Vor Kreta Zu viele Touristen: Behörden verbieten Betreten von Insel mit Traumstränden Dauercamper und Zehntausende Tagesgäste jedes Jahr haben der Insel Chrissi bei Kreta zugesetzt. Um die Natur zu schonen, sollen die Menschen ab diesem Sommer fernbleiben – zumindest grösstenteils. 13.05.2022, 13.42 Uhr

Ein Strand auf der Hauptinsel Kreta – hier darf weiterhin gebadet werden. Getty

Die kretische Regionalverwaltung hat ein Betretungsverbot für die eigentlich unbewohnte griechische Insel Chrissi («Die Goldene») verhängt. Das kleine Eiland südlich von Kreta ist für seine traumhaften Strände und seine einzigartige Natur bekannt. In den vergangenen Jahren hatten sich deshalb während der Sommermonate Menschen auf der Insel niedergelassen. Hinzu kamen geschätzte 200'000 Tagesbesucher pro Jahr. Nun sei die Natur auf der Insel zerstört, hiess es in einer Mitteilung der Behörden am Freitag.