Volksrepublik China Auf den Spuren seines Vaters: Wie sich Xi Jinping zum unantastbaren «überragenden Führer» der Weltmacht China macht Xi Jinping schwächte die historischen Fraktionen von Schanghai-Gang und Kommunistischer Jugendliga gezielt – und gewann vollständige Kontrolle über das Politbüro. Sein Vater spielte dabei eine wichtige Rolle. Othmar von Matt Jetzt kommentieren 29.01.2023, 18.00 Uhr

Das Netzwerk von Chinas Staatspräsident Xi Jinping im Politbüro der Kommunistischen Partei. Swiss Institute for Global Affairs/Grafik Stefan Bogner

Die internationale Presse ist im Saal versammelt, als Chinas Staatspräsident Xi Jinping (69) mit einem Ordnungshüter zu flüstern beginnt. Kurz darauf treten zwei Ordnungskräfte zu Hu Jintao (80), fordern ihn auf, mitzukommen. Jintao sitzt am 20. Parteitag der Kommunistischen Partei der Volksrepublik China (KPC) direkt neben Xi – er ist sein Vorgänger als Präsident (2003 bis 2013).

Die Ordnungshüter drängen Jintao aus dem Saal. Er sträubt sich. Die Ordnungskräfte lassen aber nicht locker. Als Jintao an seinem Nachfolger Xi vorbeiläuft, tippt er ihm kurz auf die Schulter und sagt etwas. Xi nickt – mit unbewegtem Gesichtsausdruck.

Zwei Ordnungshüter führen den ehemaligen Staatspräsidenten Hu Jinato (80) am 20. Parteitag der Kommunistischen Partei der Volksrepublik China aus dem Saal. Präsident Xi Jinping sitzt mit unbewegtem Gesicht da. EPA/Wu Hao

Diese Szene vom 22. Oktober 2022 hat sich ins kollektive Gedächtnis der Welt eingeprägt. Sie fragte sich: Hat Xi Jinping mit dieser Blossstellung gezielt seine Macht demonstriert?

Der Vorgang habe «einen sehr hohen Symbolgehalt», sagen Urs Vögeli und Remo Reginold vom Thinktank Swiss Institute for Global Affairs. Vor kurzem haben sie mit ihrem Team eine Studie abgeschlossen über «Chinesische Fraktionen und Xi Jinpings Top-Leadership-Netzwerk». Sie liegt der CH Media exklusiv vor.

Die Studie zeigt auf, dass der Vorfall mit Hu Jintao kein Zufall war. Xi schwächte Jintaos Fraktion der Kommunistischen Jugendliga 2022 empfindlich. Gleich vier Mitglieder dieser Fraktion mussten das Politbüro – das oberste Führungsgremium der KPC – verlassen, obwohl sie die Altersbeschränkung von 69 Jahren noch nicht erreicht hatten: Premierminister Le Keqiang, der führende Reformer Wang Yang, der stellvertretende Ministerpräsident Hu Chunhua und Chen Quanguo.

Damit ist die Kommunistische Jugendliga nicht mehr im Politbüro vertreten. Zusammen mit der sogenannten Schanghai-Gang bildete sie in den letzten Jahrzehnten das dual dominierte Fraktionssystem in China. Die beiden Fraktionen hielten sich gegenseitig in Schach, arbeiteten manchmal zusammen und stellten nacheinander die Staatspräsidenten vor Xis Ära.

Prominentester Vertreter der Schanghai-Gang ist Jiang Zemin, Chinas Staatspräsident von 1993 bis 2003. Die Fraktion setzt sich vor allem aus Vertretern der Wirtschaftselite im Küstengebiet zusammen. Ihre Mitglieder sind wirtschaftsoffen, stehen für Wirtschaftsreformen und Marktöffnung.

Prominentester Vertreter der Kommunistischen Jugendliga ist Jang Zemins Nachfolger Hu Jintao. Sie hat ihre Hochburgen im Hinterland, vermeintlich beim einfachen Volk und im Bauernstand. Die Jugendliga setzt sich programmatisch für soziale Gerechtigkeit ein und fördert die Stärkung des Mittelstandes.

Xis Interventionen trafen die Schanghai-Fraktion nicht ganz so hart wie die Jugendliga. Xi transformierte sie nach und nach in eine neue Schanghai-Fraktion, die stärker seinem wirtschaftspolitischen und isolationistischen Kurs folgt.

Evergrande Group und Jack Ma stehen der Schanghai-Gang nahe

Mit der alten Schanghai-Fraktion verknüpft ist die Evergrande Group, das zweitgrösste Immobilienunternehmen in China, das vom Zusammenbruch bedroht ist.

Auch Jack Ma, Gründer der Alibaba Group, hat starke Verbindungen zur alten Schanghai-Fraktion. Nach Kritik an der chinesischen Staatsführung verschwand der reichste Mann Chinas vorübergehend spurlos. «Das ist Xi Jinpings Macht- und Symbolpolitik», sagt Reginold. «Er hofiert gewisse Leute, und wenn sie plötzlich nicht mehr genügen oder passen, betreibt er opportunistische Situationspolitik und marginalisiert sie. So gelang es ihm beiläufig, eine neue Schanghai-Fraktion aufzubauen.»

Xi Jinping war einst ausgerechnet mit der Unterstützung der Schanghai-Fraktion an die Macht gekommen. Ob er zu ihr gehört oder nicht, ist umstritten. Diese Uneindeutigkeit und Vagheit sind aber Teil des chinesischen Fraktionssystems.

Mit Sicherheit hingegen gehört Xi Jinping zum einflussreichsten Netzwerk der Princelings. Das ist eine Art Parteiadel von Funktionären, die aus alteingesessenen revolutionären kommunistischen Familien stammen. Xis Vater Xi Zhongxun (1913–2002) wird der ersten Führungsgeneration der Volksrepublik China zugerechnet. Er war ein Kampfgefährte von Mao Zedong, der am 1. Oktober 1949 die Volksrepublik China proklamierte.

Der fünfjährige Xi Jinping (links) 1958 mit seinem Vater Xi Zhongxun. History/Universal Images Group/Getty Images

1962 fiel Xis Vater in Ungnade. Ihm wurde mangelnde Loyalität zu Mao vorgeworfen. Nach dem Ende der Kulturrevolution 1978 wurde er vollständig rehabilitiert und stieg zum Wirtschaftsreformer auf unter Parteiführer Deng Xiaoping, der China als Nachfolger von Mao faktisch von 1979 bis 1997 regierte.

Wie der Staatspräsident seinen «Xi Clan» aufbaute

Es ist denkbar, dass Xi die Entmachtung seines Vaters zum Anlass nimmt, um zu beweisen, dass Mitglieder der Familie Xi sehr wohl aussergewöhnliche Parteifunktionäre sein können. Nach seiner Wahl zum Staatspräsidenten 2013 begann er damit, eine eigene Fraktion aufzubauen: die «Xi Jinping Fraktion».

Dieses ist macht- und innenpolitisch seine wohl grösste Leistung. Er eifert damit Mao Zedong und Deng Xiaoping nach, den prägenden Figuren der ersten beiden Führungsgenerationen der Kommunistischen Partei.

Das 20. Politbüro ist inzwischen fast total von Xi geprägt. Mit ihm habe er «vollständige Kontrolle über die Partei» erlangt, «was weitreichende Auswirkungen auf Chinas Gestaltung der Politik haben wird», schreibt der Thinktank in seiner Studie.

13 unterschiedliche Gruppen hat der Thinktank Swiss Institute for Global Affairs eruiert, aus denen Xi sein Führungspersonal rekrutiert. Es sind berufliche Wegbegleiter, Menschen aus Xis Umfeld, aber auch ausgewiesene Experten auf spezifischen Gebieten. Damit schafft Xi strategische Abhängigkeiten, die sogar innerhalb seiner eigenen Gefolgschaft «Check and Balances»-Mechanismen fördern. Entscheidend für Xi sind Loyalität, Zuverlässigkeit – und auch Kompetenz.

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping und sein Netzwerk im Politbüro der Kommunistischen Partei der Volksrepublik China. Swiss Institute for Global Affairs/Grafik: Stefan Bogner

Die Schanghai-Fraktion und die Jugendliga schwächte er in erster Linie über eine massive Antikorruptionskampagne. Nur schon die Androhung von Korruptionsklagen schüchterte hochrangige Führungskräfte ein und half, den Widerstand gegen Xis Machtkonsolidierung zu untergraben.

Die Kampagne führte zu einer Säuberung bei der Schanghai-Fraktion, der Jugendliga und sogar bei der Volksbefreiungsarmee. In einer früheren Studie hat der Thinktank aufgezeigt, wie Xi es schaffte, die klassischen Strukturen der Volksbefreiungsarmee aufzubrechen, die bis dahin ein relativ unabhängiger Apparat im Apparat war. Xi band die Armee enger an die Partei.

Xi begünstigte damit den Aufstieg seiner eigenen Fraktion. Genauso wie mit dem Programm zur «Armutsbekämpfung». 40 Millionen Chinesinnen und Chinesen sollten aus der Armut befreit werden. Das war für die einfachen Chinesen sympathisch. Das Programm war ein gezielter Schlag gegen die Macht der Kommunistischen Jugendliga, die das Thema eigentlich für sich beansprucht.

Auch zwei Generäle sitzen im Politbüro – Spezialisten für Taiwan

Was zeigt die vertiefte Analyse des neuen Politbüros von 2022 bis 2027 noch? Auffallend ist: Keine einzige Frau sitzt im wichtigsten Gremium der KPC. Was aber auch auffällt: Thematisch ist es breit aufgestellt.

So sitzen mit He Weidong und Zhang Youxia zwei Generäle der Volksbefreiungsarmee im Politbüro. Das rückt Taiwan und durchaus auch Indien in den militärischen Fokus. Weidong verfügt über operative Erfahrung in Chinas östlichem Einsatzkommando, zu dem geografisch auch Taiwan gehört.

Erstmals im Politbüro und im Zentralsekretariat vertreten sind hohe Funktionsträger aus dem Bereich Nachrichtendienst und innere Sicherheit. So wurde etwa Chen Wenqing ins Politbüro berufen, ehemaliger Minister des Ministeriums für Staatssicherheit. Das ist Chinas grösster Nachrichtendienst, der auch im Ausland tätig ist.

Auch zwei Raumfahrtexperten sitzen im Gremium. Ungewöhnlich ist, dass sieben der 24 Mitglieder eine Ausbildung in mathematisch-naturwissenschaftlichen Disziplinen vorweisen. Ein Hinweis darauf, dass Xi stark auf eine strategische Dominanz von Technik und Forschung setzt.

Den Studienautoren ist es wichtig, zu betonen, dass Xi trotz seiner Macht nicht einfach «Top-down durchbefehlen» könne, wie es Reginold formuliert. Vögeli spricht von kollektivem Autoritarismus. «Das System der Kommunistischen Partei Chinas hat es zugelassen, dass es im Moment eine starke Figur wie Xi Jinping braucht», sagt er. Das habe mit dem chinesischen Traum der eigenen Grösse und einer globalen Ausrichtung zu tun. Performe Xi aber nicht, werde das System dies mit grosser Wahrscheinlichkeit korrigieren.

Ein Mitglied des Politbüros scheint eine gewisse Diversität zu bestätigen: Li Quang, die Nummer zwei. Er ist fraktionspolitisch nicht auf derselben Wellenlänge wie Xi. Li wird als neuer Premierminister gehandelt und befürwortet Marktöffnungsmechanismen. Xi hingegen gilt als Verfechter eines ökonomischen Nationalismus. Das wiederum deutet darauf hin, dass der Posten des Premierministers und damit der Staatsapparat per se unter Xi an Bedeutung verliert.

Was die Schweiz lernen kann

Was kann die Schweiz aus der Studie des Thinktanks zu China lernen? «China ist vielschichtiger, als man denkt – trotz eines mächtigen Xi Jinping», sagen Reginold und Vögeli. «Wir müssen lernen, zu verstehen, wie die Partei und die chinesischen Machtzirkel funktionieren, damit wir in der zunehmend polarisierten Weltordnung realisieren, was eine ganzheitliche Sicherheitspolitik in Zukunft bedeuten könnte.»

Wichtig sei es vor allem auch, zu verstehen, was China im Weltraum vorhabe, der eine zunehmend wichtige Rolle spiele. «China setzt den Weltraum einerseits in der Wissenschaftsdiplomatie ein, andererseits geht es darum, auch Innovationen und neue Technologien voranzutreiben», sagt Vögeli. «Mittelfristig geht es um Zukunftstechnologien wie künstliche Intelligenz (KI), 3D-Druck und Quantencomputer.»

China wolle zunehmend eigene Standards und Normen durchsetzen – für KI, 5G, Smart City und Telekom. Das alles habe einen sehr direkten Einfluss auf die Schweiz. «Und diese Weichen für die neuen Standards und Werte», sagen Reginold und Vögeli, «kommen direkt aus dem innersten Zirkel von Xi Jinping.»

Xi Jinping ist auf den Spuren seines Vaters. Nur befindet er sich im Gegensatz zu ihm selbst im Führerstand.

