuchtet werden, erklärte Amnesty Norwegen. Der Menschenrechtsexperte Aage Borchgrevink sagte, falls der Russe wirklich Informationen zur Wagnergruppe liefern könne, sei er sehr interessant. Es sei auch nicht auszuschliessen, dass Staaten, die die Söldnergruppe als Terrororganisation einstufen, ein Auslieferungsbegehren stellen könnten.

«Wagner»-Chef Prigoschin teilte derweil mit, Medwedew sei «gefährlich»; er habe Gefangene misshandelt und mit einer Gruppe von norwegischen Söldnern gekämpft. Hinweise darauf gibt es keine.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen