Dürfen russische Touristen bald nicht mehr in die EU einreisen?

Visa-Streit «Sie sollen in ihrer eigenen Welt leben»: Jetzt sollen russische Touristen aus Europa verbannt werden Russischen Touristen weht in Europa ein zunehmend eisiger Wind entgegen. Bald könnte die EU einen vollständigen Reisebann gegen russische Staatsbürger beschliessen. Längst nicht alle

EU-Staaten aber sind für eine Verschärfung. Hans-Caspar Kellenberger 4 Kommentare 11.08.2022, 11.04 Uhr

Ein Tourist sitzt auf einer Bank in Larnaca im Süden von Zypern. Das Flugverbot für russische Staatsbürger im Zuge des Kriegs gegen die Ukraine hat zu einem Verlust von fast einer Million Touristen auf der Insel geführt. Petros Karadjias / AP

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski will, dass russische Staatsbürger in kein anderes Land mehr einreisen dürfen. «Sie sollen in ihrer eigenen Welt leben», sagte er unlängst und forderte einen internationalen Reisebann für Russinnen und Russen.

Mit einem Reisebann könnte Moskau von einer Annexion besetzter Gebiete abgehalten werden, so Selenski. Die Diskussion um die Touristenvisa für Russinnen und Russen ist kürzlich auch innerhalb der Europäischen Union angelaufen. Denn auch wenn der Reiseverkehr durch gekappte Flug- und Bahnverbindungen nach Russland erschwert ist, sind im Sommer viele Russen – trotz des Krieges gegen die Ukraine – in EU-Länder verreist.

«Europa zu besuchen ist ein Privileg, kein Menschenrecht»

So zum Beispiel über Finnland oder auch über die Türkei, von wo aus die russischen Touristen zum Beispiel nach Griechenland – das bei Russen beliebteste Urlaubsland in der EU – aber auch in die Schweiz oder nach Deutschland reisen. Alleine im Juli hat Deutschland 5484 Schengen-Visa an russische Bürger ausgestellt. Von März bis Juli waren es mehr als 14'000 – also fast doppelt so viele wie im Corona-Jahr 2021, wie die «Süddeutsche Zeitung» schrieb.

In Polen, Estland und Litauen werden derweil keine Touristen-Visa mehr an Russen vergeben. Lettland hat die Visa-Bestimmungen indes weiter verschärft: Nur noch beim Tod eines nahen Verwandten dürfen Russen hier einreisen. Die Regierungen von Estland und Finnland fordern indes nun eine gesamteuropäische Lösung. Aus Estland heisst es: «Es sollte Menschen aus Russland nicht gestattet sein, in Europa Urlaub zu machen, während Russland in der Ukraine einen Krieg führt», argumentierte Regierungschefin Kaja Kallas. «Europa zu besuchen ist ein Privileg, kein Menschenrecht», schrieb Kallas bei Twitter.

Auch in Finnland, wo die russische Kundschaft seit Jahren ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist, wird ein Verbot diskutiert. Das skandinavische Land ist das einzige in der EU, das gegenwärtig noch Visa an russische Bürger ausstellt, welche die finnische Grenze passieren – und so in andere Europäische Länder weiterreisen können. Premierministerin Sanna Marin sagte dem finnischen Sender YLE, es sei ein Unding, dass trotz des «brutalen Aggressionskriegs in Europa» Menschen aus Russland «ein normales Leben leben, in Europa reisen, Touristen sein können».

Die finnische Premierministerin Sanna Marin will einen EU-weiten Visa-Bann für russische Touristen in Europa. Roberto Monaldo / EPA

Helsinki bereitet nun entsprechende Massnahmen vor, die auf einem EU-Aussenministertreffen Ende August in Prag besprochen werden sollten, sagte Aussenminister Pekka Haavisto. Es reiche nicht aus, wenn Finnland eine solche Entscheidung unabhängig treffe – es müsse dieselben Richtlinien im gesamten Schengenraum geben, sagte er demnach.

Europäische Kommission steht Vorschlag skeptisch gegenüber

Der Vorschlag zum Verbot von Schengen-Visa für Russinnen und Russen wird in den anderen EU-Ländern kontrovers diskutiert. Die in Deutschland regierende Ampel-Koalition scheint ebenfalls wenig vom Vorschlag zu halten. Nils Schmid, Obmann der SPD im Auswärtigen Ausschuss, gab zu bedenken, dass man die russische Gesellschaft nicht unter Generalverdacht stellen solle ein politischer Wandel in Russland müsse schliesslich von der Zivilgesellschaft mitgetragen werden.

Auch aus der Opposition wurden kritische Stimmen laut. FDP-Politiker Ulrich Lechte sagte zum Beispiel, dass ein generelles Reiseverbot schon deshalb nicht infrage komme, weil es Dissidenten die Möglichkeit verwehre, Russland legal zu verlassen.

Auch die Europäische Kommission stellt die Sinnhaftigkeit eines generellen Visa-Verbots in Frage, aus denselben Gründen. Eine Sprecherin der EU-Kommission betonte am Dienstag, dass die EU-Staaten in ihrem nationalen Recht grossen Spielraum hätten, die Vergabe von Langzeitvisa einzuschränken oder auszusetzen. Der Visakodex für den Schengen-Raum sehe jedoch nicht die Möglichkeit vor, die Vergaben von Kurzzeitvisa komplett einzustellen. Es werde immer Kategorien von Menschen geben, denen ein Visum gewährt werden müsse, etwa in humanitären Fällen oder wenn die Antragsteller Journalisten, Familienmitglieder oder Dissidenten seien.

Hinzu kommt, dass zahlreiche EU-Länder wirtschaftlich vom Tourismus abhängig sind. Seit der Einführung des Flugverbots der EU von und nach Russland fehlen zum Beispiel auf der beliebten griechischen Ferieninsel Zypern in diesem Jahr bereits fast eine Million Urlauber – ein Fünftel aller Touristen nach Zypern im Rekordjahr 2019.

Mit Material der dpa.

